Die Außenansicht vom Domizil in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen. Im Domizil in Bad Frankenhausen finden wieder Veranstaltungen statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Babytreff und Plauderkaffee im Frankenhäuser Domizil

Im Projekt Familienlotse sind wieder Veranstaltungen möglich. Mit kleinen Anpassungen findet ein täglicher Babytreff ab 9 Uhr im Domizil statt. Dafür müssen sich Interessierte unter Telefon: 034671/ 529759 oder per E-Mail an jhfvfamilienlotse@web.de anmelden. Außerdem gibt es ein Plauderkaffee für pflegende Angehörige am 14. Juli ab 14.30 Uhr im Garten des Domizils. Des Weiteren plant das Projekt Familienlotse mit Citymanagerin Angelina Schönstedt und dem Familienbündnis FFB eine kleine Überraschung vor den Sommerferien. Hierfür werden Hosenbügel zum „Anklipsen“ benötigt. Wer dies unterstützen möchte, kann die Bügel im Domizil abgeben unter dem Stichwort Familienlotse.