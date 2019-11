Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten: A9 bei Nürnberg zeitweise gesperrt

Wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilte, muss die A 9 bei Nürnberg in den kommenden Nächten wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt werden:

So wird in der Nacht von Samstag (30. November), ab 22 Uhr, bis zum Sonntag (1. Dezember), 6 Uhr, die A 9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost in Fahrtrichtung München gesperrt.

Am Sonntag (1. Dezember), ab etwa 22.30 Uhr, bis Montag (2. Dezember), 5 Uhr, erfolgt die Sperrung in Fahrtrichtung Berlin.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Teilsperrungen seien erforderlich, um an der Brücke der Kreisstraße N5 bei Fischbach das Lehrgerüst für den Ersatzneubau auszubauen.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt während der Sperrung über die Autobahnen A3 und A6 und das Autobahnkreuz Altdorf.

Weiterhin muss beachtet werden:

Die Anschlussstelle Fischbach an der A9 in Fahrtrichtung Berlin ist in der Zeit am Sonntag, 22.30 Uhr, bis voraussichtlich 5 Uhr am Montag nur für den ausfahrenden Verkehr geöffnet, der einfahrende Verkehr muss die Umleitung benutzen, teilte die Autobahndirektion mit.

Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.

