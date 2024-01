Bauern halten an Großprotest für Montag fest – 900 Traktoren erwartet

Erfurt Ausgerechnet zum Schulstart nach den Ferien müssen sich die Menschen auch in Thüringen am Montag auf Verkehrseinschränkungen vor allem in und rund um Erfurt einrichten. Hintergrund sind Bauernproteste.

Wegen einer großen Traktoren-Demonstration gegen geplante Subventionsstreichungen der Landwirte ist am Montag mit erheblichen Behinderungen im Thüringer Straßenverkehr zu rechnen. Der Thüringer Bauernverband (tbv) erwartet 900 Traktoren und andere Zugmaschine zum zentralen Protest in Erfurt, wie Bauernpräsident Klaus Wagner am Freitag sagte.

Juri-Gagarin-Ring in Erfurt gesperrt

Schon ab 5 Uhr sei mit Behinderungen zu rechnen, wenn Traktoren Konvois teils unter Polizeibegleitung aus dem ganzen Freistaat nach Erfurt kommen. „Wir planen keine dauerhaften Blockaden“, so Wagner. In Erfurt selbst werde aber der für den Verkehrsfluss der Landeshauptstadt bedeutende Juri-Gagarin-Ring in großen Teilen gesperrt werden.

Auch nachdem die Ampel-Koalition in Berlin ihre Pläne zur Abschaffung von Steuerbegünstigungen abgespeckt hatte, halten die Thüringer Bauern an ihrer Kritik und dem Protestvorhaben fest. „Die Teilrücknahme erfüllt unsere Forderung nicht“, sagte Wagner. Das Fass sei immer noch am Überlaufen.

Erhebliche Einschränkungen beim Nahverkehr

Der Thüringer Bauernverband distanziere sich deutlich von anderen Gruppierungen, die angekündigten die Bauernproteste für ihre Zwecke nutzen zu wollen. Die rechtliche Handhabe dagegen, solche Gruppen von der Versammlung fernzuhalten sei aber überschaubar, so Wagner. Ebenso verurteilte Wagner die Proteste, mit denen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag konfrontiert wurde. „Sowas geht gar nicht. Menschen privat oder persönlich in der Art anzugehen, davon distanzieren wir uns aufs Schärfste“, sagte Wagner. Am Donnerstag hatten Landwirte Habeck an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert.

Die Berliner Ampel will inzwischen auf die angekündigte Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden. Auch der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend - und hält ebenso an einer ab Montag geplanten Aktionswoche fest.

Auch die Stadtwerke Erfurt gehen von erheblichen Einschränkungen beim Nahverkehr durch die Proteste am Montag aus. Auch beim Schülerverkehr sei mit entsprechenden Beeinträchtigungen zu rechnen. Fahrgäste sollten sich deshalb auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Verkehrschaos auch in Nordthüringen befürchtet

Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass sich aus dem Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen mehrere hundert Landwirte mit Traktoren sowie Lkw-Fahrer zum Versammlungsort nach Erfurt begeben werden. Aufgrund dessen ist insbesondere auf der Bundesstraße 4 mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Von weiteren Einschränkungen auf der Bundesstraße 247, der Bundesstraße 176 und der Landstraße 3176 im Unstrut-Hainich-Kreis ist auszugehen, heißt es von der Polizei.

Auf der Bundesstraße 243 im Bereich Mackenrode im Landkreis Nordhausen wird eine Versammlung der Landwirte erwartet. Es ist vorgesehen, den Verkehr mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit an der Versammlung vorbeizuführen. Jedoch kann es zu Staubildung und Beeinträchtigungen kommen.

