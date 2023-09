Berlin In Unterfranken ist am Freitagnachmittag die Leiche eines Jugendlichen entdeckt worden. Tatverdächtig ist ein zweiter Jugendlicher.

Schock in Bayern. Auf dem Gelände eines Schulzentrums in Lohr am Main in Unterfranken ist am Freitagnachmittag ein 14-Jähriger tot aufgefunden worden. Wie der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet.

Demnach handelt es sich dabei ebenfalls um einen Jugendlichen. Weitere Angaben machte die Polizei dem BR zufolge nicht.

Das Alter des Festgenommenen ist unklar. Laut Informationen des Deutschen Presse-Agentur soll der Verdächtige sich im Teenangeralter befinden. (fmg/AFP/dpa)