Mit sechs weiteren geplanten Lichtinstallationen an anderen Orten soll die begehbare Christbaumkugel künftig den Skulpturenpark „Weihnachtsland am Rennsteig“ bilden.

Lauscha Im Thüringer Wald wird dem traditionellen Handwerk gedacht

Eine begehbare Christbaumkugel wird derzeit in Lauscha im Kreis Sonneberg von der Firma Oßwald aus 24 Einzelteilen aufgebaut. Sie ist eine von sieben geplanten Lichtinstallationen für den Skulpturenpark „Weihnachtsland am Rennsteig“, die auch in Steinach, Neuhaus am Rennweg oder in Sonneberg entstehen. Die Kosten belaufen sich laut Regionalverbund Thüringer Wald auf 2,4 Millionen Euro. Den größten Teil übernimmt mit 90 Prozent das Land. Die Lichtfiguren sollen für die Handwerkstradition in der Region werben.

Sechs Meter Durchmesser

Die rote, aus vielen Einzelteilen bestehende Kugel in Lauscha hat einen Durchmesser von sechs Metern. Sie verfügt über eine wabenartige Struktur, ist offen designt und beinhaltet als zentrales Element eine Lichtsäule. Obenauf ist dann eine sogenannte Masterkugel installiert. Die Christbaumkugel setzt Lauscha als Geburtsort der gläsernen Christbaumkugel ein Denkmal. Vor über 170 Jahren löste sie, als absolutes Novum, den bisherigen Christbaumschmuck aus Früchten ab und war auch für die ärmere Bevölkerung erschwinglich.

Die Kugel betont den hohen Wert der Glasbläserarbeit, die die Region des Thüringer Waldes bis heute prägt. Und die traditionelle Handwerkskunst reicht auch in andere Länder, wie der Siegeszug des Christbaumschmucks in den USA verdeutlicht.