Bei den Protesten in Belarus nach dem umstrittenen Wahlsieg von Präsident Alexander Lukaschenko hat es einen zweiten Toten gegeben. Die Todesursache ist nach offiziellen Angaben unklar. Die Proteste gingen weiter, schwächten sich aber ab.

Weiterer Toter während Demonstrationen in Belarus

Minsk. Aus dem Gefängnis freigelassene Demonstranten in Belarus berichten von Misshandlungen. In Berlin wurde der Botschafter einbestellt.

Sie hatten gegen den umstrittenen Wahlsieg von Präsident Alexander Lukaschenko protestiert: Nach vier Tagen der gewalttätigen Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten in Belarus (Weißrussland) und Tausenden Festnahmen bemüht sich die Regierung in Minsk offenbar um Deeskalation.

Am Donnerstag wurden nach offiziellen Angaben mehr als tausend während der Proteste festgenommene Menschen aus dem Gefängnis entlassen. Innenminister Juri Karajew entschuldigte sich zudem dafür, dass nicht an den Demonstrationen beteiligte „Passanten“ bei den Polizeieinsätzen verletzt worden seien. So etwas passiere, meinte er. Bis zum Morgen sollten mehr als 1000 der insgesamt rund 7000 Gefangenen freigelassen werden.

Vor dem Gefängnis Okrestina in der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde zutiefst erleichtert ihre Angehörigen in Empfang, es gab große Freude und Tränen, wie in oppositionsnahen Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram zu sehen war.

Belarus: Freigelassene Demonstranten berichten von Misshandlungen

Nach ihrer Freilassung haben viele Menschen von schwersten Misshandlungen berichtet. In Videos schilderten Frauen und Männer, dass sie kaum ernährt und in engsten Zellen stehend zusammengepfercht worden seien.

Ein Paar umarmt sich, nachdem es aus einer Haftanstalt entlassen wurde, in der Demonstranten während einer Massenkundgebung im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen festgenommen worden waren. Bei den Protesten in Belarus gegen Wahlfälschung unter Präsident Lukaschenko sind insgesamt fast 7000 Menschen festgenommen worden. Die Polizei hat die Proteste mit Blendgranaten, Tränengas, Gummigeschossen und schweren Schlägen aufgelöst. Foto: Uncredited / dpa

Viele Bürger zeigten – nur in Unterwäsche bekleidet – ihre mit Platzwunden und großen blauen Flecken von Schlägen übersäten Körper. Mehrere Entlassene mussten sofort ins Krankenhaus gebracht werden, wie Medien in der belarussischen Hauptstadt Minsk berichteten.

Belarussische Demonstrantinnen: „Überall war Blut“

Frauen schilderten nach der Freilassung aus dem Gefängnis in Minsk unter Tränen, dass sie geschlagen worden seien. In Zellen mit vier Betten seien 35 Frauen gewesen, sagte eine Freigelassene dem Portal tut.by. „Sie haben mit schrecklicher Brutalität zugeschlagen“, sagte sie. „Überall war viel Blut.“

Es war das erste Mal seit Tagen, dass der Machtapparat unter Lukaschenko einlenkte. Tausende hatten auch am Donnerstag seinen Rücktritt gefordert, nachdem er sich zum sechsten Mal zum Sieger der Präsidentenwahl hatte erklären lassen. Lukaschenkos Sprecherin kündigte eine Rede des Präsidenten an das Volk für Freitag an.

Auswärtiges Amt bestellt belarussischen Botschafter ein

Mit der Freilassung reagierte der Machtapparat erstmals auch auf Forderungen der EU, das gewaltsame Vorgehen gegen friedliche Bürger zu beenden. Die EU hatte die Freilassung der Gefangenen gefordert. Tausende sitzen aber weiter in den Gefängnissen. An diesem Freitag wollen die EU-Außenminister über die Lage in der Ex-Sowjetrepublik beraten.

Das Auswärtige Amt hat den Botschafter des osteuropäischen Landes zu einem „dringenden Gespräch“ gebeten. Dies verlautete am Abend aus dem Außenministerium in Berlin. Zuerst hatte die „Bild-“Zeitung über den Vorgang berichtet. Dem Bericht zufolge wurde Botschafter Boris Sidorenko im Auswärtigen Amt die Position der Bundesregierung zur derzeitigen Lage in Belarus mitgeteilt.

Belarus: Blutige Proteste seit Präsidentschaftswahl am Sonntag

Seit der Wahl am vergangenen Sonntag gibt es täglich Proteste in Minsk und anderen Städten des Landes. Bei den Demonstrationen wurden nach Angaben des Innenministeriums bislang mindestens 6700 Menschen festgenommen. Zwei Demonstranten wurden getötet, Dutzende verletzt. Die Polizei gestand, in der Stadt Brest nahe der Grenze zu Polen am Dienstag mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen zu haben. Dabei wurde mindestens ein Mensch verletzt.

Minsk: Demonstranten in weißer Kleidung bilden Menschenketten

Die Opposition spricht von massivem Wahlbetrug, die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja musste nach Litauen fliehen. Am Donnerstag kamen tausende Menschen, unter ihnen zahlreiche Frauen, im Zentrum von Minsk zusammen und bildeten Menschenketten, wie AFP-Reporter berichteten. Viele waren in Weiß gekleidet – der Farbe der Opposition – und hatten Blumen dabei. Anders als bei den abendlichen Demonstrationen ging die Polizei zunächst nicht gegen die Demonstranten vor.

Weitere aktuelle Nachrichten:

Dem amtlichen Wahlergebnis zufolge hatte Lukaschenko am vergangenen Sonntag mehr als 80 Prozent der Stimmen geholt. Tichanowskaja, zu deren Wahlkampf-Auftritten tausende Menschen gekommen waren, soll demnach nur auf rund zehn Prozent gekommen sein.

An dem offiziellen Wahlergebnis gibt es auch im Ausland erhebliche Zweifel. Die EU nannte die Wahl „weder frei noch fair“. (afp/dpa/raer)