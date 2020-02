Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung für Krebskranke wird im Landkreis Sömmerda immer besser angenommen

Die Beratung und Unterstützung bei Krebserkrankungen wird im Landkreis Sömmerda immer öfter angenommen. Etwa 20 Mal meldeten sich Betroffene im vergangenen Jahr, um Hilfe in Anspruch zu nehmen, heißt es auf Anfrage aus dem Landratsamt. Das dortige Gesundheitsamt bietet eine individuelle Beratung für Erkrankte und auch Angehörige an. Laut der Deutschen Krebshilfe feiert der Weltkrebstag, der immer am 4. Februar stattfindet, in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum.

Unter dem diesjährigen Motto „Ich bin und ich werde“ sollen die Menschen zum Nachdenken angeregt werden. Außerdem müsse weiter Aufklärungsarbeit geleistet werden. Denn, „trotz verbesserter Heilungschancen ist Krebs nach wie vor die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Etwa jeder zweite Bundesbürger erkrankt im Laufes seines Lebens an Krebs“, heißt es von der Deutschen Krebshilfe.

Zur Beratungsarbeit des Sömmerdaer Gesundheitsamtes gehört unter anderem die Unterstützung beim Ausfüllen verschiedener Anträge, zum Beispiel für einmalige Beihilfen aus dem Krebsfond. Außerdem beraten und unterstützen die Mitarbeiter bei den Themen Pflegegrad, Schwerbeschädigung, Hilfsmittel, Eingliederungsmöglichkeiten, Alltagsgestaltung und Umgang mit den Erkrankten.

Auch die Vermittlung zu Selbsthilfegruppen oder weiteren Beratungsstellen, wie die EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung), gehört zum Aufgabenbereich der sogenannten Selbsthilfekontaktstelle. Nötige Behördengänge zum Jobcenter, Arbeitsamt und Rententrägern werden ebenfalls begleitet.

Kontakt aufnehmen können Betroffene oder Angehörige telefonisch oder zu den Sprechzeiten. Wo die Beratungen dann stattfindet, können sie selbst entscheiden. Auch Hausbesuche sind auf Anfrage möglich, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Ansprechpartnerin ist Melanie Hoffmann von der Behindertenberatung.

Die Zahlen der Beratungen stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Das zeige, dass das Angebot bekannt ist und dementsprechend angenommen wird.

Erkrankte können Kontakt zur Beratungsstelle im Landratsamt aufnehmen unter der Telefonnummer: 03634 / 354762.