Bereits der 6. Großgewinn im Juni: Thüringer sahnt mehr als 400.000 Euro ab

Die Glückssträhne reißt nicht ab: Wieder vermeldet die Thüringer Staatslotterie einen Großgewinn für einen Spieler aus dem Freistaat.

Bei 6 aus 49 räumte ein Glückspilz 411.048,80 Euro ab. Wie es weiter heißt, sei der Tippschein mit den richtigen Zahlen in der Gewinnklasse 2 online bei der gestrigen Mittwochsziehung gespielt worden. Das ist bereits der 15. Großgewinn im Jahr 2023.

„Unglaublich! Ein Monat voller Glücksmomente. Ich freue mich riesig für alle bisherigen Thüringer Glückspilze und gratuliere recht herzlich!“, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie

Erst vor Kurzem drei Großgewinne

Erst am Dienstag räumten zwei Spieler aus Thüringen beim Eurojackpot ab und konnten sich über jeweils 419.640,40 Euro freuen. Zusätzlich gab es in noch einen weiteren Großgewinn in der Gewinnklasse 3 (fünf Richtige).

