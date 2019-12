Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jan Fedder ist tot – Schauspieler wurde 64 Jahre alt

Jan Fedder ist tot. Das teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Der berühmte Schauspieler und Synchronsprecher (u.a. „Großstadtrevier“, „Neues aus Büttenwarder“) sei am Montag um 18.47 Uhr tot in seiner Wohnung gefunden worden. Er wurde 64 Jahre alt.

Fedder hatte lange an Krebs gelitten und sich 2017 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Jahr 2012 war bei ihm ein Mundhöhlenkarzinom diagnostiziert worden. Fedder hörte in der Folge auf zu rauchen und unterzog sich einer Strahlentherapie. Im Juni 2019 gab er der „Bild am Sonntag“ ein Interview, in dem er verriet, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen sei.

Fedder sprach darin auch über seinen exzessiven Lebensstil. „Anfangs habe ich mit dem Rollstuhl schon gehadert. Aber ich habe ein so exzessives Leben geführt, mit Alkohol, mit Drogen, Zigaretten und wunderbaren Frauen. Da ist der Rollstuhl jetzt die Strafe“, so Fedder damals.

Jan Fedder ist tot – NDR-Intendant: „Er hinterlässt eine große Lücke“

NDR-Intendant zeigte sich angesichts der Nachricht vom Tod Fedders betroffen. „Ich bin traurig“, sagte Marmor laut einer Mitteilung seines Senders vom Montagabend. „Jan Fedder war ein Norddeutscher durch und durch: ehrlich, echt, direkt, manchmal raubeinig, aber im Kern herzlich. Ein echter Volksschauspieler.“

Der NDR habe Fedder viel zu verdanken. „Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt. Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke.“ Er drückte Fedders Frau sein Mitgefühl aus.

Jan Fedder im März 2015. Foto: Christian Charisius / dpa

Jan Fedder wurde als Polizist im „Großstadtrevier“ zum Star

Fedder spielte in zahlreichen deutschen Fernsehproduktionen. In mehr als 400 Produktionen war er mit von der Partie und machte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Für seine Darstellung in „Der Mann im Strom“ erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Jan Fedder im Juni 1988 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie „Großstadtrevier“. Mit der Rolle des Polizisten Dirk Matthies spielte er sich in die Herzen vieler Deutscher. Foto: Nestor Bachmann / dpa

Fedders erste größere Rolle war die des Bootsmaats Pilgrim in Wolfgang Petersens Klassiker „Das Boot“ (1981). Richtig beliebt wurde er schließlich in den 90er-Jahren mit seiner Rolle des Polizisten Dirk Matthies in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“.

Kult war zudem seine Rolle des Bauern Kurt Brakelmann in der NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Aktuell laufen neue Folgen – auch mit Jan Fedder. So ist er an Silvester um 19.15 Uhr in der Folge „Gerlinde“ noch einmal im NDR zu sehen. Sie kann aber bereits vorab in der Mediathek geschaut werden.

Trocken, schlitzohrig und typisch norddeutsch: die beiden Bauern Kurt Brakelmann (Jan Fedder, l.) und Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix) aus der ARD-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Foto: Wolfgang Langenstrassen / dpa

Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler – und das „mit Fug und Recht“, wie Fedder einmal selbst sagte.

(cho/dpa)