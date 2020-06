Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bericht: Munition beim LKA Erfurt vermisst

Bei den Ermittlungen gegen das Netzwerk „Nordkreuz“ um den ehemaligen SEK-Beamten Marko G aus Mecklenburg-Vorpommern führt eine Spur zum Landeskriminalamt in Erfurt. Wie der Business Insider am Samstagmorgen berichtet, wird beim LKA Erfurt Munition vermisst. Das sollen Insider aus mehreren Sicherheitsbehörden erfahren haben.

Demnach sei diese Teil von mehr als 55.000 Schuss Munition, die Marko G. und sein „Nordkreuz“-Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern gehortet hatten.

Anhand von Losungsnummern auf Packungen und Patronen lasse sich nachvollziehen, an welche Sicherheitsbehörden Munition geliefert wurde. So stamme das „Nordkreuz“-Depot aus Beständen unter anderem der Innenministerien in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen sowie des Bundesverteidigungsministeriums. Für Tausende Schuss Behördenmunition konnte die Polizei jedoch bis heute die Herkunft nicht ermitteln.

Marko G. spielte führende Rolle in der Prepper-Gruppe „Nordkreuz“

Marko G., der mehrere Jahre Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Landespolizei gewesen ist, spielte eine führende Rolle in der Prepper-Gruppe „Nordkreuz“, die sich auf den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung vorbereitete (engl. prepare - vorbereiten). Bei Durchsuchungen waren bei ihm eine Uzi-Maschinenpistole mit Schalldämpfer sowie 1500 Schuss Munition gefunden worden. Weitere gefundene Waffen und mehr als 50.000 Schuss Munition habe er überwiegend legal besessen, aber teils nicht ordnungsgemäß aufbewahrt, sagte im Dezember 2019 ein Richter am Landgericht Schwerin bei der Urteilsverkündung.

Im Dezember wurde er wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Schwerin leite „derzeit weiterführende Verfahren im Zusammenhang mit aus verschiedenen Bundesländern entwendeter Behördenmunition ein“, meldet der Business Anzeiger weiter. Den Angaben zufolge ließ das LKA Erfurt eine Anfrage bisher unbeantwortet.