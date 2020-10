Bilzingsleben: Umweltgruppe will alte Pflaumenbäume erhalten

„Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind die Pflaumenbäume am Dornberg in Richtung Bilzingsleben alt, doch fürs Abholzen sind sie zu schade“, sagt Michael Seeber. Seine Philosophie ist eine andere. Er will alten Bäumen einen schönen Lebensabend bereiten und dafür auch selbst Hand anlegen. Seeber ist studierter Gartenbauer und Mitglied der Kannawurfer Umweltgruppe, die seit 2018 mit

verschiedenen Naturprojekten von sich reden macht.

Hellhörig wurden die Mitglieder, als die Kindelbrücker Obstbau eG bekannt gab, die Obstplantagen auf dem Dornberg roden zu wollen. Das Problem dort ist die fehlende Wasserversorgung. Gepflanzt wird nur noch auf Flächen, die sich auch bewässern lassen. „Nach den letzten Hitzesommern waren die Erträge hier nur gering. Außerdem sind die Bäume alt“, erklärt Wilhelm Schäfer, Vorstand der Kindelbrücker Obstbau eG.

Wie er informiert, sind bereits die ersten Pflaumenbäume gerodet worden. Jetzt allerdings ruhen die Arbeiten. „Dieses Jahr finden keine weiteren Fällarbeiten auf dem Dornberg statt“, so Schäfer. Das Unternehmen baut auf einer Fläche von 30 Hektar Pflaumen an. Die Plantagen befinden sich am Dornberg, im Niederfeld, am Südhang und in Richtung Frömmstedt.

Notiz genommen hat Wilhelm Schäfer von dem Ansinnen der Umweltgruppe. Konkret setzt sie sich für den Erhalt zweier Baumreihen entlang eines Wirtschaftsweges ein, der sich auf Gemeindeland befindet. Es handelt sich um etwa 140 Pflaumenbäume.

Schäfer berichtet, dass dazu Gespräche mit der Landgemeinde laufen. Auch Maik Eßer, Gemeinschaftsvorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück, bestätigt dies. Die Landgemeinde unterstütze die Aktivitäten der Umweltgruppe und des Künstlerhauses Thüringen, das sich für den Baumbestand in der Region einsetze. „Es ist Quatsch, an einer Stelle Bäume zu roden und an anderer Stelle neue zu pflanzen“, gibt er den Grundtenor der Landgemeinde wieder.

Michael Seeber will sich den zwei Baumreihen widmen. Als Mann vom Fach will er Schnittfehler der vergangenen Jahre wiedergutmachen. „Sicherlich müsste man perspektivisch hier und da einen Baum rausnehmen, doch dann können Pflaumenbäume noch viele Jahrzehnte wachsen und leben“, schätzt Seeber den Pflegeaufwand als „minimal“ ein. Gut vorstellen könne er sich auch eine Unterbepflanzung mit Kürbissen, lassen doch Pflaumen als Tiefwurzler das gut zu. Ihm gehe es nicht um den Ertrag, wichtig sei ihm, die Bäume zu erhalten, dienen sie doch auch als wertvolle Lebensräume für andere Tiere. Seeber hofft auf weitere Unterstützung der Umweltgruppe sowie auf breites bürgerschaftliches Engagement.

Der Umweltgruppe Kannawurf gehören aktuell 14 aktive Mitglieder an. Sie kommen hauptsächlich aus Kannawurf und den angrenzenden Gemeinden. Offen sei man jedoch für alle Interessierten, sagt Peter Moltmann, der die Umweltgruppe mit aus der Taufe gehoben hat.

Eine Allee für mehr Grün in Kannawurf ist ein Projekt, mit dem die Gruppe im Frühjahr von sich reden machte. Gedacht ist die innerörtliche Bepflanzung entlang der Bundesstraße als Ausgleichsmaßnahme für den Straßenbau. Kontakt nahmen die Mitglieder mit dem Straßenbauamt auf. Nun will Moltmann die Idee auch im Landgemeinderat vorstellen.

Das andere hier angerissene Projekt verfolgt das Künstlerhaus Thüringen. Dabei geht es um neue Lebensräume für Vögel und Feldtiere zwischen Wipperdurchbruch und Thüringer Pforte.

Vorgesehen ist, in der Kannawurfer Flur verstärkt die in Deutschland als gefährdet eingestuften Schwarzpappeln zu pflanzen. Auch neue Weiden mit Tümpeln und der Verschluss von Gräben zum besseren Wasserrückhalt sind rund um Kannawurf vorgesehen.

Das Thüringer Umweltministerium bewilligte dafür Anfang des Jahres 440.000 Euro.