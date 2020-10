Birkigter fährt mit 200-Kilo-Kürbis zur Europameisterschaft

Nimmt er nun den linken oder den rechten Kürbis? Joannis Höllein hat mal wieder die Qual der Wahl. Vor ihm liegen zwei mattgrüne Boliden der Sorte „Squash“ mit über einem Meter Durchmesser, gewachsen an einer Pflanze, beide wohl um die 220 Kilogramm schwer. Nur einer aber darf ins Rennen gehen am Sonntag, 4. Oktober, in Ludwigsburg bei Stuttgart, wenn zur Europameisterschaft im Kürbiswiegen gerufen wird.

Noch muss sich Höllein nicht entscheiden, aber bald wird es eine Wahl eher nach Bauchgefühl sein. „Die Früchte wachsen jetzt kaum noch, vielleicht ein Pfund pro Tag“, erklärt der Hobbygärtner, auf dessen Feld am Ortsrand von Birkigt noch allerlei andere Arten wachsen: meterlange Zucchini, kopfgroße Rote Bete, kiloschwere Zwiebeln. Dazu uralte Gemüsearten aus den jeweiligen Ursprungsländern wie etwa violett schimmernde Kartoffeln aus den Anden, das „Superfood“ Quinoa oder kaum kirschgroße Tomaten aus Peru. Allein 180 Tomatensorten hat Höllein in dieser Woche geerntet.

Trockenheit hat Rekordgewichte verhindert

Doch seine wirklich große Liebe sind die Kürbisse, die diesmal in rund 80 Sorten auf seinem Feld vertreten sind. Die eher kleinen wie der „Gete-Okosimon“, gezüchtet aus Kernen, die man in den USA in einem Hunderte Jahre alten Tontopf fand. Die eher langen Früchte, die fast kugelrunden, die Exoten und die typische DDR-Sorte „Gelber Zentner“. Und natürlich die Riesen, „Squash“ und „Atlantic Giant“, die gelben bis orangefarbenen Monster, die seit Jahren die Weltrekorde holen, zuletzt mit über einer Tonne Gewicht.

Von derlei Gigantismus sind Hölleins gelbe Großkullern deutlich entfernt, auf etwa 250 bis 300 Kilogramm schätzt er die schwersten. „Mehr war bei der langen Trockenheit nicht drin“, kommentiert Höllein, obwohl er und Freunde wie Stephan „de Marta“ Höhn wohl an die 20.000 Liter Wasser aus privaten Tiefbrunnen herankarrten.

Mag es also für Rekorde diesmal nicht reichen, so ist doch zum Genießen und Feiern genug da. Und so laden Höllein und Höhn für den Tag der Deutschen Einheit von 14 bis 18 Uhr zum Kürbismarkt an der Birkigter „Hängerscheune“, mit allem, was man aus Kürbis machen kann: Bowle, Suppe, deftige Grillhäppchen. Dazu gibt’s allerlei mehr aus regionalem Anbau wie Marmeladen, frische Chilisaucen, Säfte, Gegrilltes und Kuchen.

Und wer erfahren will, was man an Leckereien aus Kürbissen machen kann, der kann mit Joannis Höllein ins Gespräch kommen, der als Profikoch im Kamsdorfer Zollhaus dazu fast unendlich zu erzählen weiß. Oder man läuft einfach von Riesenkürbis zu Riesenkürbis, um klopfend nach deren Reife zu spüren. Und schlicht zu staunen.