Brücke an der Felsmühle bei Kranichfeld fast fertig

Der Ersatzneubau der Brücke über den Mühlgraben an der Felsmühle bei Kranichfeld hat inzwischen deutliche Konturen angekommen. Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld lässt seit dem vorigen Jahr mit hohem Förderanteil zwei Brücken erneuern, um für besseren Hochwasserschutz zu sorgen. Unter anderem der Verkehr auf dem hier verlaufenden Ilmtal-Radweg musste zeitweise auf die Bundesstraße ausweichen.

Die ersten Zeichen an der Felsmühle hatte es bereits im Februar 2019 mit diversen Baumfällungen für die notwendige Baufreiheit gegeben. Um den neuen Bauwerken soliden Halt zu geben, erfolgten hier wie auch am zweiten Brücken-Ersatzneubau unweit von Stedten an der Ilm Gründungsarbeiten mit Bohrpfählen. An der Felsmühle hatte sich der Fortgang unter anderem verzögert, weil Betonteile gesondert und entsprechend zeitaufwändig hergestellt werden mussten.