Buga-Tag mit exklusiver Führung und Gartensprechstunde zu gewinnen

Ega-Gärtnermeister Uwe Schachschal beantwortet in der Gartensprechstunde beim TA-Buga-Tag die Fragen der Leser.

Erfurt. Beim TA-Buga-Tag am 28. September auf der Erfurter Ega können 40 Leserinnen und Leser ein tolles Programm erleben. Tickets gibt es ab heute zu gewinnen.

Tausende Besucher kommen jeden Tag zur Bundesgartenschau in den Erfurter Egapark, um sich die floralen Kunstwerke anzuschauen, die dort in den vergangenen Monaten gewachsen sind.



Einen ganz speziellen, exklusiven Buga-Tag können 40 Leserinnen und Leser der Thüringer Allgemeinen am Dienstag, 28. September, erleben. TA-Chefredakteur Jan Hollitzer begrüßt am frühen Vormittag die Gäste im gläsernen Konferenzraum des Wüstenhauses Danakil und lädt sie zu einem gemeinsamen Frühstück über der Kakteenlandschaft ein.

Danach kommen alle Hobbygärtner auf ihre Kosten: In einer exklusiven Gartensprechstunde beantwortet der langjährige Ega-Gärtnermeister Uwe Schachschal Fragen der Gäste zu allen möglichen Themen rund um die Pflanzen: Anzucht, Pflege und Beetgestaltung sind da nur einige Ansätze.

TA-Chefredakteur Jan Hollitzer begrüßt die Leser im Haus Danakil. Foto: Ingo Glase

Nach der Theorie geht es in die Praxis: Bei einer Führung über die Buga auf der Ega können sich die Gäste an den farbenprächtigen Beeten so richtig sattsehen und viele Pflanz-Ideen mit nach Hause nehmen.

Die Tickets für den TA-Buga-Tag gibt es nur zu gewinnen. Teilnehmen können nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete.

Zum Gewinnspiel: www.thueringer-allgemeine.de/bugatour