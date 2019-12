Bummeln, genießen, einkaufen

Es ist weihnachtlich in Jenas City – der schöne Weihnachtsmarkt in der Innenstadt bietet wieder den Rahmen für den letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr.

Shoppen fürs Fest

Am 8. Dezember öffnen die Innenstadthändler von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für ihre Kunden und laden sie zum beschaulichen und entspannten Ladenbummel ein. Rund 150 Geschäfte sind mit von der Partie und jedes einzelne lockt mit ganz speziellen Angeboten, Rabatten und kleinen Aktionen - sowie natürlich mit jeder Menge kreativer Geschenkideen zum Fest. Wer sparen möchte, besorgt sich das Gutscheinheft, das eigens für diesen Tag mit verschiedensten Angeboten produziert wurde.

Klar – an diesem Extra-Einkaufstag bleibt zusätzlich Zeit für einen lockeren Plausch oder eine ausgiebige Beratung. Also – die gemütliche Sonntagsatmosphäre genießen und im Lichterglanz bummeln gehen. Wer noch passende Weihnachtsgeschenke sucht, geht bestimmt nicht mit leeren Händen nach Hause. Und mal ehrlich – offline-shoppen hat doch auch was… Dafür bekommt man wieder schicke und umweltfreundliche Einkaufsbeutel aus Stoff dazu.

Kulinarischer Spaziergang

Weil beim letzten verkaufsoffenen Sonntag im Herbst der kulinarische Stadtspaziergang „Meet & Eat“ – initiiert von der Initiative Innenstadt – bei den Jenaern und ihren Gästen bombig ankam und von ihnen als echt coole Erfahrung verbucht wurde, folgt jetzt No. 2: Am Freitag, Samstag und Sonntag, 6., 7. und 8. Dezember, jeweils 14 bis 16 Uhr wird wieder geführt „gewandert“. Die Inhaber von acht Geschäften bzw. Gastronomieeinrichtungen in der Innenstadt laden dazu ein und bieten überraschend neue Einblicke, plaudern aus dem Nähkästchen, verraten auch schon mal das eine oder andere kleine Geheimnis – und halten wieder kleine Snacks bereit. Die Teilnehmerzahl ist limitiert auf je 15 Personen. Tickets für fünf Euro gibt es in der Tourismus-Information (Markt 16).

Bei den Wagnerinnen

Für diejenigen, die das Besondere, das (Kunst-)Handwerk und Lokales lieben, noch ein Tipp: Die Wagnerinnen gestalten am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr in der Wagnergasse wieder einen weihnachtlichen Markt mit allerlei liebevoll gestalteten Ständen, an denen viele kreative, handgemachte Produkte zu finden sind. Natürlich öffnen sie ihre Geschäfte zum Shoppen, es gibt selbstgemachte Leckereien, Glühwein und Met zum Aufwärmen sowie Musik mit MUWEIKA.

Innenstadt-Stiefeln

für Kids

Kinder, Kinder – bald wird’s was geben. Anfangen könnt ihr schon mal – wenn ihr nicht älter als 12 Jahre seid, beim großen

Innenstadt-Stiefeln vom 6. bis 8. Dezember.

So funktioniert’s: Bastelbogen organisieren – gibt es u.a. in der Goethe Galerie und der Tourismus-Information – ausmalen, ausschneiden und einen Nikolausstiefel daraus basteln. Ihr braucht Leim, Schere, einen Locher, stabilen Bindfaden oder Schnürsenkel (ca. 130 Zentimeter lang). Fertig? Dann ab damit an den drei Aktionstagen in die teilnehmenden Geschäfte (stehen auf dem Bastelbogen) und dort kleine Geschenke einsammeln!

Also Kinder – dann stiefelt mal los!

Ein Kamel auf‘m Johannis-

platz

Auf dem Johannismarkt stehen der geschmückte Weihnachtbaum und die Jenaer Weihnachts-Krippe, die der Künstler und Bildhauer Tim Weigelt schuf. Der Bildhauer war wieder fleißig und fügt nun am 2. Advent gegen 15 Uhr eine neue Figur hinzu: das königliche Kamel. Bei Musik und einem Glas Punsch können sich Besucher aufwärmen und gern mit dem Künstler über sein Werk ins Gespräch kommen.

Kerrin Viererbe