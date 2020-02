Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundespolizei „rettet“ Hochzeitsanzug und macht Bräutigam überglücklich

Die Bundespolizei in Hamm (Nordrhein-Westfalen) hat einem verzweifelten Bräutigam wahrscheinlich die Hochzeit gerettet. Der 36-Jährige hatte seinen Hochzeitsanzug am Sonntagabend auf dem Weg von Karlsruhe zu seiner Hochzeit in Hamm in der Gepäckablage vergessen, erklärte die Polizei am Montag.

Als ihm das Missgeschick auffiel, konnte er dem Zug mit dem Anzug nur noch hinterherschauen. In seiner Verzweiflung habe der Mann die Beamten um Hilfe gebeten, „da er sich sonst nicht bei seiner Braut sehen lassen dürfe“, wie es hieß.

Die Bundespolizisten riefen einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Zug an. Der fand den Hochzeitsanzug und übergab ihn an einem anderen Bahnhof seinen Kollegen. Noch am Sonntag sei der Rücktransport organisiert und der Anzug mittlerweile von dort zum Bräutigam zurückgebracht worden. Der Mann war überglücklich, schrieb die Polizei.