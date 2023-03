Berlin Burger King und Oatly starten Probierwochen mit pflanzlicher Milchalternative in Hannover, Köln und Berlin. Das ändert sich jetzt.

Kaffee zählt zu den Lieblingsgetränken der Deutschen und immer öfter wird dabei zu pflanzlichen Milchalternativen gegriffen. Auch Burger King springt auf den Plant-based-Trend auf und kooperiert mit dem schwedischen Lebensmittelunternehmen Oatly.

In zehn ausgewählten Restaurants in Hannover, Köln und Berlin wird die Kuhmilch in den Kaffeespezialitäten durch die pflanzliche Milchalternative Barista Edition von Oatly ersetzt.

Burger King: Veganer Kaffee ohne Aufpreis

Die Verkostungswochen mit Oatly finden in allen Burger King Restaurants in Hannover inklusive Hildesheim, Garbsen und Langenhagen sowie in Köln-Schildergasse und Berlin-Wilmersdorfer Straße bis voraussichtlich Juni 2023 statt. Für die Gäste bedeutet das: Sie erhalten ihren Cappuccino oder Latte Macchiato bei der Bestellung automatisch und ohne Aufpreis mit dem Haferdrink "Barista Edition".

Oatly als Pionier im Bereich der Haferdrinks

Oatly ist ein schwedisches Lebensmittelunternehmen, das sich auf die Herstellung von pflanzlichen Produkten auf Haferbasis spezialisiert hat. Als Pionier etabliert, entwickelt, produziert und vertreibt Oatly seit über 25 Jahren pflanzliche Produkte auf Haferbasis. Die "Barista Edition" ist besonders gut zum Aufschäumen geeignet.

Isabel Groß, Head of Out of Home & New Business bei Oatly, betont: "Wir bei Oatly treiben mit unseren Produkten die Transformation hin zu einem mehr pflanzenbasierten Lebensmittelsystem voran. Durch die Zusammenarbeit mit Burger King möchten wir noch mehr Menschen näherbringen, wie gut sich Haferdrinks, wie die beliebte Oatly Barista Edition, auch für den Kaffeegenuss in der Gastronomie eignen."

Erweiterung des pflanzenbasierten Angebots kommt bei Gästen gut an

Die Verkostungswochen mit Oatly sind nach Angaben der Marken bisher erfolgreich verlaufen. Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation der BURGER KING Deutschland GmbH, freut sich über die positive Resonanz und zieht eine Zwischenbilanz: "Mit den Probierwochen bieten wir unseren Gästen auch beim Kaffeegenuss eine geschmackvolle Plant-based Alternative an – und das in allen beteiligten Restaurants mit großem Erfolg. Die Akzeptanz und das Feedback unserer Gäste sind sehr positiv." (ew)

