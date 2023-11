„Sex and the City“-Autorin

„Sex and the City“-Autorin Candace Bushnell fällt beim Daten etwas auf

London Viele Männer haben heute ihre wichtigste Beziehung zu einem Bildschirm. Findet die Autorin Candace Bushnell, die den richtigen Schwung beim Daten vermisst.

Mit ihrem Buch „Sex and the City“ schuf sie die Idee für die gleichnamige Fernsehserie. US-Autorin Candace Bushnell (64) hat in einem Interview nun über ihr eigenes Datingleben gesprochen. Sie ist demnach auf mehreren Apps unterwegs. „Ich gehe mit Männern verschiedener Altersklassen aus“, sagte sie der britischen Zeitung „The Telegraph“. Da gebe es einen 21-Jährigen, auch einen 90-Jährigen. „Meine Altersspanne fürs Daten liegt bei 70 Jahren.“

Ihr sei aufgefallen, dass es schwierig sei, den richtigen Schwung miteinander zu finden. „Die Leute scheinen so viele andere Dinge zu tun zu haben“, sagte sie der Zeitung. „Ich weiß nicht, was die machen - und ob diese Typen Videospiele spielen oder Netflix gucken, aber die wichtige Beziehung von allen scheint heute mit einem Bildschirm zu sein.“

Bushnell hat zum Beispiel auch das Buch „Is there still Sex in the City?“ geschrieben, außerdem tritt sie mit einem Bühnenprogramm auf. Auf die Frage, ob sie nach ihrer Scheidung vor einigen Jahren noch einmal heiraten würde, sagte sie der Zeitung zufolge: „Absolut.“ Sie sei gerne verheiratet gewesen.

„Und die Realität heute ist, dass die meisten von uns im Leben Zeiten haben werden, in denen wir verheiratet sind, und Zeiten, in denen wir Single sind“, sagte Bushnell. Also müsse man mit beiden Zuständen zurechtkommen. Neulich habe sie jemand gefragt, was sie suche. Sie habe geantwortet: „Ich habe keine sehr hohen Ansprüche. Ich suche nur jemanden, mit dem ich eine Verbindung habe. Aber das scheint, aus irgendeinem Grund, sehr schwer zu finden zu sein.“