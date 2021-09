Berlin Carsten Maschmeyer war tablettensüchtig. Das gab er Anfang der Woche bekannt. Nun will er über diese Zeit und seine Heilung sprechen.

Carsten Maschmeyer ist erfolgreich. Er hat mehrere Unternehmen, investiert in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ in Start-Ups, schreibt Bücher. Sein Vermögen wird auf eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Er ist – nach eigener Aussage – sehr glücklich mit der Schauspielerin Veronica Ferres verheiratet. Doch auch im Leben des Carsten Maschmeyer gibt es Schattenseiten.

Als Geschäftsmann gehört Ausruhen nicht gerade zu seinen Stärken. Obwohl Maschmeyer am Tag des Gesprächs mit unserer Redaktion mitten in der Nacht aufgestanden ist, wirkt er wach, ist hochkonzentriert. Mitgebracht zum Termin hat er sogar eine eigene Visagistin, die ihn vor dem Video-Dreh noch einmal abpudert und den Kragen richtet.

Sechsmal in der Woche mache er Sport, wird er später erzählen, – seine Außenwirkung scheint ihm nicht unwichtig. Maschmeyer will sein neues Buch verkaufen. Darin geht es unter anderem auch um seine Tablettensucht vor einigen Jahren. Und über die will er auch sprechen.

Maschmeyer arbeitet viel – und wird tablettensüchtig

Maschmeyer wächst in Hildesheim in ärmlichen Verhältnissen auf. Für seine Karriere arbeitet er viel – teilweise 18 Stunden am Tag. 2003, seine damalige Frau und die beiden gemeinsamen Söhne waren gerade ausgezogen, verschreibt ihm sein Hausarzt das Schlafmittel Stilnox wegen Einschlafschwierigkeiten. „Ich kam nach Hause, betrachtete die leeren Kinderzimmer, keiner war mehr da“, erzählt Maschmeyer.

Sein Privatleben lag in Trümmern, erzählt der 62-Jährige. „Ich hatte überhaupt keinen Ausgleich mehr zur Arbeit.“ Sein Arzt habe es gut gemeint mit den Schlaftabletten. „Aber er hätte eigentlich ein Burnout diagnostizieren müssen.“ Maschmeyer wird süchtig nach den Schlaftabletten.

Bis zu 50 Schlaftabletten pro Tag

Er nimmt die Medikamente über Jahre hinweg, teils in ungeheuren Mengen. Reichte am Anfang eine halbe Tablette steigert er die tägliche Dosis bis zum Frühjahr 2010 auf bis zu 50 Tabletten. „Meine Ärzte haben gesagt, wenn sie eine solche Tagesdosis nehmen würden, wären sie wenige Stunden später auf der Intensivstation und dann auf dem Friedhof“, so Maschmeyer. Sein Körper hatte sich aber daran gewöhnt. Maschmeyer leidet jedoch an neurologischen Ausfallerscheinungen, er beginnt zu lallen, sein Gedächtnis lässt nach.

„Ich habe dann natürlich auch ein bisschen geschummelt. Habe dem Hausarzt nicht gesagt, dass der Internist mir auch welche gibt. Die Psychologin gab mir auch welche. Und der Apotheker, den ich schon 20 Jahre hatte. Dem habe ich gesagt ‚Du hast doch die Rezepte schon gesehen, die muss ich doch nicht jedes Mal zeigen‘.“ Ein Hausangestellter, so erzählt er, verschaffte ihm größere Mengen an Tabletten – Maschmeyer vermutet, auch auf dem Schwarzmarkt. Der Angestellte sei jedoch später mit guter Abfindung und gutem Zeugnis entlassen worden.

Im Frühjahr 2009 lernt Maschmeyer seine jetzige Ehefrau, die Schauspielerin Veronica Ferres, kennen. „Da war ich bei zwei Tabletten, aber die waren beschränkt auf die Nacht“, sagt er. „Ich habe ihr das nach ein paar Wochen gebeichtet. Habe gesagt, durch die Einsamkeit, den Stress, den Börsendruck, nehme ich Schlaftabletten. Ich will davon aber wegkommen. Und so war es auch: Doch das habe ich damals nicht geschafft“, erzählt er. Stattdessen habe es Streit gegeben. Maschmeyer gerät in eine Depression, hat sogar Selbstmordgedanken – eine Nebenwirkung seiner Schlaftabletten.

Carsten Maschmeyer bezeichnet seine Frau Veronica Ferres als seine Lebensretterin. Foto: Sven Simon/Imago

Ferres ist es schließlich, die ihn unter falscher Identität in einer Entzugsklinik, der Max-Planck-Klinik für Psychatrie, unterbringt. Dort nennt man ihn Herr Saphir. Will Ferres ihn besuchen kommen, setzt sie Perücke und Sonnenbrille auf.

Er spricht sich mit seinen Kindern aus

Seine Kinder hatten rund ein Jahr lang „einen schlafenden Vater“, wie er sagt. „Nach jedem Frühstück oder Mittagessen habe ich gesagt ‚Mir ist nicht so gut‘ dann habe ich mir Tabletten eingeworfen und mich wieder hingelegt.“ Seine Kinder hätten damals nicht verstanden, dass er sich scheinbar nicht für sie interessiere. Mittlerweile habe man sich ausgesprochen.

Kurz bevor Maschmeyer am Montag in der „Bild“-Zeitung seine Suchtbeichte veröffentlicht, spricht er mit seinen Kindern. „Gerade jetzt am Sonntag habe ich mit allen drei Kindern telefoniert und habe ihnen nochmals gesagt, ich möchte mich für diese Phase entschuldigen.“

Maschmeyer zieht Profit aus seiner Sucht

In seiner Behandlung durchmacht Maschmeyer starke Entzugserscheinungen – dann ändert er sein Leben. Maschmeyer zieht nach München zu „seiner Veronica“. Sie sei seine Lebensretterin, schwärmt er.

Als Unternehmer zieht Maschmeyer dann sogar noch Profit aus seiner Sucht. Mit seinem Arzt aus der Entzugsklink gründet er ein Unternehmen, das personalisierte Therapien bei psychischen Krankheiten entwickelt. Früher sei ihm vor allem Effizienz wichtig gewesen, sagt Maschmeyer heute. In seinem neuen Buch „Die sechs Elemente des Erfolgs“ gehören nun auch „mentale Gesundheit“ sowie „Freunde und Familie“ dazu. „Früher hätte ich nur drei der sechs Elemente beschreiben können: Geld, Zeit, Job“, so Maschmeyer.

Ob er noch etwas anderes aus seiner Vergangenheit bereue? Schließlich gab es neben großem Erfolg auch Kritik an Maschmeyers Geschäftspraktiken und einen skandalträchtigen Rechtsstreit um seine Firma AWD. Doch auch hier lässt sich der Unternehmer nicht festnageln. Er bedauere, dass für ihn damals kein Privatleben stattgefunden habe. „Ich bereue, dass ich die Zeit mit den Kindern nicht nachholen kann und dass ich für den Job und die Karriere so ein Workaholic geworden bin“, sagt er.

