Auf den leeren Straßen im nächtlichen London finden derzeit die ersten Proben zur Krönung von Charles III. statt. Anstatt der royalen Familienangehörigen nehmen Militärangehörige deren Rollen ein. Die Krönung findet am 6. Mai statt, die gesamten Feierlichkeiten ziehen sich über drei Tage hin.

Erste Proben vor Krönung von Charles III. in London

Berlin. Für alles ist bei der Krönung von Charles III. gesorgt: Zepter, Krönungsöl, Salbung, Promi-Gäste. Aber es gibt einen Stimmungskiller.

Am 6. Mai steht die prunkvolle Krönung von King Charles III. an

Sie kommt zur Unzeit und ruft Kritiker auf den Plan – zu teuer

Und aus der Zeit gefallen? Das gilt wohl für den Treueschwur

Nicht nur für König Charles III. geht es auf die Zielgerade zu. Zur Krönung am 6. Mai mobilisieren die Royalisten, aber auch ihre Gegner. Denn die Monarchie wird auch in Großbritannien zunehmend kritisch gesehen. Für die Gegner spricht die hohe Resonanz – und das Timing.

Wegen der Inflation rutschen immer mehr Menschen auf der Insel in die Armut ab. Seit Monaten kommt es zu Streiks. Eine Krise dürfte ein Setting sein, das nicht zu einer Zeremonie passt, die 50 bis 100 Millionen Pfund kosten könnte, bis zu 113 Millionen Euro. Auch interessant: Charles III.: Immer weniger Australier wollen die Monarchie

Vorname Charles Philip Arthur George Nachname Mountbatten-Windsor Titel King Charles III., König von Großbritannien, Nordirland und 14 weiteren souveränen Staaten Geburtstag 14. November 1948 Geburtsort London Sternzeichen Skorpion Familienstand verheiratet Partnerin Camilla, Herzogin von Cornwall Kinder Prinz William, Prinz Harry Kinder Prinz William, Prinz Harry

Krönung von Charles III.: Smith gibt den Stimmungskiller ab

Auftritt Smith, Graham Smith. In Großbritannien ist er eine bekannte Größe, für die bevorstehende Krönung: ein Stimmungskiller. Seit 18 Jahren führt er die Kampagne "Republic“ an. Mittlerweile wollen über 20 Prozent der Britinnen und Briten, dass das Oberhaupt ihres Staates gewählt und nicht vererbt wird. Vor allem wollen sie nicht zahlen, nicht für Helikopterflüge der Windsors oder Schauspiele. Lesen Sie dazu: Charles III.: So wenig Briten wollen die Monarchie noch

Smith sagt, "Charles ist bereits König". Das Theaterstück, Smith meint die Krönung, sei unnötig und die Kosten "ein Schlag ins Gesicht für Millionen Menschen, die mit Lebenshaltungskosten kämpfen". In einer erst wenige Wochen alten Yougov-Umfrage sprachen sich 51 Prozent der Befragten dagegen aus, dass die Regierung – im Klartext: die Steuerzahler – für die Zeremonie am Samstag aufkommt.

In Großbritannien hat die Monarchie zunehmend mehr Gegner. Die Krönung auf Kosten der Steuerzahler ist für sie ein Unding.

King Charles: Kritiker nehmen nicht nur an den Kosten der Krönung Anstoß

Ein Ärgernis ist für Smith auch der Aufruf der Church of England zu einem öffentlichen Treueschwur für den König. "Dieser Unsinn hätte mit Queen Elizabeth II. sterben sollen und nicht Elizabeth überleben", so Smith. In einer Demokratie sollte das Staatsoberhaupt dem Volk die Treue schwören, nicht umgekehrt.

Fast noch mehr regt er sich darüber auf, dass nicht allein Charles, sondern auch seinen "Erben und Nachfolgern" gehuldigt wird. Smith: "Das geht eindeutig zu weit." Soll man sich zu Prinz Andrew (Rang acht der britischen Thronfolge) bekennen, der wegen Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal schon lange eine Belastung ist?

Wenn Charles III. ruft, kommen sie auch: Monarchiegegner. Sie tragen Plakate mit der Aufschrift "Not My King" ("nicht mein König"). Foto: dpa

Kommt die Krönung schlicht zur Unzeit?

Republic hatte mit Schildern mit der Aufschrift "Not my King" (Nicht mein König) demonstriert und plant für den 6. Mai einen Großprotest. Auch Aktionen von Klimaaktivisten – für die Regierung schlicht Saboteure – werden befürchtet. Da braut sich was zusammen. Dass könnte Sie auch interessieren: Krönung Charles' III.: Premier Sunak warnt vor "Saboteuren"

Ein sozialer Sturm zieht über Großbritannien heran, und Charles III. kann den Unmut nicht mit seiner Persönlichkeit überstrahlen. Zu alt, zu unbeliebt. Spürt er die Stimmung? Ihm droht ein schwieriger Start.

Experten sorgen sich um Rückhalt für Charles III.

Der Meinungsforscher John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow meint, dass der König es schwerer haben dürfte als seine Mutter. Dabei sei der Rückhalt für die Monarchie das A und O, schreibt der Wissenschaftler in einem Bericht zur Lage der Monarchie für die Londoner Denkfabrik UK in a Changing Europe.

"Aktuell mag die Monarchie sicher erscheinen", so Curtice, "aber das Fundament ihrer Unterstützung in der Bevölkerung müsste gestärkt werden." Ob die Krönung diesem Anspruch gerecht werden kann? (fmg)