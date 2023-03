Christian Wulff ist ein bekannter Politiker in Deutschland. Aktuell sorgt er mit dem Liebescomeback seiner Ex-Frau für Aufsehen. Mehr dazu im Video.

Trauung in Hannover

Trauung in Hannover Medienberichte: Christian & Bettina Wulff wieder verheiratet

Hannover. Christian und Bettina Wulff sollen mehreren Medienberichten zufolge zum dritten Mal Hochzeit gefeiert haben. Was dazu bekannt ist.

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff (CDU) soll seiner Frau Bettina zum dritten Mal das Jawort gegeben haben. Medienberichten zufolge soll die standesamtliche Trauung am Samstag (18. März) in den Herrenhäuser Gärten in Hannover stattgefunden haben. Nur wenige Menschen sollen über die dritte Hochzeit Bescheid gewusst haben. Als erstes Medium hatte "RTL" über die Trauung von Christian und Bettina Wulff berichtet. Auch die "BILD" und der "NDR" berichten mittlerweile über die Meldung.

Trauung in Hannover: Christian und Bettina Wulff sind offenbar wieder verheiratet

Christian und Bettina Wulff waren zuvor schon zweimal verheiratet – beide Ehen scheiterten. Im dritten Anlauf wagt das Paar nun einen neuen Versuch. Im Jahr 2006 lernte sich das Paar auf einer Dienstreise erstmals kennen. Christian Wulff war damals noch Ministerpräsident von Niedersachsen und Bettina von Beruf Pressereferentin. Für Bettina hat sich Wulff damals auch von seiner Frau Christiane scheiden lassen. Im Februar 2008 wurde zum ersten Mal Hochzeit gefeiert. Der gemeinsame Sohn ist noch im selben Jahr auf die Welt gekommen.

Name Christian Walter Wilhelm Wulff (63) Geboren 19. Juni 1959 in Osnabrück Amt ehemaliger Bundespräsident Amtszeit 30. Juni 2010 bis 17. Februar 2012 Partei Christlich Demokratische Union (CDU)

Doch nach Christian Wulffs Rücktritt als Bundespräsident im Februar 2012 bahnte sich die erste Ehekrise an. Die Trennung folgte 2013. Im Mai 2015 dann das Liebes-Comeback inklusive kirchlicher Hochzeit. Doch das Glück währte nicht lange. 2018 verliebte sich Bettina in Musiklehrer Jan-Henrik Behnken – für ihn beendete sie damals ihre zweite Ehe mit Christian. Im Januar 2020 folgte die Scheidung. Doch noch im selben Jahr trennte sich Bettina Wulff von Behnken wieder – war seither Single.

Eine der letzten gemeinsamen Aufnahmen: Bettina und Christian Wulff im Jahr 2016. Foto: dpa

Bettina ist "seine Traumfrau" – Freunde der Wulffs bestätigen die dritte Hochzeit

Zwischen Christian und Bettina soll es dann wieder gefunkt haben. Mehr noch: Christian liebt Bettina abgöttisch – das zumindest behauptet ein Freund von Christian Wulff gegenüber der "BILD". "Er kommt nicht von ihr los und er will es auch gar nicht" Bettina sei seine Traumfrau. Zur dritten Hochzeit in Hannover sind nicht viele Details bekannt. Der Sender "RTL" hat aber wohl einen Blick auf die Braut erhaschen können. Bettina habe in einem schlichten weißen Kleid mit einem Blumenstrauß auf der Treppe posiert.

Die Hochzeitseinladung soll nach Informationen von "RTL" ebenfalls schlicht gehalten worden sein. In schwarz-weiß wurde das Motto der dritten Hochzeit verkündet – "weniger ist mehr". Ansonsten sollen auf der Einladung bloß die Namen sowie das Datum gestanden haben. Vom Paar gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung. "Die beiden haben geheiratet", heißt es aber von einer engen Freundin von Christian und Bettina Wulff. Fotos von der Hochzeit gibt es bisher ebenfalls noch nicht. Auch "RTL" hat aktuell nur ein Foto der Herrenhäuser Gärten in Hannover.