Das Coronavirus ist nun auch in Großbritannien mutiert. Deutschland hat vorerst Flugverkehr aus GB und Nordirland untersagt. Was bisher über VUI2020/12/01 bekannt ist, sehen Sie im Video.

Die EU-Kommission erteilt dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer die Zulassung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder muss in Quarantäne – Bayerns Staatskanzleichef wurde positiv getestet

In der Grafschaft Bentheim wurde erstmals eine Ausgangssperre angeordnet

Auf dem Flughafen Hannover hat sich ein Fluggast aus Großbritannien als Covid-19-positiv herausgestellt. In Hamburg wurden sieben weitere Fluggäste positiv getestet

Wegen der neuen Variante ist der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland seit Mitternacht gestoppt – viele andere Länder reagieren ähnlich

Wegen einer neuen Mutation des Coronavirus soll offenbar auch der Flugverkehr mit Südafrika eingeschränkt werden, treibt die neue Variante des Coronavirus die Fallzahlen nach oben

Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die mutierte Version des Coronavirus aus Großbritannien bereits in Deutschland angekommen ist

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 16.600 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.530.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 26.500 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Die in Großbritannien entdeckte Mutation des neuartigen Coronavirus bremst den Reiseverkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Rest der Welt aus: Seit Mitternacht dürfen Flugzeuge aus Großbritannien nicht mehr in Deutschland landen. Andere EU-Länder halten es ähnlich – oder verhängen sogar noch schärfere Regelungen.

Nach einem Zwangsaufenthalt auf dem Flughafen Hannover für 62 Passagiere aus Großbritannien hat sich ein Fluggast als Covid-19-positiv herausgestellt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob der Passagier sich mit der neuen, besonders ansteckenden Variante des Coronavirus infiziert habe, teilte die Region Hannover mit.

Die Virus-Mutation hatte die britische Regierung am Samstag veranlasst, in London und weiteren Regionen in Südwest-England den Lockdown zu verschärfen. Die neue Variante verbreite sich womöglich deutlich schneller als die bisher bekannten, hatte Premierminister Boris Johnson gesagt. Lesen Sie dazu: Mehrere Länder stoppen Verkehr nach Großbritannien

Corona-News des Tages: RKI meldet mehr als 16.600 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind 16.600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das sind 281 mehr als vor einer Woche. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle lag bei 226.

Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel unter denen anderer Wochentage.

Montag, 21. Dezember: EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff

18.34 Uhr: In der Europäischen Union ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Die EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag sagte. Somit können die Impfungen gegen das Coronavirus jetzt auch in der EU beginnen.

Vatikan akzeptiert Corona-Impfung trotz Einsatz abgetriebener Föten

17.11 Uhr: Der Vatikan hat den Einsatz von Corona-Impfstoffen trotz Hinweisen auf die Verwendung von Zell-Linien zweier abgetriebener Föten für die Entwicklung als moralisch vertretbar bestätigt. Wenn ethisch einwandfreie Impfstoffe gegen Covid-19 nicht verfügbar seien, sei es akzeptabel, eine Corona-Impfung zu erhalten, bei der Zell-Linien abgetriebener Föten für die Forschung und Entwicklung der Stoffe verwendet worden seien, schrieb die Glaubenskongregation des Heiligen Stuhls am Montag.

Mit der Note unterstützte der Vatikan eine Impfung. Sie schütze die Allgemeinheit und vor allem die Alten und Verwundbaren. Er betonte aber, dass das Impfen keine moralische Verpflichtung sei und freiwillig bleiben solle. Außerdem bedeute die Verwendung solche Impfstoffe nicht, dass es der Vatikan befürworte, Zell-Linien abgetriebener Föten einzusetzen.

Erstmals Ausgangssperre in Niedersachsen in der Grafschaft Bentheim

16.55 Uhr: Erstmals in Niedersachsen erlässt ein Kreis wegen der Corona-Pandemie eine nächtliche Ausgangssperre. Wegen hoher Infektionszahlen ordnete der Landkreis Grafschaft Bentheim eine nächtliche Ausgangssperre von Mittwochabend an, wie der Kreis am Montag mitteilte - nach Angaben des Sozialministeriums ist es die erste Ausgangssperre in Niedersachsen.

Ministerium: Neue Virusvariante in NRW bislang nicht nachgewiesen

16.39 Uhr: Die in Großbritannien entdeckte neue Corona-Variante ist nach Kenntnis des Landesgesundheitsministeriums bislang noch nicht in NRW nachgewiesen worden. Dies teilte ein Behördensprecher am Montag in Düsseldorf mit. Er verwies auf eine Mitteilung des Robert Koch-Instituts vom gleichen Tag, wonach es in Deutschland bislang noch keinen Nachweis dieser Virusvariante gegeben habe. „Ein Vorkommen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden“, hieß es dort weiter.

Arabische Länder begrenzen wegen neuer Corona-Variante Luftverkehr

16.20 Uhr: Als Reaktion auf die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus haben mehrere Länder der arabischen Welt den internationalen Luftverkehr beschränkt. Saudi-Arabien setzt eine Woche lang alle internationalen Passagierflüge aus. Auch die Einreise über Land und über See werde vorübergehend gestoppt, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Sonntagabend. Mit der Maßnahme solle die Gesundheit der Bürger geschützt werden. Sie könne bei Bedarf verlängert werden.

Zudem ordnete die Regierung eine zweiwöchige Quarantäne für alle an, die aus Europa oder einem anderen betroffen Land eingereist sind, hieß es weiter. Tunesien stoppte bis auf weiteres alle Flugverbindungen mit Großbritannien, Südafrika und Australien. Ausländer, die sich in einem der drei Länder aufgehalten hätten, dürften nicht einreisen, teilte das tunesische Transportministerium am Montag mit.

Kuwait setzt bis zum 1. Januar alle kommerziellen Flüge vom Internationalen Flughafen in Kuwait-Stadt aus, wie die Luftfahrtbehörde mitteilte. Der Oman schließe von Dienstag an für eine Woche alle Luft-, Land- und Seeverbindungen mit dem Ausland, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des Golfstaates.

Biontech: Wir stehen zur Impfstoff-Auslieferung bereit

15.55 Uhr: Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer stehen nach eigenen Angaben zur Auslieferung der ersten Impfstoffe in die EU in den Startlöchern. „Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, sobald wir grünes Licht erhalten“, sagte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin am Montag. Kurz zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU empfohlen.

„Die heutige Entscheidung ist eine besonders persönliche und emotionale für uns alle bei Biontech“, erklärte Sahin. „Als Unternehmen mit Sitz im Herzen der EU freuen wir uns besonders, einen Schritt näher daran zu sein, möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern.“

Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Biontech. Sahin hat sich noch nicht mit dem von seinem Unternehmen entwickelten Corona-Impfstoff impfen lassen. Für seine Mitarbeiter und ihn gälten keine Ausnahmen. "Auch wir halten uns an die Vorgaben, für welche Personengruppen der Impfstoff zuerst vorgesehen ist, da machen wir bei uns selbst keine Ausnahme.“ Foto: Andreas Arnold / dpa

EU-Behörde gibt grünes Licht für Biontech-Impfstoff

15.11 Uhr: Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat über die Zulassung des Vakzins der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer entschieden. Ein Expertenausschuss der EMA habe eine bedingte Marktzulassung des Impfstoffs in der EU empfohlen, sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Montag. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, die endgültige Entscheidung mit den Mitgliedstaaten nun binnen zwei Tagen zu treffen. Die Impfungen sollen in Deutschland direkt nach Weihnachten beginnen.

Nach Corona-Infektion seines Ministers muss Söder in Quarantäne

15.02 Uhr: Nach der Corona-Infektion von Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hat sich Ministerpräsident Markus Söder als Kontaktperson eins über Weihnachten in Quarantäne begeben. „Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen“, schrieb der CSU-Chef am Montagmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Er wünsche Herrmann einen milden Verlauf und gute Besserung.

Herrmann, der seit Monaten die Corona-Politik in der Staatskanzlei koordiniert, hatte wenige Minuten zuvor ebenfalls per Twitter mitgeteilt, positiv getestet worden zu sein. „Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich habe mich umgehend in Quarantäne begeben.“

Stiko-Vorsitzender: Prüfung der Wirksamkeit des Biontech-Impfstoff bei britischer Virus-Variante wird drei bis vier Wochen dauern

14.59 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut rechnet damit, dass frühestens im Januar klar sein wird, ob der Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die in Großbritannien verbreitete Mutation wirksam ist: „Mit den vorliegenden Daten lässt sich noch nicht abschließend beurteilen, ob der Biontech-Impfstoff genauso gut gegen die mutierte Virusvariante wirkt wie bei den bisher bekannten Varianten“, sagte der Virologe Thomas Mertens unserer Redaktion.

„Eine erste Prüfung der Antikörper-Wirksamkeit im Labor wird voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern.“ Bei dieser Prüfung gehe es darum, zu schauen, ob der vorliegende Impfstoff Antikörper hervorrufe, die gegen die neue Variante genauso wirksam sind. Bisherige Analysen des Genoms der neuen Virusmutante ließen allerdings vermuten, dass der Impfstoff weiter wirksam bleibe.

Für hochwirksames Corona-Vakzin: Russen und Briten arbeiten zusammen

14.32 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus soll eine Kombination aus dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ und dem Vakzin des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca zu einem hochwirksamen Schutz vor dem Erreger führen. Das teilten beide Seiten am Montag bei der Unterzeichnung eines Memorandums für eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen mit.

Eine Kombination verschiedener Vakzine kann Astrazeneca zufolge womöglich zu einem besseren Schutz gegen das Virus führen. Der Chef des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie, Alexander Ginzburg, sagte in Moskau, dass beide Impfstoffe zusammenpassten. Die klinischen Studien könnten sofort beginnen.

Ein medizinischer Mitarbeiter bereitet eine Spritze mit dem in Russland entwickelten Corona-Impfstoff "Sputnik V" vor. Foto: Pavel Golovkin / dpa

Paketdienste nehmen keine Sendungen nach Großbritannien mehr an

14.11 Uhr: Die Deutsche Post DHL nimmt wegen der unterbrochenen Verkehrswege keine Paketsendungen nach Großbritannien und Irland mehr an. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit. Der Eurotunnel für den Reise- und Güterverkehr sei derzeit geschlossen und werde das für voraussichtlich mindestens 48 Stunden bleiben. Gleiches gelte für die Fährhäfen.

Von der Unterbrechung der Verkehrsverbindungen seien auch die Transportwege nach Irland, auf die Kanalinseln und auf die Isle of Man betroffen, sagte der Sprecher. Frankreich und andere EU-Staaten haben wegen der raschen Ausbreitung der neuen Corona-Variante die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit können Lastwagen nicht mehr über den Ärmelkanal setzen. Briefe und Postkarten nach Großbritannien und Irland seien von dieser Maßnahme bis auf weiteres nicht betroffen.

Flugpassagiere aus London gestoppt – acht positive Tests

14.05 Uhr: Von den am Sonntag am Hamburger Flughafen getesteten Passagieren aus Großbritannien sind sieben Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem Fluggast in Hannover hat sich ebenfalls eine Infektion bestätigt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob die Passagiere sich mit der neuen, möglicherweise besonders ansteckenden Virus-Variante infiziert haben, teilte die Region Hannover am Montag mit.

Coronavirus-Variante in mindestens drei weiteren Ländern

13.20 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Blick auf die geplante Impfstoffzulassung und den Start von Corona-Impfungen von einem „Tag der Hoffnung“ gesprochen. „Jeder Impfvorgang ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, die wir uns alle wieder wünschen“, sagte Steinmeier beim Besuch des größten geplanten Impfzentrums in Berlin.

Es sei ein „Licht am Ende des Tunnels“ erkennbar. Zugleich betonte der Bundespräsident, dass der Beginn des Impfens noch nicht das Ende der Pandemie sei. Dies zeige die aktuell hohe Zahl der Corona-Infektionen. Weiterhin müssten die gebotenen Mindestabstände und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Steinmeier unterstrich, dass eine große Zahl von Impfungen nötig ist, um eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Eine Corona-Impfung sei somit auch „ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität“. Menschen, die beim Impfen noch größeren Aufklärungsbedarf sehen, könnten sich in den Impfzentren umfassend beraten lassen, sagte Steinmeier: „Es gibt eine allgemeine Aufklärung.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender tragen sich nach der Aufzeichnung der ZDF-Sendung Weihnachten mit dem Bundespräsidenten in das Goldene Buch der Stadt Bernau ein. Steinmeier hofft auf einen raschen Impfstart. Foto: imago images/Future Image

Corona: Regierung ruft dringend zu Kontaktvermeidung über Weihnachten auf

13.08 Uhr: Die Bundesregierung hat angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen erneut eindringlich dazu aufgerufen, über Weihnachten auf Kontakte zu verzichten. „Vermeiden Sie zu reisen. Vermeiden Sie, so es irgendwie geht, auch den Besuch bei Verwandten und Freunden“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, in Berlin. „Wenn Weihnachten nicht zu einer weiteren Verschlimmerung der Lage beitragen soll, dann gilt, dass wir am besten alle zu Hause bleiben.“ Nach wie vor steckten sich viel zu viele Menschen an. Große Vorsicht und Umsicht seien weiter geboten.

Coronavirus-Variante in mindestens drei weiteren Ländern

12.47 Uhr: Die in Großbritannien ermittelte Variante des Coronavirus ist dem Europäischen Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle zufolge bereits in mindestens drei weiteren Ländern in Europa gemeldet worden. Es habe Berichte über einige Fälle mit der neuen Version von Island, Dänemark und den Niederlanden gegeben, teilte das Zentrum mit Sitz in Stockholm mit. Es verwies auch auf Medienberichte, dass es Fälle in Belgien und in Italien gegeben habe.

Die neue Variante des Coronavirus ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland noch nicht nachgewiesen worden.

Corona-Mutation – Stopp für Flüge aus Südafrika ab morgen?

12.13 Uhr: Auch in Südafrika treibt die neue Variante des Coronavirus die Fallzahlen nach oben. Das teilte der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der Regierung, Professor Salim Abdool Karim, auf einer Pressekonferenz mit. „Es ist noch immer sehr früh in dieser Phase“, erklärte er. „Vorläufige Daten legen nahe, dass (das mutierte) Virus, das nun die zweite Welle dominiert, sich schneller verbreitet als die erste Welle.“

Der Sieben-Tage-Durchschnitt an Neuinfektionen hatte sich bis zum Sonntag in Südafrika in den vergangenen zwei Wochen von 6,47 auf 100.000 Einwohner auf 14,68 mehr als verdoppelt. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 912.000 Fälle aufgezeichnet, darunter fast 25.000 Todesfälle mit dem Virus.

Nun soll in Deutschland offenbar auch der Flugverkehr mit Südafrika eingeschränkt werden. Nach Informationen des ARD-Hautstadtstudios werden voraussichtlich ab morgen auch Flüge aus Südafrika verboten. Zuvor hatten mehrere Länder, darunter auch Deutschland, Flüge aus Großbritannien gestoppt.

Patienten, die sich mit dem Virus Covid-19 infiziert haben, werden im Tshwane District Hospital in Pretoria, Südafrika, mit Sauerstoff behandelt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Südafrika mehr als 912.000 Fälle aufgezeichnet, darunter fast 25.000 Todesfälle. Foto: Jerome Delay / dpa

Südkorea verschärft Corona-Maßnahmen in Hauptstadt Seoul

11.01 Uhr:Südkorea hat nach einem Höchststand bei den Sterbefällen die Corona-Maßnahmen in Seoul verschärft. In der Hauptstadt und Umgebung dürfen sich ab Mittwoch nur noch vier Menschen treffen. Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden hatten am Montag 926 Neuinfektionen und 24 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. In Südkorea wurden seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie so viele Tote registriert.

Befürchtet wird vor allem eine Überlastung der Krankenhäuser. In und um Seoul sind bereits die Intensivbetten knapp. Nach Angaben von Interims-Bürgermeister Seo Jung Hyup gab es zuletzt nur noch vier freie Betten. Mindestens zwei Hauptstadtbewohner starben, während sie auf eine Aufnahme ins Krankenhaus warteten. Die Regionalregierung in Seoul hatte bereits Anfang Dezember strengere Maßnahmen verhängt, darunter ein Verbot von Versammlungen von mehr als 50 Menschen.

Rund 120 Passagiere aus Großbritannien übernachten auf Frankfurter Flughafen

10.50 Uhr: Rund 120 Passagiere aus Großbritannien mussten die Nacht zum Montag im Transitbereich des Frankfurter Flughafens verbringen. Grund dafür waren die seit diesem Montag geltenden Landeverbote für aus Großbritannien kommenden Flugzeuge wegen einer besonders ansteckenden Variante desCoronavirus, die in Großbritannien aufgetreten ist. Die Einreise für Passagiere aus Großbritannien wurde bereits am Sonntagabend gestoppt. Betroffen waren nach Angaben des Flughafens insgesamt fünf Flüge.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete, wurden mehrere hundert ankommende Passagiere seit Sonntagabend zunächst am Gate separiert. In einem im Transitbereich gelegenen Testzentrum mussten sie zunächst einen Corona-Test machen. Obwohl mit dem Betreiber längere Öffnungszeiten vereinbart worden waren, konnten nicht alle Reisenden getestet werden beziehungsweise ihr Ergebnis erfahren und mussten die Nacht daher auf dem Flughafen verbringen.

In München mussten rund 50 Passagiere aus Großbritannien nach Angaben der Bundespolizei die Nacht zum Montag im Transitbereich des Flughafens verbringen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, mussten die betroffenen Passagiere ihr Testergebnis abwarten, bevor sie nach Deutschland einreisen durften. „Ein Großteil“ der 50 Fluggäste habe aber bis zum Montagvormittag das Ergebnis erhalten und den Transitbereich verlassen können, betonte der Sprecher.

Passagier aus Großbritannien am Flughafen Hannover positiv auf Corona getestet

10.07 Uhr: Nach einem Zwangsaufenthalt auf dem Flughafen Hannover für 62 Passagiere aus Großbritannien hat sich ein Fluggast als Covid-19-positiv herausgestellt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob der Passagier sich mit der neuen, besonders ansteckenden Variante des Coronavirus infiziert habe, teilte die Region Hannover am Montag mit. Der betroffene Fluggast und die Begleitpersonen würden nun in einem Quarantäne-Transport zu ihrem Zielort gebracht. Dort müssten sie „separiert“ werden.

In Dortmund landete um 21.07 Uhr das letzte Flugzeug aus London. Alle Passagiere wurden noch vor Ort am Flughafen auf den Corona Virus getestet. Foto: imago images/Oliver Schaper

Frankreich startet Corona-Impfkampagne am Sonntag

10.04 Uhr: Frankreich will am kommenden Sonntag mit Impfungen beginnen. Die ersten Einheiten sollten Risikogruppen wie der der älteren Bevölkerung verabreicht werden, schreibt Gesundheitsminister Olivier Veran auf Twitter.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wird heute voraussichtlich über die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer entscheiden, der bereits in Großbritannien, den USA und einigen anderen Ländern zum Einsatz kommt. Noch vor Weihnachten wird damit gerechnet, dass auch die EU-Kommission grünes Licht gibt.

Johnson beruft wegen neuer Corona-Variante Krisensitzung ein

10.00 Uhr: Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante in Südostengland hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson eine Krisensitzung seines Kabinetts einberufen. Bei dem Treffen werde es um die „Situation bezüglich des internationalen Verkehrs“, insbesondere des Frachtverkehrs, gehen, sagte ein Regierungssprecher in London.

EU-Ratspräsidentschaft – Treffen wegen Virus-Mutation

9.36 Uhr: Wegen der neuen Variante des Coronavirus beruft die deutsche EU-Ratspräsidentschaft für Montag ein Notfalltreffen mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten ein. Berlin rufe im Rahmen des Krisenreaktionsmechanismus der Staatengemeinschaft (IPCR) nationale Experten zusammen, wie ein Sprecher der deutschen Ratspräsidentschaft am Sonntag mitteilte. Auf der Tagesordnung stehe die Koordination der Europäischen Union in Bezug auf die neue Virusvariante.

Nordische Länder und Türkei stoppen Flüge aus Großbritannien

9.16 Uhr: Auch Dänemark, Schweden und Finnland wollen keine Flugzeuge aus Großbritannien mehr landen lassen. Norwegen wollte im Laufe des Montagvormittags entscheiden. Auch in Schweden sollte der formelle Beschluss im Laufe des Tages gefasst werden. Das teilten die Behörden der Länder mit.

Die Türkei stoppte ebenfalls alle Großbritannien-Flüge. Außerdem sei wegen des Auftauchens ansteckenderer Virusvarianten der Flugverkehr mit Südafrika und den Niederlanden vorerst eingestellt worden, twitterte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntagabend.

Coronavirus – Charité fährt auf Notfallprogramm zurück

8.32 Uhr: Die FDP und Patientenschützer haben gefordert, zur Unterstützung von Pflegeheimen bei Corona-Testungen die Bundeswehr heranzuziehen. Zur Anwendung von Schnelltests müssten „auch die Kapazitäten der Bundeswehr im Wege der Amtshilfe“ genutzt werden, sagte FDP-Chef Christian Lindner der „Bild“-Zeitung. Laut dem Chef der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, brauchen 12.000 Pflegeheime „sofort Unterstützung für dringend notwendige tägliche Schnelltests“.

Lindner forderte auch rasche Unterweisungen für Freiwillige, „ebenfalls Schnelltests einsetzen zu können“. Für ein Standardverfahren während der Pandemie könnten die Qualifikationsanforderungen „zeitweise auf das Notwendige reduziert werden“, sagte der FDP-Chef. Brysch appellierte an die Ministerpräsidenten der Bundesländer, „Bundeswehr und Hilfsorganisationen sofort in Marsch zu setzen“. Tausende Pflegeheime seien auf externe Unterstützung angewiesen.

Unter Berufung auf das Bundesverteidigungsministerium berichtete die „Bild“-Zeitung, dass derzeit 463 Soldaten in zehn Bundesländern Amtshilfe leisteten. Sie unterstützen demnach insgesamt 63 Alten- und Pflegeheime. In Bezug auf mobile Abstrich-Teams zu konkreten Pflegeheimen habe es aber bislang erst vier Hilfeleistungsanträge gegeben, je zwei aus Bayern und aus Thüringen.

Soldaten unterstützen im Landratsamt Vorpommern-Greifswald das Gesundheitsamt bei der Corona-Kontaktnachverfolgung. Die FDP und Patientenschützer haben gefordert, auch zur Unterstützung von Pflegeheimen bei Corona-Testungen die Bundeswehr heranzuziehen. Foto: Stefan Sauer / dpa

Coronavirus – Charité fährt auf Notfallprogramm zurück

8.04: Die Berliner Charité, fährt von heute an für zunächst zwei Wochen den Betrieb auf ein Notfallprogramm zurück. Auf diese Weise soll Personal zusammengezogen werden, um weitere Covid-19-Intensivkapazitäten aufzubauen. Planbare Eingriffe werden damit über Weihnachten und den Jahreswechsel nicht gemacht, wie die Klinik vergangene Woche ankündigt hatte. Notfälle werden aber weiter behandelt und Tumoroperationen vorgenommen. Auch der Betrieb in den Rettungsstellen geht weiter. Die Charité rechnet mit einer weiteren Zunahme von Corona-Patienten.

7.52 Uhr: Die Diakonie Deutschland fordert eine schnelle Impfung pflegender Angehöriger gegen das Coronavirus. „Es ist richtig, die vulnerablen Gruppen, deren behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die Pflegerinnen und Pfleger zuerst zu impfen“, sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie der „Augsburger Allgemeinen“ und fügte hinzu: „Man muss aber wissen, dass 70 Prozent der zu pflegenden Menschen von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt werden. Diese Menschen müssen wir auch impfen.“

Virologe Christian Drosten – Coronavirus-Mutation wohl schon in Deutschland

7.30 Uhr: Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die mutierte Version des Coronavirus aus Großbritannien bereits in Deutschland angekommen ist. Dennoch zeigte sich Drosten nicht allzu besorgt über die Coronavirus-Mutation.

Derzeit gebe es noch eine unklare Informationslage. „Wir müssen zumindest noch einige Ergebnisse abwarten um überhaupt zu sagen, dass sich die Vermutung bewahrheitet“, sagte Drosten dem „Deutschlandfunk.“ Es könne durchaus auch sein, dass sich das Virus in der jeweiligen Region aus anderen Gründen schneller ausbreitete.

Einigung auf neues Corona-Hilfspaket im US-Kongress erzielt

7.14 Uhr: Nach monatelangem Ringen ist im US-Kongress eine parteiübergreifende Einigung auf ein neues gigantisches Hilfspaket gegen die Corona-Krise erzielt worden. „Der Kongress hat gerade eine Einigung erreicht. Wir werden ein weiteres Hilfspaket so rasch wie möglich verabschieden“, schrieb der Anführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, am Sonntag im Nachrichtendienst Twitter.

Nach seinen Angaben wurde die Einigung zwischen den vier Chefs der Republikaner und der Demokraten in Senat und Repräsentantenhaus erzielt. Das Hilfspaket habe ein Volumen von fast 900 Milliarden Dollar (rund 740 Milliarden Euro) und enthalte unter anderem weitere Arbeitslosenhilfen, sagte McConnell im Senat.

Der US-Kongress hatte bereits im März wegen der historischen Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie das mit einem Umfang von 2,2 Billionen Dollar größte Hilfspaket der US-Geschichte beschlossen. Dieses Programm sah unter anderem Hilfen für in Not geratene Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen vor, außerdem Direktzahlungen von 1200 Dollar an die Bürger und ausgeweitete Arbeitslosenhilfen. Die Finanzmittel wurden im April mit einem weiteren Hilfsprogramm aufgestockt.

In der Folge konnten sich die Regierung von Präsident Donald Trump, seine Republikaner im Kongress und die oppositionellen Demokraten, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen, aber monatelang nicht auf ein neues Hilfspaket einigen. Die Corona-Pandemie hatte die US-Wirtschaft im Frühjahr in eine massive Krise gestürzt, Millionen Menschen verloren ihre Arbeit. Zwar begann nach dem Lockdown eine rasche wirtschaftliche Erholung; diese ist angesichts einer erneuten Verschärfung der Pandemie aber ins Stocken geraten.

Britische Corona-Variante auch in Australien entdeckt

7.11 Uhr: Der Bundesstaat New South Wales in Australien bestätigt, dass der sich schnell ausbreitende neue Coronavirus-Stamm aus Großbritannien bei einem Cluster im Norden Sydneys entdeckt wurde. Die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch in der Region „Northern Beaches“ steigt nach Angaben der Regierung in Australien auf 83.

Lauterbach kritisiert Beitrag der Kirchen zum Anti-Corona-Kampf

6.15 Uhr: Kurz vor Weihnachten hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach den Beitrag der Kirchen zur Bekämpfung des Coronavirus als unzureichend kritisiert. „Ich habe leider den Eindruck, dass von den Konfessionen bisher nicht so viele praktische Vorschläge gekommen sind, wie sie zur Eindämmung des Virus beitragen können“, sagte der Epidemiologe unserer Redaktion. „Da habe ich von den Kirchen leider wenig Hilfreiches gehört.“

Lauterbach appellierte an die Kirchen, „an Weihnachten an den Eingängen zu den Gotteshäusern FFP2-Masken“ zu verteilen. Dann müssten die älteren Leute nicht zu den Apotheken laufen. Dort bekommen Menschen über 60 sowie Risikopatienten derzeit drei FFP2-Masken unentgeltlich.

Der Medizinier und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert von den Kirchen vor und an Weihnachten mehr Einsatz im Anti-Corona-Kampf. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Der Gesundheitspolitiker rief die Bürger dazu auf, an den Festtagen „allergrößte Vorsicht“ walten zu lassen. „Wir müssen jetzt schon mit sehr vollen Krankenhäusern rechnen. Daher appelliere ich dringend, mit einer möglichst kleinen Gruppe zu feiern und dabei die Maske aufzusetzen – so unangenehm das ist“, sagte er. „Ich weiß, dass sich viele Leute daran nicht halten werden, aber das ist falsch.“

RKI meldet höchste Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland

5.23 Uhr: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des RKI in Deutschland bundesweit auf 197,1 gestiegen. Während der Wert in einzelnen Städten und Kreisen schon deutlich höher lag, ist das der höchste Wert fürs ganze Land, der seit Beginn der Pandemie erhoben worden ist.

Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken.

Großbritannien durch Coronavirus-Variante isoliert - Landeverbote

5.03 Uhr: Wegen der in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus schottet sich Europa zum Wochenbeginn zunehmend vom Vereinigten Königreich ab. Zum Schutz vor der Mutation dürfen in Deutschland seit Montag bis zunächst 31. Dezember keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Das hatte das Bundesverkehrsministerium am Sonntag verfügt. Ausgenommen sind demnach reine Frachtflüge. Weitere Beschränkungen sollen folgen.

Sonntag, 20. Dezember: Dänemark will vier Millionen gekeulte Nerze wieder ausgraben

23.23 Uhr: Großbritannien wird wegen der raschen Ausbreitung der neuen Variante des Coronavirus immer weiter vom Festland abgeschnitten. Weil Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich dicht gemacht hat, wurden der wichtige britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel geschlossen. Frachtverkehr als auch Passagiere würden gebeten, nicht mehr anzureisen, teilte der Hafen am Sonntagabend bei Twitter mit.

Diese Beschränkungen seien für mindestens 48 Stunden von Mitternacht an in Kraft. Der letzte Zug von Großbritannien durch den Tunnel nach Frankreich fuhr am Sonntagabend in London ab, wie der Betreiber Getlink mitteilte.

21.59 Uhr: In Dänemark sollen die Kadaver von vier Millionen Nerzen, die wegen einer Coronavirus-Mutation gekeult worden waren, im kommenden Jahr wieder ausgraben und verbrannt werden. Wie die Regierung am Sonntag mitteilte, sollen so Verunreinigungen des Grundwassers und nahe gelegener Seen verhindert werden. Die Exhumierung soll den Angaben zufolge in sechs Monaten beginnen, wenn ein Infektionsrisiko ausgeschlossen werden kann.

Corona-Mutation bei Patient in Italien nachgewiesen

20.42 Uhr: Die neue Corona-Variante hat Italien erreicht. Das Gesundheitsministerium des südeuropäischen Landes teilt mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet. Der Patient befinde sich nun in Quarantäne.

Intensivkrankenschwester Glenda Grossi mit Schutzhaube während ihrer Schicht auf der Intensivstation für Corona-Patienten des Krankenhauses „Hospital Tor Vergata Roma“. Foto: Alessandra Tarantino / dpa

Schnellere Virus-Übertragbarkeit würde laut Spahn vieles ändern

20.23 Uhr: Man muss dem Coronavirus den Weg abschneiden. Wichtig sind strenge Regeln für Reisende, meint Politik-Korrespondent Miguel Sanches zur neuen Corona-Variante in Großbritannien. Lesen Sie den Kommentar hier:Reaktion auf mutiertes Virus: Grenzkontrollen – was sonst?

19.34 Uhr: Die Bundesregierung ist besorgt wegen der in Großbritannien und Südafrika aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus. „Es ist bis jetzt nicht in Deutschland nachgewiesen worden, aber wir nehmen natürlich die Meldungen aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich sehr ernst“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im ARD-„Bericht aus Berlin“.

„Die deutlich schnellere Übertragbarkeit, wie sie in diesem Fall vermutet wird, die würde natürlich viel verändern und deshalb ist es wichtig, den Eintrag nach Deutschland, auf Kontinentaleuropa zu unterbinden.“ Es sei wichtig, die Erkenntnisse über die Virusvariante zu verifizieren und zugleich vorausschauend zu agieren.

Auch Frankreich verhängt Verbot für Flüge aus Großbritannien

19.25 Uhr: Auch Frankreich, Bulgarien und Irland verhängen wegen der neuen Variante des Coronavirus ein Verbot von Flügen aus Großbritannien. Das teilen die zuständigen Behörden in den drei Ländern mit. Die Regelung gelte ab Mitternacht zunächst bis zum 31. Dezember.

Spahn – Neue Corona-Variante nicht in Deutschland nachgewiesen

18.33 Uhr: Die in Großbritannien entdeckte neue Corona-Variante ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bislang nicht in Deutschland nachgewiesen worden. Wichtig sei nun, dass ein Eintrag nach Deutschland unterbunden werde, sagte Spahn in der „ARD“. Deshalb würden nun alle Flüge von Großbritannien und Südafrika nach Deutschland ab Mitternacht untersagt.

Deutschland stoppt weitgehend Flüge aus Großbritannien

18.12 Uhr: Wegen der neuen Variante des Coronavirus wird der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland weitgehend gestoppt. Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht – Ausnahmen gelten etwa für Frachtflüge. Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung über entsprechende Pläne.

Immer mehr EU-Länder stoppen den Reiseverkehr nach Großbritannien. Foto: PETER SUMMERS / Getty Images

WHO fordert striktere Corona-Maßnahmen in Europa wegen neuer Virusvariante

17.34 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihre europäischen Mitgliedstaaten angesichts einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien zu einer Verschärfung ihrer Corona-Maßnahmen aufgerufen. „In Europa, wo die Übertragung hoch und weit verbreitet ist, müssen die Länder ihre Kontroll- und Vorbeugemaßnahmen verstärken“, sagte eine Sprecherin der WHO-Europa.

Deutschland will Reiseverkehr mit Großbritannien einschränken

17.08 Uhr: Wegen der neuen Variante des Coronavirus will die Bundesregierung die Reisemöglichkeiten mit Großbritannien und Südafrika einschränken. Eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet, teilte ein Regierungssprecher am Sonntag mit. Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung über solche Pläne.

EU berät über gemeinsame Abriegelung gegen Großbritannien

16.00 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben wegen der neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien mit den Spitzen der EU beraten. An dem Gespräch nahmen seitens der EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sowie Ratspräsident Charles Michel teil, wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte.

Wie die „Bild“-Zeitung zuvor berichtet hatte, soll es bei den Beratungen um die gemeinsame Einstellung des Reiseverkehrs von Großbritannien in die EU gehen.

Coronavirus-Mutation – Lauterbach fordert Einschränkung des Luftverkehrs

15.19 Uhr: Nach Entdeckung einer Coronavirus-Variante in Großbritannien hat sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für die Einschränkung des Flugverkehrs ausgesprochen. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Mutation ansteckender sei als das ursprüngliche Corona-Virus, sagte der Epidemiologe unserer Redaktion. „Unter diesen Umständen der Unsicherheit wäre es auch in Deutschland sinnvoll, den Luftverkehr aus Großbritannien aus Vorsichtsgründen einzuschränken.“

Entwarnung gab Lauterbach mit Blick auf die Impfungen. „Nach dem, was wir bisher wissen, wirkt sich die in Großbritannien festgestellte Mutation des Corona-Virus nicht auf unsere Impf-Pläne aus“, sagte er. „Wir müssen nicht davon ausgehen, dass der Impfstoff bei dieser Mutation weniger wirksam ist.“

Italien plant Einstellung der Flüge nach Großbritannien

14.36 Uhr: Die italienische Regierung will die Flugverbindungen mit Großbritannien wegen der Corona-Lage in England aussetzen. „Das Vereinte Königreich hat wegen einer neuen Form von Covid Alarm geschlagen, die das Ergebnis einer Virus-Mutation sein könnte“, schrieb der italienische Außenminister, Luigi Di Maio, auf Facebook. Als Regierung müsse man die Italiener schützen, und deshalb sei man dabei, eine Anordnung zu unterzeichnen, um Flüge mit Großbritannien auszusetzen, teilte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Regierung im Vereinten Königreich sei zuvor benachrichtigt worden.

Union erwägt Steuer auf Online-Pakete

13.43 Uhr: Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten der deutschen maßgeblich zu Gunsten des Onlinehandels verschoben. Der Einzelhandel hingegen leidet unter teils deutlichen Einsatzbußen. Daher plant die Unionsfraktion im Bundestag laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ eine Besteuerung von Paketen im Online-Handel. Das eingenommene Geld soll zum Aufbau eines „Innenstadtfonds“ dienen, der dem Einzelhandel zugute kommt.

Belgien kappt Verbindungen nach Großbritannien

13.16 Uhr: Belgien hat aufgrund der mutierten Version des Coronavirus in Großbritannien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt. Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien würden ab Mitternacht gestoppt, kündigte ein Regierungsvertreter in Brüssel an. Regierungschef Alexander De Croo sagte im Fernsehsender VRT, die Aussetzung der Flug- und Zugverbindungen werde für mindestens 24 Stunden gelten. In den Niederlanden dürfen bereits keine Flugzeuge mehr aus Großbritannien landen. In Deutschland wird ein ähnlicher Schritt erwogen.

Montgomery: Das mutierte Virus ist ansteckender und wird mehr Infektionen erzeugen

12.52 Uhr: Die Mutation des Corona-Virus in Großbritannien stellt nach Einschätzung von Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery die bisherige Impfstrategie nicht in Frage. Im Gespräch mit unserer Redaktion verwies er auf die Aussagen des britischen Premiers Boris Johnson, wonach das mutierte Virus zwar ansteckender sei, aber von den Impfstoffen erfasst werde. Auch die Grippeimpfung variiere je nach „Viren-Cocktail“ von Jahr zu Jahr: „Das kann uns auch beim Corona-Virus passieren“, sagte Montgomery. Er sei „eher nicht“ beunruhigt.

Die Mutation zeige, „dass wir uns noch konsequenter schützen müssen, weil ein ansteckenderes Virus natürlich auch mehr Infektionen erzeugt. Sinnvoll ist mit Sicherheit, Kontakte einzuschränken“, so Montgomery. Nach den bisherigen Erkenntnissen verändert sich das Virusgenom, nicht aber das Protein auf seiner Oberfläche. Die Impfmittel richten sich nicht gegen das Genom, sondern gegen das Oberflächen-Protein.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery ist wegen der Mutation des Coronavirus in Großbritannien eher nicht beunruhigt. Foto: Guido Kirchner / dpa

Neue Coronavirus-Mutation laut Drosten noch nicht in Deutschland

11.53 Uhr: In Deutschland ist die neue Coronavirus-Variante, die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet, nach Angaben von Christian Drosten bisher nicht aufgetaucht. Die Verbreitung könne Zufall sein, schreibt der Coronavirus-Experte der Berliner Charité auf Twitter. Die Mutationen verschafften dem Virus nicht zwingend einen Selektionsvorteil, auch wenn das möglich sei. Ein Selektionsvorteil kann dazu führen, dass sich ein Virus leichter ausbreiten kann.

Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen. Ursprungsvirus/Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich. In D bisher nicht gesehen. https://t.co/gn6xl2Xrl3 — Christian Drosten (@c_drosten) December 20, 2020

Ersten Analysen britischer Wissenschaftler zufolge verfügt die neue Variante über ungewöhnlich viele genetische Veränderungen, vor allem im Spike-Protein. Dieses Protein benötigt das Virus, um in Zellen einzudringen. Der in Großbritannien eingesetzte Impfstoffe des Mainzer Unternehmens Biontech erzeugt eine Immunantwort gegen genau dieses Protein. Deswegen gibt es die Befürchtung, dass der Impfstoff gegen die neue Variante möglicherweise nicht wirkt.

11.24 Uhr: Nach dem Auftreten einer Mutation des Coronavirus in Großbritannien ist auch für Deutschland die Einschränkung des Flugverkehrs aus dem Königreich eine „ernsthafte Option“. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums erfuhr, gelte dies wegen einer neuen Variante des Coronavirus auch für Südafrika. In den Niederlanden dürfen bereits vorerst keine Flugzeuge mehr aus Großbritannien landen.

Jeder zweite Deutsche für Verbot der Weihnachtsgottesdienste

10.12 Uhr: Die Polizei hat im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen eine Weihnachtsfeier wegen der Corona-Auflagen vorzeitig beendet und zwei Teilnehmer in Gewahrsam genommen. Ein 49-Jähriger und seine 37 Jahre alte Partnerin hätten bei den polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet, wobei eine Beamtin leicht verletzt worden sei, teilte die Polizei mit.

Zuvor waren die Beamten zu einer Ruhestörung gerufen worden. Sie hatten am späten Freitagabend mehrere Feiernde aus mehr als zwei Haushalten in einer als Büro genutzten Wohnung angetroffen. Wegen der Corona-Bestimmungen habe die Party beendet werden müssen – zum Missfallen der Teilnehmer. Gegen das Paar wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Allen Beteiligten droht ein Bußgeld.

9.25 Uhr: Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet skeptisch gezeigt, ob Weihnachtsgottesdienste tatsächlich in der bisher geplanten Form stattfinden können. „In den nächsten Tagen werde ich angesichts der aktuellen Lage noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen“, kündigte der CDU-Politiker im „Tagesspiegel am Sonntag“ an.

Jeder zweite Deutsche ist angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen für ein Verbot öffentlicher Weihnachtsgottesdienste. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Präsenzgottesdienste zu untersagen, nur 35 Prozent sind für die Gottesdienste. 15 Prozent machten keine Angaben.

Sollten Weihnachtsgottesdienste erlaubt sein? Jeder zweite Deutsche ist dagegen. Foto: Arne Dedert / dpa

Neue Corona-Mutation: Niederlande verbieten Flüge aus Großbritannien

8.04 Uhr: Um die Ausbreitung einer in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus zu verhindern, dürfen aus dem Königreich kommende Passagiermaschinen vorerst nicht mehr in den Niederlanden landen. Diese Regelung gelte von Sonntagmorgen bis zum 1. Januar, erklärte die Regierung in Den Haag. Sie teilte zudem mit, dass ein Fall der neuen Mutation, die offenbar besonders ansteckend ist, auch in den Niederlanden entdeckt wurde.

Das Flugverbot trat am Sonntagmorgen um 8 Uhr in Kraft und soll zunächst bis zum 1. Januar gelten. Mögliche Regeln für andere Verkehrswege würden derzeit überprüft, erklärte das Gesundheitsministerium weiter. Zudem solle mit anderen EU-Staaten darüber beraten werden, mit welchen Schritten eine Ausbreitung der neuen Corona-Mutation verhindert beziehungsweise begrenzt werden könne.

Ex-Verfassungsrichter Papier hat Bedenken gegen die Impf-Verordnung

7.31 Uhr: Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat rechtliche Bedenken gegen die Impf-Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erhoben. Die grundsätzlichen Entscheidungen, ob und nach welchen allgemeinen Kriterien einzelne Personengruppen bei der möglicherweise lebensrettenden Impfung bevorzugt würden, müsse „der parlamentarische Gesetzgeber selbst treffen“, sagte Papier unserer Redaktion.

Dies gelte jedenfalls dann, wenn Impfungen „für eine erhebliche Zeit nicht allen impfwilligen Personen zur Verfügung stehen“. Über eine Ministerverordnung dürften sicherlich „die Abgrenzungen der Personengruppen im Detail sowie die Bestimmungen des Verfahrens und der Zuständigkeiten geregelt werden“, fügte der ehemals oberste Richter Deutschlands hinzu.

Die grundsätzliche Entscheidung über die Priorisierung sei allerdings „so wesentlich für den verfassungsrechtlich geforderten Schutz des Lebens und der Gesundheit gleichberechtigt für jedermann, dass diese nicht dem alleinigen Ermessen der Regierung oder des Ministers überantwortet sein kann“, betonte Papier.

Corona-Krise: Bis Oktober 155 Millionen weniger Flugpassagiere in Deutschland

6.45 Uhr: Wegen der Corona-Krise sind zwischen Januar und Oktober dieses Jahres in Deutschland 155 Millionen weniger Passagiere geflogen als im Vorjahreszeitraum. Dies entspreche einem Rückgang von 72 Prozent, berichtet die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Die Zahl der Flüge sei um 1,1 Millionen und damit um 63 Prozent zurückgegangen.

„Die Bundesregierung muss im kommenden Jahr neben einer schnellen Impfkampagne auch das Reisen in den Fokus nehmen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Oliver Luksic. Ansonsten drohe nicht nur den direkt betroffenen Branchen „ein Kollaps“.

Samstag, 19. Dezember: US-Gesundheitsbehörde meldet über 400.000 Neuinfektionen

Wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien hat die Regierung einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten in London

hat die Regierung einen neuen für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte am Samstag vor Journalisten in London Die Italiener müssen Weihnachten und Silvester in diesem Jahr unter einem strikten Lockdown verbringen. Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wird das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt. Das ist die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen

und Silvester in diesem Jahr unter einem strikten Lockdown verbringen. Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wird das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt. Das ist die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen Deutschland soll sich noch einmal 30 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs auf nationaler Ebene gesichert haben, wie die Bild am Sonntag berichtet. Lesen Sie dazu: Corona: Bundesregierung kauft Millionen Impfdosen nach

Corona: Bundesregierung kauft Millionen Impfdosen nach In Südafrika ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize

ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize Die Schweiz hat dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt

Über 300 Wissenschaftler fordern in einem offenen Brief ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten gegen das neuartige Coronavirus. Das Papier wurde unter anderem vom Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, unterschrieben. Gemeinsames Handeln und gemeinsame Ziele seien unabdingbar. Lesen Sie mehr dazu: Wissenschaftler schlagen Drei-Stufen-Plan gegen Corona vor

Das Papier wurde unter anderem vom Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, unterschrieben. Gemeinsames Handeln und gemeinsame Ziele seien unabdingbar. Wissenschaftler schlagen Drei-Stufen-Plan gegen Corona vor Der Corona-Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna hat erstmals eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit

hat erstmals eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit Finanzminister Olaf Scholz hat Corona-Hilfen auf lange Sicht zugesagt. Lesen Sie hier:Olaf Scholz: „Wir können den Lockdown lange durchhalten“

