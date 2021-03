Die Corona-Schnelltests von Aldi sind laut einem Bericht der "Deutschen Apotheker Zeitung" betrugsanfällig

Immer mehr Impfstoffhersteller melden Engpässe bei Impfstoff-Bestandteilen

Die Bundesregierung hat wegen möglichen Betrugs die Abschlagszahlungen der Corona-Hilfen für Unternehmen gestoppt

Das RKI meldet neue Fallzahlen und eine leicht gesunkene Inzidenz

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor einer schweren dritten Pandemie-Welle durch zu starke Lockerungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert Unternehmen auf, Schnelltest-Angebote umzusetzen

Berlin. Viel testen, schneller impfen – das soll Deutschland den Weg aus dem Lockdown ebnen. Denn obwohl die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigt, haben die meisten Bundesländer in dieser Woche die Corona-Maßnahmen großzügig gelockert. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält wegen der Lockerungen eine schwere dritte Welle für wahrscheinlich.

Mehr Sicherheit trotz Öffnungen soll durch Gratis-Schnelltests für alle Bürger gewährleistet werden. Doch viele Ärzte monieren, Gesundheitsminister Spahn hätte mit der kurzfristigen Ankündigung für ein „Testchaos“ gesorgt.

Solange der Lockdown anhält, werden viele Unternehmen noch auf die staatlichen Corona-Hilfen angewiesen sein. Doch möglicherweise hat es bei diesen mehrere Betrugsfälle im großen Stil gegeben. Das Bundeswirtschaftsministerium überprüft aktuell die Verdachtsfälle und hat die Abschlagszahlungen der Hilfen an Unternehmen vorerst gestoppt. Wie viel Geld sich möglicherweise erschlichen wurde, wollte das Ministerium nicht mitteilen. Wie das Magazin “Business Insider“ berichtet, könnte der Schaden aber in die Millionen gehen.

Corona-Zahlen: RKI meldet 4252 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4252 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden 255 weitere Todesfälle durch das Virus verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Das RKI hatte noch am Montag der vergangenen Woche binnen eines Tages 3943 Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle verzeichnet. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 9. März: Schnelltests von Aldi wohl anfällig für Betrug

22:39 Uhr: Die seit Kurzem bei Aldi erhältlichen Corona-Schnelltests für den Heimgebrauch sind wohl betrugsanfällig, berichtet die “Deutsche Apotheker Zeitung“ (DAZ). Demnach könnten sich Personen mit Hilfe der Tests des Herstellers Biotechnologieunternehmens Aesku Diagnostics ein negatives Testergebnis bestätigen lassen, ohne den Test jemals durchgeführt zu haben.

Laut “DAZ“ langt es aus, einen QR-Code auf der Verpackung oder gar nur das Foto des Codes abzuscannen. Dadurch gelange man auf eine Unterseite von ichtestemichselbst.de. Dort würden sich anhand von zwei einfachen Fragen, beliebig viele negative “Testzertifikate“ erstellen lassen.

In Chile wird am schnellsten gegen Corona geimpft

21:32 Uhr: Chile ist das Land mit den weltweit meisten gegen das Coronavirus geimpften Menschen pro 100 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Damit hat Chile Israel beim Impf-Tempo überholt. „Heute haben wir einen neuen Grund, stolz zu sein: Chile hat den ersten Platz im weltweiten Ranking der verabreichten Dosen pro 100 Einwohnern eingenommen“, schrieb die Regierung des südamerikanischen Landes am Dienstag auf Twitter, nachdem die Daten des Statistikportals „Our World in Data“ bekanntgeworden waren.





Chile hat insgesamt 18 Millionen Einwohner. Seit die Behörden mit im Dezember mit dem Impfen begonnen haben, wurde 4.176.094 Millionen Menschen mindestens eine Impfstoff-Dosis verabreicht. Das entspricht mehr als 21 Prozent der Bevölkerung.

Hoy tenemos nuevo motivo de orgullo: Chile 🇨🇱 se posicionó en el 1er lugar del ranking mundial de dosis administradas por cada 100 habitantes según @OurWorldInData 🙌🏻💉 A seguir trabajando más unidos que nunca, que juntos venceremos esta pandemia 💪🏻 #YoMeVacuno pic.twitter.com/SiMUabFOFK — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 9, 2021

Immer mehr Engpässe bei Impfstoff-Bestandteilen

20.40 Uhr: Wegen dem beispiellosen Bedarf an Impfstoffen melden immer mehr Hersteller Engpässe bei den Impfstoff-Bestandteilen. Dies betrifft „Roh- und Verpackungsmaterial sowie Ausrüstung“, berichtete die Denkfabrik Chatham House am Dienstag in Genf. Sie hatte ein Treffen mit Vertretern der Industrie, von Verbänden und der UN-Impfinitiative Covax organisiert, um Lösungen zu suchen. In einem Strategiepapier, das bei dem Treffen diskutiert wurde, heißt es, größere Produktionsmengen seien durch Effizienzsteigerungen in den bestehenden Fabriken, dem Umbau bestehender Fabriken für die Herstellung der neuen Stoffe und den Bau neuer Fabriken nötig.

Kretschmann nimmt CDU in Schutz

19.39 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht wegen der Maskenaffäre kein strukturelles Problem in der CDU. Es handle sich um das Fehlverhalten Einzelner, sagte Kretschmann am Abend bei einem Rededuell der „Südwest Presse“ zur Landtagswahl mit CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann (CDU). „Das soll man erstmal auch so benennen und nicht rumspekulieren“, sagte Kretschmann. Es sei gravierend, sich in einer Krise zu bereichern. Aber: „Keine Partei ist davor gefeit, dass sie solche Leute in den eigenen Reihen hat.“ Der Fehler sei aber schnell korrigiert worden. Das sei das Positive, dass gezeigt werde, dass die Demokratie schnell darauf reagiere und dass man das nicht zulasse.

Betrugsverdacht: Bundesregierung stoppt Corona-Hilfen für Unternehmen

18.48 Uhr: Die Bundesregierung geht zur Zeit einer Reihe möglicher Betrugsfälle mit Corona-Hilfen für Unternehmen nach. Es bestehe „in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen wurden“, teilten Wirtschafts- und Finanzministerium auf einer Internetseite zu den unterschiedlichen Coronahilfen mit. Wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte, sind deshalb die Auszahlungen der staatlichen Hilfen für Unternehmen vorerst gestoppt. Diese müssten zunächst überprüft werden. „Sie stehen in Kürze wieder zur Verfügung“, informierte die Sprecherin weiter. Die Auszahlung der Corona-Hilfen durch die einzelnen Bundesländer seien nicht betroffen. Nähere Einzelheiten zu den Betrugsverdachtsfällen könnten aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden.

Zunächst hatte das Magazin “Business Insider“ von den möglichen Betrugsfällen und den Stopp der Auszahlungen berichtet. Laut Informationen des Magazins sollen sich mehrere Personen mit falschen Identitäten Gelder in Millionenhöhe erschlichen haben. Seit Beginn der Coronakrise wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bereits mehr als 86 Milliarden Euro Staatshilfen für die Wirtschaft bewilligt.

Rewe kündigt Schnelltests für mehr als eine Viertelmillionen Angestellte an

18.14 Uhr: Der Handelskonzern Rewe hat angekündigt, er werde seinen mehr als 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland „schnellstmöglich“ und kostenlos Corona-Selbsttests zur Verfügung stellen. Diese Tests könnten die Beschäftigten dann „freiwillig nutzen“, teilte Rewe am Dienstag mit. Weitere Angaben machte der Konzern nicht - etwa, wieviele Tests er den Beschäftigten anbieten will oder wie oft.

SPD fordert Rechtsverschärfung nach Maskenaffäre

17.01 Uhr: Angesichts der fragwürdigen Geschäfte von Bundestagsabgeordneten mit Corona-Masken hat die SPD die Union zu Gesetzesverschärfungen aufgefordert. So solle Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe eingestuft werden, heißt es in einem Zehn-Punkte-Plan der SPD-Bundestagsfraktion, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete zuerst darüber.

„Die Maskenaffäre bei der Union muss rechtliche Konsequenzen haben, so wie wir sie seit langem schon von unserem Koalitionspartner fordern“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem RND. Die SPD fordert ein Verbot bezahlter Lobbytätigkeiten neben dem Mandat, ein Verbot der Spendenannahme für Abgeordnete und eine genaue Veröffentlichung von Nebeneinkünften. Der Umfang von Nebentätigkeiten soll angegeben werden müssen, ebenso Aktienoptionen sowie Unternehmensbeteiligungen ab 5 Prozent der Stimmrechte – nicht erst ab 25 Prozent wie heute. Parteispenden sollen auf jährlich maximal 100.000 Euro pro Spender begrenzt werden. Die Veröffentlichungspflicht der Spenden soll von 10.000 Euro auf 2000 Euro gesenkt werden. Treffen mit Lobbyisten sollen bei Gesetzgebungsvorhaben veröffentlicht werden.

Merkel fordert von Firmen Umsetzung von Schnelltest-Angeboten

16.26 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Appell der deutschen Wirtschaft zu mehr Corona-Schnelltests in den Betrieben begrüßt, pocht aber auch auf breite Umsetzung. „Wir erwarten, dass wirklich substanziell die Wirtschaftsunternehmen daran teilnehmen“, sagte sie am Dienstag in Berlin. Die Teststrategie sei „ein Muss für die Möglichkeit von Öffnungen“ und eine Brücke bis zu Impfungen größerer Bevölkerungsteile. Merkel betonte, sie könne nur alle einzelnen Unternehmen aufrufen, sich dem Appell anzuschließen. Anfang April solle eine erste Überprüfung der Beteiligung vorliegen. Die Regierung werde dann sehr genau anschauen, was herausgekommen sei.

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft hatten sich zuvor zu einer „vorübergehenden substanziellen Ausweitung“ von Coronatests in Unternehmen bekannt – allerdings auf freiwilliger Basis. Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche beschlossen: „Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es erforderlich, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen.“ Danach hatten die Spitzenverbände und die Bundesregierung allerdings um ein Konzept gerungen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Markus Schreiber / POOL / AFP

16.15 Uhr: Die Corona-Pandemie beschert uns allen sehr viele Einwegprodukte, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Doch wie entsorgt man Tests und Masken ordnungsgemäß? Mehr dazu: Masken, Tests und Co.: Wie man Corona-Müll richtig entsorgt

Umfrage: Kaum jemand will nach der Pandemie wieder in ein Großraumbüro

16.04 Uhr: Die meisten Büroangestellten in Deutschland möchten nach der Corona-Krise an einem festen Arbeitsplatz in den Firmenräumen sitzen – aber kaum jemand will ins Großraumbüro. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage unter 1500 Erwerbstätigen ab 16 Jahren hervor, die der Digitalverband Bitkom am Dienstag vorstellte. Demnach möchte nur ein Prozent der Beschäftigten mit Schreibtischarbeit mit fünf oder mehr Kollegen im Raum arbeiten.

38 Prozent der befragten Berufstätigen, „die zumindest teilweise vom Schreibtisch aus arbeiten“, wünschen sich laut Bitkom ein Einzelbüro. 27 Prozent präferieren einen festen Arbeitsplatz in einem Büro mit zwei bis vier Mitarbeitern. 17 Prozent wollen am liebsten am sogenannten Shared Desk arbeiten, also ihren Arbeitsplatz im Unternehmen frei wählen können. Und zwölf Prozent wollen den Angaben zufolge auch nach der Pandemie komplett auf den klassischen Büroarbeitsplatz verzichten und ausschließlich im Homeoffice oder mobil arbeiten.

Für die Zeit nach der Pandemie steht für viele Erwerbstätige ein Einzelbüro ganz oben auf der Wunschliste. Foto: dpa

Norweger im Ausland sollen zu Ostern nicht heimkommen

15.27 Uhr: In Norwegen ruft die Regierung wegen steigender Corona-Fallzahlen zum Verzicht auf Reisen an den Oster-Feiertagen auf. „In den letzten Wochen sind die Zahlen wieder hochgegangen und die infektiöseren Varianten werden bald die dominierende Virusvariante sein“, sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Dienstag im Parlament. Ebenso appellierte sie an Norweger im Ausland, an Ostern nicht nach Hause zu kommen. Die sogenannte Reproduktionszahl liegt in Norwegen derzeit bei 1,3. Das heißt, dass 100 Erkrankte statistisch gesehen 130 andere Menschen anstecken.

Es gebe lokale Ausbrüche in Kindergärten, Schulen und auf Baustellen, so Solberg. Viele Kommunen hätte strenge Beschränkungen eingeführt. Man wisse jedoch noch nicht, welchen Effekt diese hätten. Deshalb wolle sie mit weiteren nationalen Regeln warten. Besonders betroffen ist nach Behördenangaben die Hauptstadt Oslo, wo die Infektionszahl am Dienstag doppelt so hoch war wie vor einer Woche. Im Stadtteil Grorud kamen auf 100.000 Einbürger 765 Infizierte.

Diese Unternehmen sollen den digitalen Impfpass entwickeln

15.11 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium will vier Unternehmen mit der Entwicklung des geplanten digitalen Impfpasses beauftragen. Das sind der US-Konzern IBM, das Softwareunternehmen Ubirch, die IT-Genossenschaft govdigital und der IT-Dienstleister Bechtle, wie das Ministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Ubirch ist auf die Blockchain-Technologie spezialisiert, die fälschungssicher sein soll, da die Ausführung jedes neuen Schritts im Programmablauf auf mehreren Rechnern gleichzeitig verifiziert wird.

Der digitale Impfpass ist ein kürzlich vereinbartes Projekt der EU und soll im Schnellgang entwickelt werden. Den Gesetzentwurf will die Kommission am 17. März vorlegen. Helfen soll der Impfpass bei einer schnelleren Rückkehr zur Normalität. Bedenken angemeldet hat unter anderem die italienische Datenschutzbehörde, die eine Diskriminierung nicht geimpfter Bürger fürchtet.

Entwickler von Astrazeneca-Impfstoff bitten um Vertrauen

15.05 Uhr: Die Entwickler des Astrazeneca-Impfstoffs haben um Vertrauen für in die in Europa verfügbaren Impfstoffe geworben. „Öffentliches Vertrauen ist entscheidend. Wissenschaft und Politiker müssen klare Botschaften vermitteln“, sagte Andrew Pollard von der Universität Oxford, der die klinischen Studien mit dem Präparat betreut, am Dienstag. „Impstoffe haben keine Wirkung, wenn sie im Regal herumliegen.“

In Deutschland blieb in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Astrazeneca-Impfdosen ungenutzt – unter anderem, weil frühere Berichte über eine geringere Wirksamkeit sowie Nebenwirkungen die Skepsis gegenüber dem Impfstoff erhöht hatten. Zudem empfahl die Ständige Impfkomission (Stiko) das Präparat zunächst nur für Menschen unter 65 Jahren. Mittlerweile rät sie, das Vakzin für alle zu verwenden.

Eine Ampulle des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Foto: dpa

Sachsen will Impfpriorität für Vogtland aufheben

14.53 Uhr: Angesichts hoher Infektionszahlen sollen sich in Kürze im Vogtland alle Einwohner ab 18 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das kündigte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden nach einer Kabinettssitzung an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in dem Landkreis am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 251,3. Köpping bat aber darum, dass nun nicht alle gleich losstürmen. Man brauche noch ein paar Tage Zeit, um die Maßnahme umzusetzen.

Lauterbach hält „schwere dritte Welle“ für immer wahrscheinlicher

14.30 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach warnt vor einer schweren dritten Pandemie-Welle durch die großzügigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Vielerorts werde gelockert, obwohl die Infektionslage dies gar nicht hergebe, erklärte Lauterbach am Beispiel des Landkreis Calw auf Twitter.

Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 und der R-Wert über 1. „Daher ist die Inzidenz für die Öffnung zu hoch und weder stabil oder gar sinkend“, twitterte der Bundestagsabgeordnete. Die Disziplin wackele – und das könnte dramatische Folgen für Deutschland haben. „Eine schwere dritte Welle wird wahrscheinlicher“, so Lauterbach.

Wert der Inzidenz liegt über 50 und R Wert über 1. Daher ist die Inzidenz für die Öffnung zu hoch und weder stabil oder gar sinkend. Die politische Disziplin wackelt. Das kann die Bürger ebenfalls zu mehr Disziplinlosigkeit verleiten. Eine schwere 3. Welle wird wahrscheinlicher https://t.co/0Ck3tZihZi — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 9, 2021

Internationale Presse kommentiert das deutsche „Impfdebakel“

14.14 Uhr: Während des ersten Lockdowns, im Frühjahr 2020, galt Deutschland noch als Corona-Musterschüler. Schnelle Reaktion, wirksame Maßnahmen. Im Sommer galt die Pandemie unter Kontrolle. Doch der Umgang mit der zweiten Welle und die Probleme bei der Umsetzung der Impfkampagne haben diesem Image einen ordentlichen Knacks verpasst.

Mittlerweile berichten sogar internationale Medien über das „German Impfdebakel“. Der englische „Guardian“ verglich diese Woche in einem Artikel die Lage in Großbritannien mit der in Deutschland. Fazit: Ausnahmsweise stehen die Briten mal besser da als die Deutschen. Denn beim Impfen liegen sie weit vorn und können sich so auf ein wahrscheinlich nachhaltiges Lockdown-Ende im Juni einstellen.

Auch der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet über den Misserfolg von Deutschlands Impfkampagne, nennt es ein „Desaster“. Auch die späte Empfehlung des Astrazeneca-Vakzins für über 65-Jährige wird als ein Grund für die Impfprobleme genannt. Hier wären Zweifel unnötig gesät worden – der Schaden aber nicht reparierbar.

Ein Schild auf einem Messegelände weist den Weg zu einem Impfzentrum. Foto: dpa

