Nach zähem Ringen haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass in der kommenden Woche das öffentliche Leben in Deutschland für fünf Tage weitgehend heruntergefahren werden soll.

Lockdown Shutdown über Ostern: Muss man an den "Ruhetagen" arbeiten?

Berlin. Zu Ostern wurden zwei "Ruhetage" festgelegt, über fünf Tage soll es einen strikten Lockdown geben. Was bedeutet das für Arbeitnehmer?

Beim Corona-Gipfel wurde ein radikaler Lockdown über die Osterfeiertage beschlossen

Gründonnerstag wird so zum Ruhetag

Doch was heißt das? Muss man da Urlaub nehmen?

Über Ostern soll das öffentliche und private Leben in Deutschland nahezu zum Erliegen kommen: Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beim jüngsten Corona-Gipfel beschlossen. Konkret wurden zwei "Ruhetage" festgelegt. Damit wird der Alltag fünf Tage lang weitgehend heruntergefahren, nämlich vom 1. April (Gründonnerstag) bis 5. April (Ostermontag). Aber was genau ist unter einem "Ruhetag" zu verstehen? Lesen Sie hier: Gründonnerstag wird Ruhetag - Diese Corona-Regeln gelten an Ostern.

Gründonnerstag und Karsamstag sind erstmals als Teil einer sogenannten "Ruhephase" definiert. Das bedeutet, dass diese Tage wie Sonn- und Feiertage angesehen werden müssen. Das geht mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen einher. Private Zusammenkünfte sollen auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, maximal aber auf fünf Personen beschränkt werden - Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare mit getrennten Wohnungen gelten als ein Haushalt.

Dem Beschluss zufolge sind Ansammlungen im öffentlichen Raum während dieser Zeit untersagt. Donnerstag sind zusätzlich alle Geschäfte geschlossen - lediglich Samstag dürfen Supermärkte für Einkäufe des täglichen Bedarfs öffnen. Tankstellen, Impf- und Testzentren sind von der neuen Regelung nicht betroffen.

"Ruhetag": Muss ich Urlaub nehmen? Was bedeutet das arbeitsrechtlich?

Allgemein gilt: Sofern ein Betrieb an den "Ruhetagen" geschlossen bleibt, müssen Arbeitnehmer keinen Urlaub nehmen.

Allerdings sind Betriebe nicht gezwungen, arbeitsfreie Tage einzulegen.

Firmen, die ohnehin an Sonn- und Feiertagen arbeiten, können dies auch weiterhin tun.

Ob Arbeitnehmer während des Oster-Lockdowns arbeiten müssen, können Betriebe dementsprechend selbst entscheiden.

Vor allem in Unternehmen mit Homeoffice-Angebot stellt die neue Regelung über Ostern kein Hindernis dar, soll damit schließlich der Kontakt zwischen Menschen eingedämmt werden. In dem Zusammenhang unterstrichen Bund und Ländern erneut, dass überall dort, wo Homeoffice möglich ist, dieses auch angeboten werden soll. Lesen Sie hier: Haben Friseure weiter geöffnet?

Für Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel resultiert daraus ein arbeitsfreier Tag an Gründonnerstag - aber ein Arbeitstag am Samstag.

Merkel: So begründete die Kanzlerin die "Ruhephase"

"Wir haben das Virus noch nicht besiegen können, es lässt nicht locker", sagte Merkel am frühen Dienstagmorgen. Die Lage in Deutschland sei sehr aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen ernst, auch die Belastung der Intensivstationen und die Ausbreitung der Corona-Mutanten seien eine große Herausforderung. Deshalb soll auch die zuvor vereinbarte "Notbremse" umgesetzt werden.

