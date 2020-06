Wegen massiver Überfüllung an einem Strand in Bournemouth mussten die Behörden in Südengland hart durchgreifen. Sie sei "schockiert" über das "unverantwortliche Verhalten so vieler Menschen", sagte die Landrätin Vikki Slade.

Landkreis Gütersloh: Von 2000 Corona-Tests nur einer positiv

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Im Saarland dürfen ab Montag keine Gäste mehr untergebracht werden, die aus einem Landkreis mit mehr als 50 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner kommen

Nach Corona-Ausbruch: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet prüft Haftbarkeit von Tönnies

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat erstmals grünes Licht für einen Wirkstoff zur Corona-Therapie in der EU gegeben

Mitten in der Corona-Pandemie haben in Großbritannien Menschen die Strände gestürmt – die Lage ist teils kaum beherrschbar

Bei einem Dönerfleisch-Hersteller in Nordrhein-Westfalen sind 79 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden

Der Ort Ischgl mit seinen Après-Skibars gilt als Brennpunkt für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und Teilen Europas. Nun ergab eine Studie, dass viele Bewohner bereits mit Corona infiziert waren. Sie haben Antikörper gebildet

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bisher über 8900 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Rund 193.000 registrierte Corona-Infektionen liegen aktuell vor. Rund 177.000 Personen sind nach Schätzungen genesen

Weltweit gibt es über 9,3 Millionen registrierte Coronavirus-Infektionen, rund 2,4 Millionen davon in den USA; rund 489.000 Menschen starben weltweit an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung

Corona-News-Ticker: Alle Entwicklungen im Überblick

Nach den großen Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen stehen auch Lockangebote für Hähnchenschenkel und Hack am Pranger. Angesichts breiter Kritik an Billigpreisen für Fleisch will Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) heute über Konsequenzen beraten. Nach Düsseldorf hat sie Vertreter der Landwirtschaft, der Schlachtereien, der Ernährungswirtschaft, des Lebensmittelhandels und der Verbraucher eingeladen, außerdem Tierschützer und Veterinäre. Dabei geht es um bessere Bedingungen in Ställen und Schlachthöfen, aber auch höhere Preise im Supermarkt.

Nach dem Corona-Ausbruch bei dem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück hatten sich mehr als 1550 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bei kostenlos durchgeführten Tests der Allgemeinbevölkerung im Kreis Gütersloh war von 2000 Tests bislang nur einer positiv.

Die wichtigsten RKI-Zahlen: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Corona-News vom Freitag, 26. Juni: Nach Corona-Ausbruch: Laschet prüft Haftbarkeit von Tönnies

11.13 Uhr: Die Fans des FC Liverpool haben die mahnenden Worte von Teammanager Jürgen Klopp nach dem Gewinn der ersten englischen Fußball-Meisterschaft seit 30 Jahren ausgeschlagen und auf die Abstandsregeln gepfiffen. In der Nacht auf Freitag feierten Tausende Fans den sehnlichst erwarteten Titel und ihren „Jurgen“.

Zuvor hatte der FC Chelsea mit dem 2:1 gegen Manchester City Klopps Mannschaft zu Champions gemacht. Die Fans, viele von ihnen mit Masken, versammelten sich an der legendären Liverpool-Heimstätte Anfield Road. Sie sangen, hielten nachgemachte Meistertrophäen in die Luft, zündeten Leuchtfeuer und färbten so den Himmel rot. Damit ignorierten sie Klopp, der gesagt hatte: „Ich hoffe, dass ihr zu Hause bleibt. Geht vor euer Haus und feiert, wenn ihr wollt, aber mehr nicht.“

Die Fans des FC Liverpool ignorieren die Abstandsregeln. Teammanager Jürgen Klopp sagte nach dem Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft: „Das ist so ein großer Moment, ich bin völlig überwältigt.“ Foto: Christopher Furlong / Getty Images

8.34 Uhr: Im Saarland dürfen ab kommendem Montag keine Gäste mehr untergebracht werden, die aus einem Landkreis mit mehr als 50 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner kommen. Das teilte der Regierungssprecher in der Nacht zum Freitag mit.

8.21 Uhr: Eine größere Feier im Berliner Promi-Lokal Borchardt, bei der Mitte Mai gegen die Covid-19-Verordnungen verstoßen worden war, bleibt wohl ohne Folgen. Das geht dem „Tagesspiegel“ zufolge aus Polizeiinformationen hervor. Demnach haben die an dem Einsatz beteiligten Beamten keine Personalien aufgenommen oder Fotodokumentationen der Verstöße erstellt und somit keine brauchbaren Beweismittel.

Ein Foto von dem Abend hatte allerdings weite Kreise gezogen: Darauf umarmte FDP-Chef Christian Lindner seinen Bekannten, den Honorarkonsul von Weißrussland – ohne Einhaltung des Mindestabstands.

Ich sagt eben zu @derspiegel: Die spontane Umarmung bei der Verabschiedung am Freitag war ein Fehler, wie er unter Freunden nach einem privaten Abend leider passiert. Das war kein Vorsatz, sondern Unkonzentriertheit. Am Ende bleibt man Mensch. Tut mir leid! CL — Christian Lindner (@c_lindner) May 18, 2020

8.04 Uhr: In sozialen Netzwerken ist ein Video des Fleisch-Fabrikanten Clemens Tönnies aufgetaucht, in dem er bei einer Feier das Lied „Mein Ding“ von Udo Lindenberg singt. Das Handyvideo wurde am Mittwoch auf YouTube hochgeladen und hatte am Freitagmorgen über 25.000 Aufrufe. Der genauere Kontext des Clips ist nicht bekannt. In der Corona-Krise steht der Großschlachter so stark unter Beschuss wie noch nie.

Schlachthof-Chef Clemens Tönnies macht sein Ding

7.32 Uhr: Viele Forschungsprojekte für mögliche Covid-19-Impfstoffe sind derzeit in der klinischen Testphase. Lesen Sie dazu: Coronavirus: So wird man Testperson für den Impfstoff

7.29 Uhr: Bei Markus Lanz diskutierten die Gäste am Donnerstag über die aktuelle Corona-Lage. Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung: „Markus Lanz“: Virologe hält Reisen im Flugzeug für sicher

US-Regierung: Corona-Hilfen an über 1 Millionen Verstorbene geschickt

5.10 Uhr: Nach dem großen Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies lässt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Haftbarkeit des Unternehmens prüfen. Dazu sagte Laschet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Es wird derzeit sehr genau geprüft, ob und gegen welche Regeln das Unternehmen verstoßen hat und wo es in Haftung genommen werden kann.“ Laschet betonte, er sehe Tönnies in der Verantwortung. Lesen Sie dazu: Corona-Ausbruch: Muss Tönnies jetzt für den Schaden zahlen?

Clemens Tönnies, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Tönnies Fleisch und Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lässt nun die Haftbarkeit des Unternehmens prüfen. Foto: Bernd Thissen / dpa

4.30 Uhr: Die US-Regierung hat in der Corona-Krise Direkthilfen in Milliardenhöhe an fast 1,1 Millionen Verstorbene ausgestellt. Die Summe der Zahlungen belaufe sich für die Monate März und April auf annähernd 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd Euro), erklärte der Rechnungshof des US-Kongresses (GAO) am Donnerstag. Die Direkthilfen sind Teil eines Konjunkturpakets, das Schecks über 1200 Dollar für Millionen Amerikaner vorsah. Lesen Sie dazu: USA: Corona-Schecks an über eine Million Tote verschickt

Insgesamt seien 160,4 Millionen Zahlungen im Gesamtwert von 269 Milliarden US-Dollar gemacht worden, berichtete die überparteiliche Kontrollbehörde. US-Medien wie die „Washington Post“ hatten schon im April berichtet, dass einige Zahlungen an Verstorbene gingen, während Menschen mit Anspruch auf die Direkthilfe das Geld nicht bekamen.

Corona-News vom Donnerstag, 25. Juni: Die Rentenerhöhung fällt 2020 wegen der Corona-Krise wohl aus

21.02 Uhr: In den USA haben sich nach Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC wohl rund zehnmal mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als bislang bekannt. „Für jeden Fall, den wir verzeichnet haben, gab es wahrscheinlich zehn weitere Infektionen“, sagte CDC-Direktor Robert Redfield bei einer telefonischen Pressekonferenz am Donnerstag. Das sei vor allem auf asymptomatische Infektionen zurückzuführen und darauf, dass in den USA in den ersten Monaten des Ausbruchs deutlich weniger getestet worden sei als jetzt. „Mit den Methoden, die wir im April und Mai benutzt haben, haben wir wahrscheinlich rund zehn Prozent der Infektionen verzeichnet.“

Die Behörde gibt derzeit für die USA mehr als 2,3 Millionen bekannte Corona-Infektionen an – mehr nachgewiesene Fälle als jedes andere Land der Welt. Mehr als 121 000 Menschen starben laut CDC infolge einer Covid-19-Erkrankung. Zu den weiteren Entwicklungen lesen Sie auch: USA: Höchster Anstieg der Neuinfektionen seit Januar

Coronatests im Kreis Gütersloh – unter 2000 Tests nur einer positiv

20.40 Uhr: Von 2000 durchgeführten Corona-Tests im Kreis Gütersloh ist nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nur einer positiv ausgefallen. Das sagte er am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er habe gerade eine SMS mit diesen Zahlen bekommen, sagte Laumann.

Der Kreis nannte am Abend dazu neuere Zahlen – demnach sind es unterdessen drei Fälle: Bis Donnerstag seien 2521 Abstriche genommen worden. 1655 Befunde lägen vor. Davon sei einer klar positiv, zwei seien schwach positiv. Der Kreis zähle in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut diese schwach positiven Fälle mit. Damit seien es drei positive Fälle.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte auf Nachfrage, dass es sich bei den 2000 von Laumann genannten Getesteten um Menschen aus der Allgemeinbevölkerung handele. Laumann hatte im Ausschuss mit Blick auf die zurzeit laufenden freiwilligen Massentestungen gesagt, dass man danach wohl beurteilen könne, ob die Corona-Infektionen bei Tönnies-Mitarbeitern auf andere Bereiche der Gesellschaft übergesprungen seien. Mit Ergebnissen rechne er am Sonntag.

20.01 Uhr: Der Podcast „Das Coronavirus-Update“ mit dem Berliner Virologen Christian Drosten hat gleich zwei Auszeichnungen beim Grimme Online Award abgeräumt. Einen Preis gab es bei der Verleihung am Donnerstagabend von der Jury, einen vom Publikum. Die NDR-Produktion mit dem Charité-Wissenschaftler war damit der große Gewinner des Abends.

Der NDR hatte den Podcast im Februar gestartet, seitdem hat er sich zu einem großen Erfolg entwickelt. Dort geht der Virologe Drosten ausführlich auf neue Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie ein. Momentan befindet sich das Format in der Sommerpause. In der letzten Folge des Podcasts hatte Christian Drosten vor einer zweiten Corona-Welle im Herbst gewarnt.

18.57 Uhr: In der zweiten Folge des FUNKE Talks „Corona – und dann?!“ spricht Minister Jens Spahn jetzt live mit Jörg Quoos, dem Chefredakteur der FUNKE-Zentralredaktion in Berlin, über die Corona-Krise.

Trotz Corona-Pandemie: Zehntausende Briten an Stränden

17.39 Uhr: Trotz Corona-Pandemie sind am Donnerstag Zehntausende Briten an die Küsten im Süden ihres Landes gestürmt. In Bournemouth mussten die Einsatzkräfte sogar einen „ernsten Zwischenfall“ auslösen, weil die Lage nicht mehr beherrschbar war. Das gibt den Einsatzkräften mehr Rechte und Abstimmungsmöglichkeiten.

Solche Menschenmengen habe es sonst nur an den Feiertagen gegeben, teilten Vertreter der Stadt mit. „Wir sind absolut entsetzt über die Szenen, die an unseren Stränden in den letzten 24 bis 48 Stunden zu sehen waren.“ Einsatzkräfte klagten unter anderem über illegales Parken, Verkehrskollaps, Müllverschmutzungen, aggressives Verhalten der Strandbesucher und Alkoholmissbrauch bei hohen Temperaturen.

Der Donnerstag war der bisher heißeste Tag des Jahres in England. Am Nachmittag wurden über 33 Grad am Großflughafen London-Heathrow gemessen. Innerhalb Englands sind auch in der Corona-Krise Tagesausflüge erlaubt. Damit zieht es unter anderem Menschen aus der Millionen-Metropole London an die Küsten. Großbritannien ist das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa.

Wegen massiver Überfüllung an einem Strand in Bournemouth mussten die Behörden in Südengland hart durchgreifen. Sie sei „schockiert“ über das „unverantwortliche Verhalten so vieler Menschen“, sagte die Landrätin Vikki Slade am Donnerstag. Foto: FINNBARR WEBSTER / Getty Images

17.16 Uhr: Auf einem Frachter im Hamburger Hafen sind sechs Besatzungsmitglieder positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Alle 28 Besatzungsmitglieder seien unter Quarantäne gestellt worden, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Der hafenärztliche Dienst sei vor Ort.

Der Frachter sei am Dienstag im Hafen eingelaufen und habe bereits von unterwegs gemeldet, dass zwei Besatzungsmitglieder Krankheitssymptome aufwiesen, sagte die Sprecherin. Daraufhin seien alle Seeleute an Bord getestet worden. Niemand habe das Schiff verlassen. Zuvor hatten mehrere Hamburger Medien darüber berichtet.

Ryanair will wegen der Lufthansa-Staatshilfen vor das Gericht der Europäischen Union ziehen

16.28 Uhr: Europas größter Billigflieger Ryanair zieht wegen der Lufthansa-Staatshilfen vor das Gericht der Europäischen Union. „Dies ist ein spektakulärer Fall, in dem ein reicher EU-Mitgliedstaat die EU-Verträge zum Nutzen seiner nationalen Industrie und zum Nachteil ärmerer Länder ignoriert“, teilte Ryanair-Chef Michael O’Leary am Donnerstag in Dublin mit. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission hatten zuvor das Lufthansa-Rettungspaket der Bundesregierung genehmigt.

Unter dem Vorwand der Corona-Krise gewähre die Bundesregierung der Lufthansa ein Rettungspaket in Höhe von neun Milliarden Euro. Dies sei ein „klarer Bruch“ der Wettbewerbsregeln, sagte O’Leary weiter. Kleinere Konkurrenten würden damit vom Markt gedrängt.

Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union hatten die deutschen Rettungsmaßnahmen bereits final genehmigt. Auch die Aktionäre des Konzerns stimmten am Donnerstag einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit einer Mehrheit von 98,04 Prozent zu. Das damit verbundene Hilfspaket über neun Milliarden Euro kann nun umgesetzt werden.

Währenddessen warten Kunden der Lufthansa immer noch auf rund eine Milliarde Euro als Erstattung für abgesagte Flüge in der Corona-Krise. Diese Summe nannte Personal- und Rechtsvorstand Michael Niggemann bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Frankfurt. Man habe die Teams zur Bearbeitung der Anfragen verstärkt und bereits rund eine Milliarde Euro ausgezahlt.

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung der Lufthansa ein Rettungspaket in Höhe von neun Milliarden Euro zugesagt. Konkurrent Ryanair will nun dagegen klagen. Foto: Christof Stache / AFP

16.07 Uhr: Bei einem Dönerfleisch-Hersteller in Moers (Nordrhein-Westfalen) sind 79 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infizierten seien in Quarantäne, wie der Kreis Wesel mitteilte. Insgesamt seien bei rund 200 Mitarbeitern Abstriche genommen worden, rund 120 Ergebnisse stünden noch aus.

Der Betrieb wurde vorläufig geschlossen. Einige wenige Mitarbeiter dürften aber in den kommenden Tagen noch unter Auflagen „bereits angelieferte Frischware weiterverarbeiten, um zu vermeiden, dass diese verdirbt“, so der Kreis. Der Betrieb habe ein „hervorragendes Hygienekonzept“. Es gebe keine Werkverträge oder Mitarbeiter, die in Sammelunterkünften lebten.

Die infizierten Mitarbeiter waren nachträglich untersucht worden, nachdem das NRW-Gesundheitsministerium im Mai eine Reihentestung bei allen Schlachtbetrieben im Bundesland angeordnet hatte.

Corona-Ausbruch bei Geflügelschlachtbetrieb in Niedersachsen

15.14 Uhr: Der Corona-Ausbruch in einem Geflügelschlachtbetrieb in Wildeshausen im Kreis Oldenburg weitet sich auf die Region aus. In Cloppenburg erkrankten zwei Schüler, deren Vater in dem betroffenen Betrieb arbeitet.

Ein Sprecher des Landkreises Cloppenburg bestätigte am Donnerstag Berichte der „Oldenburgischen Volkszeitung“ und der „Nordwestzeitung“. In der Belegschaft des Putenschlachtbetriebs der Wiesenhof-Gruppe waren mit Stand Mittwochabend 35 Infektionen erkannt worden. 31 Infizierte waren Arbeiter mit Werkverträgen. Die Tests für die mehr als 1100 Mitarbeiter liefen weiter.

14.32 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat erstmals grünes Licht für einen Wirkstoff zur Corona-Therapie in der EU gegeben. Der Empfehlung zufolge sollen bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit Remdesivir behandelt werden dürfen, wie die EMA am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Die EU-Kommission muss dem noch zustimmen, was aber als Formsache gilt.

Die Entscheidung der Kommission soll laut EMA in der kommenden Woche fallen. Die Empfehlung der EMA gilt für die Behandlung von Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren. Voraussetzung für eine Behandlung ist, dass der Patient eine Lungenentzündung hat und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden muss. Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

Corona-Krise trifft auch deutsche Rentnerinnen und Rentner

12.55 Uhr: Die Coronakrise geht auch zu Lasten der deutschen Rentnerinnen und Rentner. Eine Rentenerhöhung wird es im kommenden Jahr voraussichtlich zumindest im Westen Deutschlands nicht geben. Lesen Sie hier die Hintergründe.

12.47 Uhr: Der niedersächsische Landkreis Diepholz hat ein ehemaliges Kasernengelände, auf dem Werkvertragsarbeiter wohnen, vorsorglich unter Quarantäne gestellt. In den Gebäuden in Wagenfeld seien 200 Menschen untergebracht, die in dem von einem Coronavirus-Ausbruch betroffenen Schlachtbetrieb in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) arbeiteten, sagte eine Behördensprecherin. In dem Putenschlachthof von Wiesenhof wurden nach Unternehmensangaben bis Mittwoch 35 Arbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Der Landkreis-Sprecherin zufolge stehen die Testergebnisse für die in Wagenfeld lebenden Arbeiter noch aus. Subunternehmer hätten mehrere Gebäude auf dem Gelände angemietet, das mehr als 40 Kilometer südlich von Wildeshausen liegt. Die vorsorgliche Quarantäne für das Kasernengelände wurde am Mittwochabend per Allgemeinverfügung angeordnet. Eine Sicherheitsfirma soll die Einhaltung kontrollieren.

Antikörper-Studie: Viele Bürger Ischgls waren mit Coronavirus infiziert

11.30 Uhr: Im österreichischen Ischgl war ein großer Teil der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Medizinischen Universität Innsbruck haben 42,4 Prozent der in einer umfassenden Studie untersuchten Bürger Antikörper auf das Coronavirus entwickelt. Das sei der weltweit höchste bisher publizierte Wert, sagte die Direktorin des Instituts für Virologie, Dorothee von Laer, am Donnerstag in Innsbruck. Antikörper im Blut gelten als Nachweis für eine durchgemachte Infektion.

Ischgl mit seinen Après-Skibars gilt als Brennpunkt für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und Teilen Europas. Nach Angaben österreichischer Behörden waren zeitweise 40 Prozent aller Fälle im Inland auf Ischgl zurückzuführen. Auch viele deutsche Touristen haben sich nach ihrer Überzeugung in Ischgl angesteckt.

Auffällig sei, dass von den positiv auf Antikörper getesteten Personen zuvor nur 15 Prozent die Diagnose erhalten hatten, infiziert zu sein, sagte von Laer. „85 Prozent derjenigen, die die Infektion durchgemacht haben, haben das unbemerkt durchgemacht.“ Trotz des hohen Antikörper-Werts sei auch in Ischgl keine Herden-Immunität erreicht. Entscheidend für den Rückgang der Fälle seien die Quarantäne und die soziale Distanz gewesen, hieß es. Rund 80 Prozent der Ischgler Bevölkerung nahmen an der Studie teil. 1473 Probanden waren zwischen 21. und 27. April untersucht worden.

10.50 Uhr: Nach der Wahlkampfkundgebung von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Oklahoma am Wochenende hat der Secret Service Medienberichten zufolge für Dutzende daran beteiligte Angestellte Selbstisolation angeordnet. Zuvor seien zwei Mitarbeiter, die in Tulsa zugegen gewesen seien, positiv auf das Coronavirus getestet worden, berichtete der Sender CNN am Mittwochabend.

Zum Schutz der Privatsphäre und der „operativen Sicherheit“ werde der Secret Service keine Zahlen bekannt geben, zitierte die „Washington Post“ eine Sprecherin. Die Behörde, die unter anderem für den Schutz des Präsidenten zuständig ist, sei weiterhin in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen, hieß es weiter. Trump hatte Kritik auf sich gezogen, ein Event mit Tausenden Menschen in einer geschlossenen Arena inmitten der anhaltenden Pandemie abzuhalten.

Donald Trump trifft auf dem internationalen Flughafen Tulsa ein. Nach der Wahlkampfkundgebung von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Oklahoma am Wochenende hat der Secret Service Medienberichten zufolge für Dutzende daran beteiligte Angestellte Selbstisolation angeordnet. Foto: Evan Vucci / dpa

EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa

9.45 Uhr: Der rheinland-pfälzische Landtag hat seine für Donnerstag geplante Plenarsitzung wegen eines Corona-Verdachts abgesagt. Hintergrund sei, dass eine Abgeordnete als Kontaktperson eines bestätigten Covid-19-Falls gelte, teilte der Landtag am Morgen mit. Die Parlamentarierin wurde demnach auf das Coronavirus getestet, ein Ergebnis wird für den Abend erwartet.

9.35 Uhr: Die EU hat die milliardenschweren Staatshilfen für die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geratene Lufthansa genehmigt. Wie EU-Kommission am Donnerstag mitteilte, billigte sie die Finanzspritze mit einem vorübergehenden Einstieg des Staates. Die Hilfen sind demnach an mehrere Bedingungen geknüpft, darunter die Abgabe von Start- und Landerechten in Frankfurt und München, aber auch an ein Verbot der Zahlung von Dividenden und Übernahmen von Wettbewerbern. Lesen Sie hier: Großaktionär will zustimmen: Lufthansa steht vor der Rettung

8.20 Uhr: Es war ein Moment der Belustigung im britischen Parlament: Premierminister Boris Johnson behauptete am Dienstag, kein Land der Welt habe bisher eine funktionierende Kontaktverfolgungs-App gegen die Verbreitung des Coronavirus. Der Oppositionsführer Keir Starmer entgegnete daraufhin trocken: „Deutschland. App seit dem 15. Juni in Betrieb. 12 Millionen Downloads – 12 Millionen Downloads!“ Johnson hatte sich dem Vorwurf stellen müssen, eine versprochene App für Großbritannien bisher nicht vorgestellt zu haben.

Das Video zu dem Gespräch amüsierte die Nutzer und Nutzerinnen in sozialen Medien. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilte das Video auf seinem Twitter-Account, ließ es aber unkommentiert.

Boris Johnson confronted over claim no country has working coronavirus app pic.twitter.com/971qT9Voyy — The Independent (@Independent) June 24, 2020

Coronavirus: Reproduktionszahl laut RKI wieder unter 1

8.17 Uhr: Die Reproduktionszahl, kurz R-Zahl, ist wieder gesunken. Wie das RKI mitteilte, lag sie am 24. Juni um 0 Uhr bei 0,72. Am Vortag hatte sie noch bei 2,02 gelegen. Das bedeutet, dass eine infizierte Person durchschnittlich weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

6.40 Uhr: Fast jeder zweite Arbeitnehmer rechnet damit, zeitnah wieder ins Büro zurückzukehren. Doch 15 Prozent würden gerne dauerhaft von zu Hause aus arbeiten. Lesen Sie hier, wie sich die Wünsche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen während der Corona-Pandemie geändert haben.

Coronavirus-Neuinfektionen in den USA erreichen neue Höchstwerte

6.02 Uhr: Nach einer Phase der Entspannung breitet sich das Coronavirus in den USA wieder in alarmierendem Maße aus. Das Land verzeichnete am Dienstag mit rund 34.700 neuen Infektionen einen weiteren Höchststand, wie am Mittwoch aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging.

Es war der höchste Stand seit Ende April und der dritthöchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Am 1. Juni lag der Tageswert bei rund 17.400 Neuinfektionen. Die bisher höchste Zahl (36.400) wurde am 24. April verzeichnet. Der führende US-Immunologe Anthony Fauci bezeichnete die Entwicklung vor allem in Florida, Texas und Arizona als „beunruhigend“.

Die Belegung der Krankenhäuser in Kalifornien habe im Vergleich zu vor zwei Wochen um fast 30 Prozent zugenommen, sagte Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch. Er rief die knapp 40 Millionen Einwohnenden auf, wenn möglich Zuhause zu bleiben, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Die Intensivbetten der Krankenhäuser in der texanischen Metropole Houston seien inzwischen zu 97 Prozent gefüllt, sagte Bürgermeister Sylvester Turner laut „New York Times“. Rund ein Viertel dieser Patienten und Patientinnen sei mit dem Coronavirus infiziert. „Ich habe das starke Gefühl, dass wir uns in die falsche Richtung bewegen – und wir bewegen uns schnell.“

Ein Sicherheitsmann kontrolliert die Temperatur am Eingang eines Restaurants in Miami Beach, Florida. Florida hatte die Beschränkungen rasch wieder gelockert und vermeldet nur 5500 neue Infektionen an nur einem Tag. Foto: Chandan Khanna / AFP

Kriminelle Clans sollen Corona-Soforthilfen bekommen haben

3.30 Uhr: Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) prüft einem Zeitungsbericht zufolge, ob kriminelle Familienclans in der Corona-Pandemie Soforthilfen bekommen haben. „Wir haben in vereinzelten Fällen Hinweise darauf bekommen, dass Clanmitglieder finanzielle Corona-Soforthilfen der Bundesregierung erhalten haben“, sagte der leitende LKA-Kriminaldirektor Thomas Jungbluth der „Rheinischen Post“.

Man müsse aber beachten, dass auch ein Clanmitglied Anspruch auf solche Soforthilfen haben könnte – etwa wenn sein Betrieb wegen der Corona-Krise schließen musste. „Wir sind mit Steuerfahndungsbehörden im Gespräch“, sagte Jungbluth der Zeitung. Schon Ende April war bekanntgeworden, dass in Berlin Mitglieder arabischstämmiger Clans Corona-Soforthilfen erhalten haben sollen. Die Berliner Kriminalpolizei stieß laut einem Bericht von „Spiegel TV“ bei einer ersten Prüfung auf Hunderte Anträge.

2.30 Uhr: Gewalt, Internethandel, Kurierservice: Die Corona-Krise verändert den Rauschgiftmarkt in Europa. Experten und Behörden sind alarmiert. Lesen Sie hier, warum die EU-Drogenbehörde eine Kokain-Flut nach der Corona-Krise befürchtet.

1.30 Uhr: In Brasilien hat die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stark zugenommen. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 42.725 Ansteckungen verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Mittwoch mitteilte. Dies ist die bislang zweithöchste Zahl von registrierten Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land.

Insgesamt wurden in Brasilien bislang mehr als 1,18 Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Die brasilianische Corona-Kurve sei im „steilen Anstieg“, dabei befinde sich das Land noch in der ersten Ausbreitungswelle des Virus, sagte der Wissenschaftler Domingos Alves, der einer mit der Pandemie befassten Forschergruppe angehört.

Mehrere brasilianische Bundesstaaten hatten gleichwohl zuletzt mit einer Lockerung der Corona-Restriktionen begonnen. Brasilien ist sowohl von den Ansteckungs- als auch den Totenzahlen her nach den USA das weltweit von der Pandemie am stärksten betroffene Land. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte in der Vergangenheit die von dem neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 als „kleine Grippe“ bezeichnet.

Ein Mitarbeiter eines Friedhofs in der brasilianischen Hauptstadt Rio de Janeiro geht in Schutzkleidung und Gesichtsvisier an Gräbern vorbei. Foto: Ppi / dpa

Corona-News vom Mittwoch, 24. Juni: Dritter Schlachtbetrieb meldet Infektionen

Chemiker und Chemikerinnen des Max-Planck-Instituts wollen herausgefunden haben, dass Extrakte der Beifußpflanze (Artemisia annua) gegen Coronaviren helfen

wollen herausgefunden haben, dass Extrakte der gegen Coronaviren helfen Die Niederlande haben zwei Monate früher als gedacht umfassende Lockerungen bekannt gegeben. Lesen Sie dazu: Sommerurlaub im Ausland: In welchen Ländern jetzt was gilt

haben zwei Monate früher als gedacht umfassende bekannt gegeben. Sommerurlaub im Ausland: In welchen Ländern jetzt was gilt Der Landkreis Cloppenburg vermeldet Corona-Infektionen in einem Schlachtunternehmen . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden. Derweil steigen die bestätigen Infektionen mit dem Coronavirus bei der Wiesenhof-Schlachterei in Niedersachsen weiter an. Der Konzern lässt nun alle 1100 Mitarbeitenden testen.

in einem . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden. Derweil steigen die bestätigen Infektionen mit dem Coronavirus bei der Wiesenhof-Schlachterei in Niedersachsen weiter an. Der Konzern lässt nun alle 1100 Mitarbeitenden testen. Der internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose in Folge der Corona-Pandemie erneut gesenkt. Die Weltwirtschaftsleistung werde demnach um 4,9 Prozent einbrechen, statt der bisher angesagten 3,9 Prozent. Lesen Sie dazu: Laut einer Studie droht der Hälfte der Weltpopulation ein Leben in Armut

in Folge der Corona-Pandemie erneut gesenkt. Die Weltwirtschaftsleistung werde demnach um 4,9 Prozent einbrechen, statt der bisher angesagten 3,9 Prozent. Laut einer Studie droht der Hälfte der Weltpopulation ein Leben in Armut In Deutschland stehen die Sommerferien an. Verfolgen Sie auf unserer neuen interaktiven Karte, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen nun steigen:

‣ Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich: Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen

Corona-News vom Dienstag, 23. Juni: Corona-Infektionen bei Wiesenhof – Macht die EU ihre Grenzen für US-Bürger dicht?

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies wurden auch in einem Schlachthof bei OIdenburg, der zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehört, mehrere Mitarbeiter positiv getestet

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies wurden auch in einem Schlachthof bei OIdenburg, der zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehört, mehrere Mitarbeiter positiv getestet Nach dem großen Corona-Ausbruch bei Tönnies wurde für die Kreise Gütersloh und Warendorf ein erneuter Lockdown verhängt

bei Tönnies wurde für die Kreise Gütersloh und Warendorf ein erneuter Lockdown verhängt Der Weltranglistenerste im Tennis, Novak Djokovic , wurde positiv auf das Coronavirus getestet

, wurde positiv auf das Coronavirus getestet Berlin und Sachsen-Anhalt haben beschlossen, bald ihre Kontaktbeschränkungen aufzuheben

Zwei weitere Mitglieder des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump sind positiv auf das Coronavirus getestet worden

sind positiv auf das Coronavirus getestet worden Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland dürfte nach Einschätzung der Bundesanstalt für Arbeit (BA) infolge der Corona-Krise erstmals seit zehn Jahren im Sommer wieder über drei Millionen steigen

Corona-News vom Montag, 22. Juni: Corona-Krise – Lufthansa verhandelt weiter über Job-Abbau

In den USA haben mehr als 40 Millionen Menschen aufgrund der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren

verloren Mittlerweile 1553 bestätigte Fälle unter Tönnies-Mitarbeitern

Grünen-Chefin Baerbock fordert Krisentreffen nach Tönnies-Skanda. Lesen Sie mehr: Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe

Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe Niederlande: Erstmals seit März keine Covid-19-Todesfälle

Bewohner in unter Quarantäne stehenden Göttinger Wohnkomplex gestorben

Der ADAC warnt vor Staugefahr zum Beginn der Sommerferien in NRW

Bundesarbeitsminister Heil: Tönnies muss für Schäden haften. In welchen Produkten Fleisch von Tönnies steckt, lesen sie hier.

Frankreich lockert weitere Beschränkungen

lockert weitere Beschränkungen Die Lufthansa verlässt am Montag den Deutschen Aktienindex (Dax)

verlässt am Montag den (Dax) Im Landkreis Gütersloh gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern weiter

gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von weiter Brasilien verzeichnet mehr als 50.000 Todesopfer durch Coronavirus

verzeichnet mehr als 50.000 Todesopfer durch Coronavirus Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen in den Niederlanden ist es zu Ausschreitungen gekommen

Corona-News vom Sonntag, 21. Juni: Städte- und Gemeindebund warnt vor sozialen Konflikten durch Corona-Ausbrüche

Die Reproduktionszahl des Coronavirus ist laut Robert Koch-Institut auf 2,88 gestiegen

gestiegen Die Koalitionsspitzen beraten über die EU-Ratspräsidentschaft – Corona-Krise ist dabei großes Thema

Bei Ausschreitungen an einem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen sind acht Polizeibeamte verletzt worden

verletzt worden Im Kreis Gütersloh soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs keinen flächendeckenden Lockdown geben

soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs geben Die Zahl der Corona-Infizierten in der Tönnies-Fleischfabrik ist auf 1331 gestiegen

gestiegen Zahlreiche Tönnies-Beschäftige reisten möglicherweise vor Verhängung der Quarantäne ab

Die Zahl der Corona-Infektionen in Peking steigt nach der Entdeckung eines neuen Corona-Infektionsherds weiterhin an

Deutschlands First Lady Elke Büdenbender zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen: „Die Einschränkung unserer Freiheiten war massiv. Ich kann verstehen, dass Menschen davon total überrumpelt waren.“ Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier.

zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen: „Die Einschränkung unserer Freiheiten war massiv. Ich kann verstehen, dass Menschen davon total überrumpelt waren.“ Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will sich vor Ort ein Bild von der Lage bei Tönnies machen

Donald Trump hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, Coronavirus-Tests einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Das Weiße Haus verteidigt, der Präsident habe gescherzt. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam

hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Das Weiße Haus verteidigt, der Präsident habe gescherzt. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam Spanien öffnet nach mehr als drei Monaten seine Grenzen für europäische Reisende

öffnet nach mehr als drei Monaten seine Grenzen für europäische Reisende Der Städte- und Gemeindebund warnt vor sozialen Konflikten durch die neuen massiven Corona-Ausbrüche

Corona-News vom Samstag, 20. Juni: Tönnies-Chef muss selbst in Corona-Quarantäne

Nach positiven Corona-Tests bei zahlreichen Tönnies-Mitarbeitern hat die Stadt Verl (Landkreis Gütersloh) im Stadtteil Sürenheide eine Quarantänezone eingerichtet

eingerichtet Im früheren Corona-Hotspot Spanien endet am Sonntag (00.00 Uhr) der Notstand. Damit dürfen sich die 47 Millionen Bürger erstmals seit 14 Wochen wieder im ganzen Land frei bewegen

endet am Sonntag (00.00 Uhr) der Notstand. Damit dürfen sich die 47 Millionen Bürger erstmals seit 14 Wochen wieder im ganzen Land frei bewegen Clemens Tönnies hat Rücktritts-Spekulationen nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen. „Ich werde dieses Unternehmen aus dieser Krise führen“, sagte der 64-Jährige bei einer Pressekonferenz in Rheda-Wiedenbrück

nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen. „Ich werde dieses Unternehmen aus dieser Krise führen“, sagte der 64-Jährige bei einer Pressekonferenz in Rheda-Wiedenbrück Bewohner des in Göttingen unter Quarantäne stehenden Gebäudekomplexes haben Polizisten mit Gegenständen beworfen und mehrere von ihnen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Missmut über die Quarantänemaßnahmen bei den Bewohnern angestiegen, wie eine Polizeisprecherin sagte

unter Quarantäne stehenden Gebäudekomplexes haben Polizisten mit Gegenständen beworfen und mehrere von ihnen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Missmut über die Quarantänemaßnahmen bei den Bewohnern angestiegen, wie eine Polizeisprecherin sagte Nach dem erneuten großen Corona-Ausbruch in der Schlachtbranche wächst der Druck, den massiven Preiskampf bei den Arbeitsbedingungen und bei Fleisch im Supermarkt zu unterbinden. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) setzt sich für eine Tierwohlabgabe ein.

(CDU) setzt sich für eine Tierwohlabgabe ein. Der Tönnies-Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück ist nun für 14 Tage geschlossen. Das habe der Kreis verfügt, wie der Leiter des Krisenstabes, Thomas Kuhlbusch, mitteilte. Lesen Sie auch: Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin?

Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin? Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Europa hat die Schwelle von 2,5 Millionen überschritten

Frankreich will ab 11. Juli seine Stadien wieder für Zuschauer öffnen. Maximal 5000 Menschen dürften dann auf den Rängen Platz nehmen, erklärte die französische Regierung

Corona-News vom Freitag, 19. Juni: 60 Menschen in Quarantäne nach Corona-Ausbruch in Kassel

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies müssen sämtliche Mitarbeiter am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne. Das betreffe auch die Verwaltung, das Management und die Konzernspitze, teilte der Kreis Gütersloh am Freitagabend mit

am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne. Das betreffe auch die Verwaltung, das Management und die Konzernspitze, teilte der Kreis Gütersloh am Freitagabend mit Die Zahl der Corona-Infektionen in den unter Quarantäne gestellten Wohnblöcken in Berlin-Neukölln ist weiter gestiegen. Mit Stand Freitag gab es 94 positive Testergebnisse , wie das Bezirksamt am frühen Abend mitteilte.

, wie das Bezirksamt am frühen Abend mitteilte. Die Verhandlungen über das 750-Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise drohen zu einer Zerreißprobe für die EU zu werden. Die Bundesregierung sieht an etlichen Stellen Nachbesserungsbedarf. Lesen sie mehr: 750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU?

750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU? Die Studie mit dem Corona-Impfstoff der Firma Curevac ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung

der Firma ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung Die britische Regierung hat die Warnstufe trotz Pannen bei der Einführung eines Systems zur Nachverfolgung von Infektionsketten von vier auf drei gesenkt

trotz Pannen bei der Einführung eines Systems zur Nachverfolgung von Infektionsketten von vier auf drei gesenkt Nach 20 Corona-Fällen in einer Geflüchtetenunterkunft sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne. Eine Grundschule und ein Hort wurden vorläufig geschlossen. Rund 150 Menschen wurden und werden insgesamt getestet

sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne. Eine Grundschule und ein Hort wurden vorläufig geschlossen. Rund 150 Menschen wurden und werden insgesamt getestet Das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2 seien in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember sowie in Abwässern aus Bologna vom Januar nachgewiesen worden

offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2 seien in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom sowie in Abwässern aus Bologna vom nachgewiesen worden Die Bundeswehr hilft bei Tönnies: „13 Kräfte mit medizinischen Vorkenntnissen und zwölf Soldaten für die Dokumentation“ würden ab Freitag die Testungen unterstützen, so die Behörden. Lesen Sie hier mehr dazu: Corona-Ausbruch bei Tönnies: Bundeswehr soll jetzt helfen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) meldete sich am Freitag zu Wort. „Hunderte von Infektionen in einem Betrieb. Diese Zustände sind nicht haltbar“, erklärte sie. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei.

hilft bei Tönnies: „13 Kräfte mit medizinischen Vorkenntnissen und zwölf Soldaten für die Dokumentation“ würden ab Freitag die Testungen unterstützen, so die Behörden. Corona-Ausbruch bei Tönnies: Bundeswehr soll jetzt helfen. Bundeslandwirtschaftsministerin (CDU) meldete sich am Freitag zu Wort. „Hunderte von Infektionen in einem Betrieb. Diese Zustände sind nicht haltbar“, erklärte sie. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei. Lesen Sie dazu: Die Fleischfabrik Tönnies ist ein Corona-Hotspot geworden. Das ist kein Zufall, sagt unser Kommentator. Lesen Sie hier den Kommentar: Das kranke Geschäftsmodell der Fleischindustrie muss enden

ist ein geworden. Das ist kein Zufall, sagt unser Kommentator. Lesen Sie hier den Kommentar: Das kranke Geschäftsmodell der Fleischindustrie muss enden Forscher der Universität Marburg sehen vielversprechende Ansätze für den Einsatz des Krebsmedikaments Ruxolitinib bei schweren Corona-Erkrankungen

bei schweren Corona-Erkrankungen Im Gespräch mit unserer Redaktion hat Verdi-Chef Frank Werneke den Umgang mit den Corona-Alltagshelden kritisiert und unter anderem höhere Löhne gefordert. Das ganze Interview lesen Sie hier: Verdi-Chef Frank Werneke: „Die Undankbarkeit ist zurück“

Corona-News vom Donnerstag, 18. Juni: Blutgruppen können Covid-19-Verläufe beeinflussen

Patienten mit einer milden Coronavirus-Infektion müssen laut einer Studie mit einer deutlich geringeren Immunität rechnen als Erkrankte mit schweren Verläufen.

müssen laut einer Studie mit rechnen als Erkrankte mit schweren Verläufen. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Fleischkonzern Tönnies im Kreis Gütersloh ist auf über 700 gestiegen.

im Kreis Gütersloh ist auf über 700 gestiegen. Wegen der Coronavirus-Pandemie will die Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt 62 seiner 172 Filialen schließen.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen.

hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen. Die im Auftrag der Bundesregierung erstellte Corona-Warn-App wurde rund acht Millionen Mal heruntergeladen.

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden.

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden. Die Blutgruppen könnten eine Rolle in den sehr unterschiedlichen Covid-19 -Verläufen spielen, wie ein internationales Forscherteam im „New England Journal of Medicine“ berichtet. Demnach haben Menschen mit der in Deutschland häufigsten Blutgruppe A ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Infektionsverlauf als solche mit anderen Blutgruppen. Menschen mit Blutgruppe 0 haben der Studie zufolge eine um etwa 50 Prozent geringere Gefahr für eine ernste Covid-19-Erkrankung.

-Verläufen spielen, wie ein internationales Forscherteam im „New England Journal of Medicine“ berichtet. Demnach haben Menschen mit der in Deutschland häufigsten ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Infektionsverlauf als solche mit anderen Blutgruppen. Menschen mit haben der Studie zufolge eine um etwa 50 Prozent geringere Gefahr für eine ernste Covid-19-Erkrankung. Entwicklungsminister Gerd Müller hat angesichts der Corona-Pandemie vor einer drastischen Verschärfung der weltweiten Flüchtlingslage gewarnt.

Corona-News vom Mittwoch, 17. Juni: Mindestabstand und Maskenpflicht bleibt, Schulen sollen nach Sommerferien öffnen

Die Coronavirus-Pandemie spitzt sich in Brasilien weiter zu. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden erreichte am Dienstagabend mit fast 35.000 nach den Daten des Gesundheitsministeriums einen neuen Tageshöchststand

nach den Daten des Gesundheitsministeriums einen neuen Tageshöchststand Bund und Länder sind sich über das Konjunkturpaket zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Hintergrund: Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert

zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert Die Schulen sollen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren.

Großveranstaltungen sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei. Lesen Sie hier: Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten

sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei. Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten In Schweden hat die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus die Marke von 5000 überschritten

hat die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus die Marke von überschritten Dexamethason sei das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere, sagte Peter Horby von der Universität Oxford und einer der führenden Forscher im Recovery Trial. Lesen Sie hier: Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19?

sei das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere, sagte Peter Horby von der Universität Oxford und einer der führenden Forscher im Recovery Trial. Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19? Wer einen Alarm über die Corona-Warn-App erhält, soll auch ohne Symptome getestet werden, wie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, versicherte

erhält, soll auch getestet werden, wie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, versicherte Zusammen mit 130 weiteren Ländern hat die Bundesregierung die Türkei als Corona-Risikogebiet eingestuft

Corona-News vom Dienstag, 16. Juni: Corona-Warn-App geht an den Start

Seit Dienstag ist in Deutschland nun auch die Corona-Warn-App verfügbar.

In Peking haben die Behörden die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen: Ein- und Ausreisen werden ab sofort streng kontrolliert, Schulen werden geschlossen, Angestellte sollen im Homeoffice arbeiten.Corona ist zurück – Pekings radikaler Kampf gegen das Virus

haben die Behörden die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen: Ein- und Ausreisen werden ab sofort streng kontrolliert, Schulen werden geschlossen, Angestellte sollen im Homeoffice arbeiten.Corona ist zurück – Pekings radikaler Kampf gegen das Virus Aus Sorge vor einer weiteren Corona-Ausbreitung soll die Grenze zwischen den USA und Kanada für einen weiteren Monat weitgehend geschlossen bleiben

und für einen weiteren Monat weitgehend geschlossen bleiben Der Entzündungshemmer Dexamethason könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken

könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf eine technische Lösung für die Nutzung der Corona-Warn-Apps über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus geeinigt. Nationale Apps sollen bald auch funktionieren, wenn die Nutzenden die Grenze in ein anderes Land übertreten haben. Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Download: In vier einfachen Schritten zur Corona-Warn-App

haben sich auf eine technische Lösung für die Nutzung der über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus geeinigt. Nationale Apps sollen bald auch funktionieren, wenn die Nutzenden die Grenze in ein anderes Land übertreten haben. Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Download: In vier einfachen Schritten zur Corona-Warn-App Die USA müssen sich nach Einschätzung von Wissenschaftlern bis zum Herbst auf Zehntausende weitere Tote einstellen. Bis zum 1. Oktober könnte das Land die Zahl von 200.000 Toten übersteigen

Die in der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten finden wieder statt

Corona-News vom Montag, 15. Juni: Erste deutsche Touristen auf Mallorca angekommen

Seit heute dürfen deutsche Touristen wieder „testweise“ Urlaub auf Mallorca machen. Die erste Maschine aus Düsseldorf landete am Mittag. Die Urlauber wurden mit Applaus von Politikern und Einheimischen empfangen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier

machen. Die erste Maschine aus Düsseldorf landete am Mittag. Die Urlauber wurden mit Applaus von Politikern und Einheimischen empfangen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat die Ausnahmegenehmigung für Hydroxychloroquin zurückgezogen. Es sei nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen „unwahrscheinlich“, dass das Medikament bei der Behandlung von Covid-19 helfe

Deutschland hat sich bereits mit mehreren Maßnahmen in Stellung gebracht, um möglichst früh auf den Corona-Impfstoff zugreifen zu können. Wie diese Maßnahmen genau aussehen, lesen Sie hier: Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert

Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert Die Corona-Pandemie hat die Fluchtbewegung in Richtung Europa fast vollständig gestoppt. Das sagte der Chef des EU-Grenzschutzes Frontex , Fabrice Leggeri, gegenüber unserer Redaktion. Nun könnte sich die Lage ändern. Lesen Sie: Türkei: Frontex-Chef erwägt massive Personalaufstockung

, Fabrice Leggeri, gegenüber unserer Redaktion. Nun könnte sich die Lage ändern. Türkei: Frontex-Chef erwägt massive Personalaufstockung Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder geöffnet. Um Mitternacht beendete die Bundespolizei auf Anordnung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) die vor drei Monaten in der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen. Auch die am 17. März verhängten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für 27 europäische Länder liefen aus

Corona-News vom Sonntag, 14. Juni: Bieten Lebendimpfstoffe Schutz vor Covid-19?

Pünktlich zur Grenzöffnung mit Deutschland lockert Frankreich seine Corona-Beschränkungen weiter: Alle Restaurants und Cafés in Paris und Umgebung dürfen zu Montag öffnen

Pünktlich zur Grenzöffnung mit Deutschland lockert Frankreich seine weiter: Alle Restaurants und Cafés in Paris und Umgebung dürfen zu Montag öffnen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor der Aufhebung der Reisewarnung an das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden appelliert: „Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden.“

hat vor der Aufhebung der Reisewarnung an das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden appelliert: „Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden.“ Die Bundesregierung erwägt ein Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten werden auf 500 Millionen Euro geschätzt. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen

erwägt ein zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten werden auf 500 Millionen Euro geschätzt. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen Spanien will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen. Mit Ausnahme von Portugal fallen die Grenzkontrollen gegenüber allen EU-Ländern ab dem 21. Juni weg

will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen. Mit Ausnahme von Portugal fallen die Grenzkontrollen gegenüber allen EU-Ländern ab dem 21. Juni weg Die Bundespolizei hat bei den coronabedingten Grenzkontrollen bis zum 11. Juni rund 196 000 Zurückweisungen ausgesprochen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will ein Konzept für die Entsorgung gebrauchter Atemschutzmasken in Zügen vorlegen

(CSU) will ein Konzept für die Entsorgung gebrauchter in Zügen vorlegen Bis es einen Impfstoff gegen das Coronvairus gibt, könnten möglicherweise bereits existierende Lebendimpfstoffe einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende

einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende Brasilien ist nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720

ist nun das Land mit den zweitmeisten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720 Nach rund zweimonatiger Behandlung seiner Covid-19-Erkrankung hat eine Klinik in der Nähe von Seattle einem 70-jährigen US-Bürger eine Rechnung von über einer Million Dollar präsentiert

hat eine Klinik in der Nähe von einem 70-jährigen US-Bürger eine Rechnung von über einer Million Dollar präsentiert China hat den höchsten Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit April gemeldet

hat den höchsten Anstieg bei seit April gemeldet Im April sank die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte durch Geflüchtete wegen der Corona-Krise auf ein Rekordtief. Nun könnte sie laut EU-Grenzschutzagentur Frontex steigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

steigen. Mehr dazu lesen Sie hier. Kanzleramtschef Helge Braun hat Versäumnisse bei der Entwicklung der Corona-Warn-App eingeräumt. Man hätte die Hilfe von Unternehmen früher in Anspruch nehmen sollen

Corona-News vom Samstag, 13. Juni: Polen öffnet Grenzen zu EU-Ländern

Das Auswärtige Amt will bald die Rechnungen für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken

will bald die für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken Impfstoff gegen Corona – EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen

EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen Polen öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern

öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern Die Behörden in Peking riegeln nach dem Ausbruch auf dem Xinfadi-Fleischmarkt elf Wohngebiete ab

riegeln nach dem Ausbruch auf dem Xinfadi-Fleischmarkt elf Wohngebiete ab Brasilien überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten

überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten Mehr als 800 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

Arbeitnehmer, die noch im Homeoffice arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier.

arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier. Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen

Corona-News vom Freitag, 12. Juni: Mütter sollen trotz Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre Neugeborenen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion Die Fluggesellschaften British Airways, Easyjet und Ryanair haben Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht eingereicht

eingereicht Das Bundeskabinett hat die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am 29. Juni geplant

hat die vorübergehende Senkung der und den auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am geplant Wann kommt der Impfstoff gegen Sars-CoV-2? Bei „Illner“ sagte Virologe Hendrick Streeck, er sei nicht sicher, ob der Corona-Impfstoff überhaupt kommt

Corona-News vom Donnerstag, 11. Juni: Corona-Studie – Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

Die Reisewarnung für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Lesen Sie auch: Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich

für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich enttäuscht über die Corona-Warn-App geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview

hat sich enttäuscht über die geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview Eine neue Covid-19-Studie lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen

im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie

infiziert. Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie Die sozialen Medien werden auch in der Corona-Krise genutzt, um Fake News zu verbreiten. „Desinformation in Zeiten des Coronavirus kann töten“, warnte am Mittwoch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel. Die EU will daher jetzt dagegen vorgehen. Lesen Sie hier, was der Plan vorsieht

Corona-News vom Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

Die US-Notenbank Fed geht nicht davon aus, dass die Welt vor einer ähnlich einschneidenden ökonomischen Krise steht wie vor etwa 90 Jahren

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Generaldebatte der UN-Vollversammlung erstmals in der Geschichte nur virtuell statt

erstmals in der Geschichte nur virtuell statt Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet

Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet Landwirte können ab kommender Woche leichter Erntehelfer nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden.

nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden. Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben. Kommentar: Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht

mehr geben. Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht 10.000 Jobs stehen bei der Lufthansa wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel

wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. Lesen Sie dazu: In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich

für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat eine schnelle Einführung von Massentests gegen das Coronavirus angekündigt

angekündigt In der US-Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten, die Zahl wurde nicht bekannt gegeben

Corona-Virus-News vom Dienstag, 9. Juni: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lesen Sie mehr: Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“

hat angesichts der gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“ 6000 Touristen und Touristinnen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Lesen Sie mehr: Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“

Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“ In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen

In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus

in ausgebreitet. Die Forscher der werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die Kitas ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder

werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen

hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus und die Behandlung per Nasenspray und Inhalator geäußert – mit Zuversicht. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. Lesen Sie hier : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen

könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer kommen Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden

an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Lesen Sie hier: Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet

aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen

wurden bis Ende Mai in ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als in die Haushaltskasse geflossen Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“

mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“ Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind“, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion Lesen Sie hier: Prozesse abgesagt – Warum Corona zu einer Justiz-Krise führt

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Mit einer „Rückflug-Garantie“ will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“

will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

beim Verlauf einer eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind. Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Was bedeutet die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen? Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket als eine Mischung aus klassischem Konjunkturpaket und einem auf viele Jahre ausgerichteten Zukunftspaket beschrieben.

Kanzlerin Merkel zum Konjunkturpaket

Die WHO befürwortet nun doch das Tragen von Masken in der Corona-Krise Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Dabei soll es sich um Unterstützungen von bis zu 500 Euro monatlich handeln.

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

wollen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden Nach massiver Kritik an einer Studie zur Wirksamkeit des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin bei Coronavirus-Infektionen haben drei der vier Autoren ihren Rückzug aus der Studie erklärt

bei Coronavirus-Infektionen haben ihren aus der Studie erklärt Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

will seinen deutschen Ferienflieger um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher“ oder „wahrscheinlich“ bereit, ein Impfangebot anzunehmen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Chef der Wirtschaftsweisen: „Der Kinderbonus bringt wenig“

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier. Nach längeren Startschwierigkeiten sollen dem Bundesbildungsministeriums zufolge auch bald die Corona-Zuschüsse für Studierende in Not fließen. Corona-Tests in Schweden sollen künftig kostenlos sein

sollen künftig kostenlos sein Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen. Kommentar: Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld

Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an

Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen

bleiben bis auf Weiteres geschlossen Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021. Kommentar: Konjunkturpaket mit „Wumms“: Feuerwerk oder Strohfeuer?

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

