Erstmals seit Juli 2020 haben die Behörden in Großbritannien binnen 24 Stunden keinen neuen Corona-Todesfall registriert.

Die WHO gibt grünes Licht für den Impfstoff des Herstellers Sinovac. Die Corona-Inzidenz steigt erstmals wieder leicht. Mehr im Blog.

Das RKI bewertet die Corona-Gefahrenlage für Deutschland neu

Die WHO hat dem Covid-19-Vakzin des chinesischen Unternehmens Sinovac die Notfallzulassung erteilt

In Großbritannien wurde erstmals seit Juli 2020 kein Corona-Todesfall an einem Tag registriert

Die Verdachtsfälle wegen des Betrugs in Corona-Testzentren häufen sich

Die Stiko wirbt um Verständnis für ihre zögerliche Haltung zur Corona-Impfung für Kinder

Berlin. Die Corona-Neuinfektionen sinken, auch die Inzidenz ist in Deutschland niedrig. Deshalb hat das Robert Koch-Institut (RKI) nun die Gefahrenlage für Deutschland herabgestuft. Sie werde von "sehr hoch" auf "hoch" gesetzt, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Am 11. Dezember war sie zuletzt nach oben gestuft worden.

Laut Spahn ist die Neubewertung angesichts der tagelang niedrigen Inzidenzen, der aktuell weiter sinkenden Infektionszahlen und der Entspannung auf den Intensivstationen möglich. "Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser", sagte Spahn auf einer Pressekonferenz mit dem Chef des RKI, Lothar Wieler. "Aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie".

Deshalb gelten auch weiter Beschränkungen, trotz positiver Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland. Für Restaurantbesuche, Shoppen oder auch den Besuch des Freiluftkinos ist in den meisten Fällen wohl auch in Zukunft ein negativer Schnelltest, der Impfnachweis oder eine Bestätigung über eine überstandene Covid-19-Erkrankung nötig.





RKI: Inzidenz steigt erstmals seit drei Wochen leicht

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1785 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.54 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1911 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 35,2 an (Vortag: 35,1; Vorwoche: 58,4).

Zuletzt gestiegen war die Inzidenz von 9. auf den 10. Mai, seitdem war sie kontinuierlich gefallen. Was der Inzidenz-Anstieg genau bedeutet, ist nur schwer einzuschätzen.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 153 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 33 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 1. Juni: Zwei Corona-Teststellen in Berlin-Neukölln nach Kontrollen geschlossen

21.49 Uhr: Nach einer Überprüfung mehrerer Corona-Teststellen in Neukölln sind laut Berliner Gesundheitsverwaltung zwei der Einrichtungen geschlossen worden. Hintergrund für den Schritt seien unsachgemäße Testungen gewesen, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage.

Die Kontrollen seien am Dienstag gemeinsam mit dem Bezirk, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, der Polizei und dem Zoll durchgeführt worden. Vorausgegangen seien Hinweise auf Ungereimtheiten beim Testablauf. Wie die Zeitungen „B.Z.“ und „Bild“ berichten, befanden sich die geschlossenen Teststellen in einer Bar und in einer Fahrschule.

Stiko-Vorsitzender: Impfung ist „kein Lakritzbonbon“

21.19 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona geworben. Zugleich sprach er mahnende Worte in Richtung Politik. „Den Kinder bietet man ja kein Lakritzbonbon an, das ist ein medizinischer Eingriff, und der muss eben entsprechend indiziert sein“, sagte Mertens als Gast des NDR-Podcasts „Das Coronavirus-Update“ am Dienstag. Mehr dazu: Stiko-Chef Mertens: Das sagt er zu Impfungen bei Kindern

Die Corona-Impfung bei Kindern ist eine schwierige Risiko-Nutzen-Abwägung. Die Stiko wird wohl vorerst keine Empfehlung dafür geben. Foto: dpa

Slowakei startet Anmeldungen für Sputnik V

20.14 Uhr: Die Slowakei macht trotz heftiger innenpolitischer Kritik Ernst mit dem Einsatz des umstrittenen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Am Dienstag gab Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky in einem TV-Interview in Bratislava bekannt, dass ab sofort die Anmeldung per Internet für den in der EU nicht zugelassenen Impfstoff möglich sei. Die ersten Impfungen werde es am Montag geben. Vorgesehen sei das russische Vakzin für die Altersgruppen von 18 bis 60 Jahren.

Die Slowakei wird damit das erst zweite EU-Land nach Ungarn, das den Impfstoff trotz fehlender Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA einsetzt.

Biontech/Pfizer kann Impfstoff-Produktion in Belgien hochfahren

19.59 Uhr: Biontech/Pfizer kann in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Dienstag, dort weitere Herstellungs- und Abfüllungskapazitäten zu genehmigen. Dies werde „erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung“ mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und deren US-Partner Pfizer in der EU haben, erklärte die EMA.

Biontech/Pfizer bestätigte auf Anfrage, man sei dabei, die Impfstoffkapazität auszuweiten. Die EMA-Empfehlung werde die Bemühungen unterstützen, im laufenden Jahr mehr als 2,5 Milliarden Dosen Impfstoff auszuliefern und im nächsten Jahr möglicherweise noch mehr.

Ein deutscher LKW von Pharma-Liner fährt in der Pfizer-Produktionsstätte im belgischen Puurs ein, in welcher der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer produziert wird. Foto: dpa

Internationale Organisationen fordern Milliarden für Corona-Kampf

19.32 Uhr: Die Chefs von vier internationalen Organisationen fordern, dass reiche Länder rasch Milliardenbeträge für den Kampf gegen die Corona-Pandemie locker machen. Insgesamt seien 50 Milliarden US-Dollar (41 Milliarden Euro) nötig, um ärmere Länder endlich mit Covid-19-Impfstoffen zu versorgen, schrieben die Leiterinnen und Leiter der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Welthandelsorganisation (WTO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in einem offenen Brief. Das Geld solle auch für Virustests und andere medizinische Produkte verwendet werden.

Die Forderungen wurden vor einem Finanzminister-Treffen der G7 in dieser Woche und vor dem Gipfeltreffen der Industriestaatengruppe veröffentlicht, das Ende kommender Woche im englischen Cornwall stattfinden soll.

Zwei mögliche Betrugsfälle bei Corona-Testzentren in Hessen

18.09 Uhr: In Hessen sind nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) zwei mögliche Betrugsfälle in Corona-Testzentren registriert worden. In einem Fall wurde demnach ein Testtermin gebucht und im Voraus bezahlt, zum besagten Termin soll das Testzentrum aber geschlossen gewesen sein.

In dem anderen Fall handelt es sich um einen möglichen Betrug in Gießen, der am Montag bekannt geworden war. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird gegen zwei Angehörige einer Teststelle ermittelt. Den beiden Männern wird demnach vorgeworfen, gefälschte PCR-Testergebnisse übersandt und pro Test zu Unrecht 79,90 Euro eingenommen zu haben.

Corona: Betrug bei Corona-Tests Corona: Betrug bei Corona-Tests

Zwei Verdachtsfälle von Unregelmäßigkeiten in Testzentren in Bayern

17.59 Uhr: In Bayern sind den Ermittlungsbehörden inzwischen zwei Fälle bekannt, in denen der Verdacht auf Betrügereien rund um Abrechnungen in Corona-Testzentren besteht. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nannte am Dienstag einen Fall im Kreis Miesbach, wo ein privat betriebenes Testzentrum geschlossen worden sei. Die Generalstaatsanwaltschaft am Landgericht Nürnberg-Fürth, die sich schwerpunktmäßig mit Straftaten im Umfeld der Gesundheitsberufe beschäftigt, bestätigte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur einen weiteren Verdachtsfall, der bei der Behörde anhängig sei – ohne Einzelheiten zu nennen.

Holetschek sagte: „In Miesbach haben wir Anhaltspunkte für ein konkretes Fehlverhalten gefunden. Erste Verdachtsmomente hatten sich Mitte Mai ergeben. Falls hier kriminelle Energie am Werk ist, muss diese hart und konsequent geahndet werden.“

Erstmals seit Juli 2020 ein Tag ohne Covid-19-Todesfall in Großbritannien

17.37 Uhr: Erstmals seit mehr als 14 Monaten ist im Vereinigten Königreich niemand an oder mit Covid-19 gestorben. Es habe am Montag keinen Menschen gegeben, der innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Corona-Test gestorben sei, teilten die Behörden am Dienstag mit. Zuletzt war dies im März 2020 der Fall. Beobachter wiesen aber darauf hin, dass Berichte über Todesfälle an Wochenenden und zu Wochenbeginn oft niedriger seien, da dann weniger Mitarbeiter für Statistiken bereit stehen. Der Montag war als sogenannter Bank Holiday arbeitsfrei, an dem Tag meldeten die Behörden einen Toten.

Insgesamt habe es 3165 gemeldete Neuinfektionen gegeben, etwas weniger als die 3383 am Vortag, teilte die Regierung weiter mit. Zuletzt war die Zahl wieder gestiegen und liegt nun seit mehreren Tagen über 3000. Dafür machen die Behörden die Ausbreitung der Variante Delta verantwortlich, die zuerst in Indien aufgetreten war. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt wieder auf mehr als 30, nachdem sie vor allem wegen des Erfolgs der Impfkampagne auf unter 20 gesunken war. Wegen der Delta-Variante erwägt die Regierung, die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Restriktionen nach hinten zu verschieben.

WHO erteilt Notfallzulassung für Covid-19-Vakzin von chinesischem Hersteller Sinovac

17.16 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Notfallzulassung für das Corona-Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac erteilt. Der Impfstoff entspreche in seiner Wirksamkeit, Sicherheit und Herstellung den internationalen Standards, teilte die Organisation am Dienstag in Genf mit. Eine Immunisierung erfordert zwei Impf-Dosen im Abstand von zwei bis vier Wochen und wird von der WHO für Menschen ab 18 Jahren empfohlen.

Es ist bereits der zweite chinesische Impfstoff gegen das Coronavirus, der von der WHO grünes Licht erhalten hat. Zuvor hatte die UN-Organisation dem Vakzin des Herstellers Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt.

