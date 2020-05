Italien will seine Grenzen ab dem 3. Juni wieder für Touristen aus der EU öffnen. Damit will die Regierung den wegen der Coronavirus-Pandemie zum Stillstand gekommenen Tourismus wieder ankurbeln.

In Deutschland und in anderen europäischen Ländern werden weitere Anti-Corona-Maßnahmen gelockert. Langsam kehrt der Alltag zurück – und immer mehr Menschen denken über ihren Sommerurlaub nach. Ist er in diesem Jahr möglich?

Nun macht die Bundesregierung Hoffnung auf Ferien in Griechenland, Spanien und Co. Außenminister Heiko Maas berät am heutigen Montag mit EU-Reiseländern über ein Ende der Reisebeschränkungen. Maas sagte, er wolle die Reisewarnung möglichst nach dem 14. Juni für europäische Länder aufheben.

In Deutschland wurden bei mehr als 176.000 Menschen Coronavirus-Infektionen nachgewiesen, mehr als 7900 Menschen starben nach einer Covid-19-Erkrankung.

Montag, 18. Mai: Weltärztepräsident warnt vor Europa-Reisen – Lindner entschuldigt sich für Umarmung

19.19 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen der Corona-Krise eine viertägige Ausgangssperre über die Feiertage am Ende des Fastenmonats Ramadan angekündigt. Sie beginne am Vorabend des sogenannten Zuckerfests in der Nacht zum 23. Mai und ende am 26. Mai, sagte Erdogan am Montag nach einer online abgehaltenen Kabinettssitzung in Istanbul. Die Maßnahme gelte für das ganze Land.

Die Türkei erlässt seit Wochen weitgehende Ausgehverbote in ausgewählten Provinzen über das Wochenende oder an Festtagen. Bis Dienstag - einem Feiertag in der Türkei - gilt etwa noch eine Ausgangssperre in 15 Städten und Provinzen, darunter in Ankara, Istanbul und Izmir. Erdogan sagte, er hoffe, dass die Ausgangssperren nach dem Zuckerfest aufgehoben werden könnten. Reisebeschränkungen für 15 Städte, darunter Ankara und Istanbul, würden allerdings um weitere 15 Tage verlängert. Damit bleiben die Regionen vorerst weitestgehend abgeschottet.

18.37 Uhr: Das in der Corona-Pandemie einen Sonderweg gehende Schweden hat im April die seit Jahren höchste Sterberate verzeichnet. Wie die schwedische Statistikbehörde am Montag mitteilte, starben in Schweden, das 10,3 Millionen Einwohner hat, im vergangenen Monat 10.458 Menschen – mehr als in allen anderen Monaten der vergangenen Jahrzehnte. „Wir müssen bis zum Dezember 1993 zurückgehen, um mehr Tote in nur einem Monat zu haben“, erklärte Tomas Johansson von der Statistikbehörde.

Ein Helfer desinfiziert einen Krankenwagen in der Nähe von Stockholm. Schweden verfolgt einen Sonderweg in der Corona-Krise. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Im gesamten Jahr 1993 verzeichnete Schweden mehr als 97.000 Todesfälle – die höchste Rate seit 1918, als auch in Schweden die Spanische Grippe grassierte. Eine offizielle Erklärung für die hohe Zahl der Todesfälle 1993 gibt es Johansson zufolge nicht. Allerdings wurde Schweden in jenem Jahr von einer Grippewelle heimgesucht.

Schweden geht in der Pandemie einen Sonderweg ohne Ausgangsbeschränkungen. Die Schulen für Kinder unter 16 Jahren blieben offen ebenso wie Cafés, Bars, Restaurants und Geschäfte. Die Menschen sind lediglich aufgefordert, in Eigenverantwortung die Abstandsregelungen zu respektieren.

Der schwedische Sonderweg steht in der Kritik; die Zahl der Corona-Toten übersteigt die anderer skandinavischer Länder, die strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt hatten. Bis zum Montag verzeichnete Schweden 3698 Tote im Zusammenhang mit der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der Infektionen wurde mit 30.377 angegeben.

500 Milliarden Euro: Berlin und Frankreich machen sich für Wiederaufbauprogramm stark

17.35 Uhr: Der deutsch-französische Vorstoß für einen europäischen Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise soll nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel den Zusammenhalt in der EU sichern. „Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt“, sagte Merkel am Montag in Berlin. Da das Coronavirus sich in den europäischen Ländern unterschiedlich stark auswirke, sei der Zusammenhalt in der Union gefährdet.

Merkel warb daher für eine „außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung“, zu der Deutschland und Frankreich bereit seien.

17.03 Uhr: Deutschland und Frankreich schlagen gemeinsam ein europäisches Programm im Umfang von 500 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise vor. Dies geht aus einer deutsch-französischen Erklärung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag.

Was die beiden Länder vorschlagen:

Umfang des Wiederaufbauprogramms sollen 500 Milliarden Euro für die ersten Jahre des nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmens sein.

Die EU-Kommission soll die 500 Milliarden Euro als Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen. Die EU-Staaten müssten dafür im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU Garantien geben.

Das Geld soll im Rahmen des EU-Haushalts vor allem an Krisenstaaten vergeben werden, und zwar als Zuwendungen und nicht als Kredite.

Die auf EU-Ebene aufgenommenen Schulden sollen über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren aus dem EU-Haushalt abgestottert werden.

Ein solches Programm müssten alle 27 EU-Staaten einstimmig billigen. Die Erweiterung des Haushaltsrahmens - im Fachjargon: Erhöhung der Eigenmittelobergrenze - muss zudem in allen EU-Staaten ratifiziert werden, in Deutschland vom Bundestag.

16.48 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) halten an den Plänen für eine schrittweise Öffnung der Grenzen fest. Man strebe das Ziel an, die Grenzkontrollen nach dem 15. Juni völlig entfallen zu lassen, bekräftigte Seehofer am Montag bei einem gemeinsamen Termin mit Söder an der deutsch-österreichischen Grenze in Freilassing nahe Salzburg.

Voraussetzungen seien aber weitere Verbesserungen beim Infektionsgeschehen sowie auch weiterhin Disziplin und Vorsicht. Seehofer betonte, man werde sich genau anschauen, wie die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich und Bayern auf das tatsächliche Infektionsgeschehen wirkten.

Söder sagte, wenn die Corona-Zahlen bis zum 15. Juni stabil blieben, werde man die Kontrollen weiter abbauen. Sollten die Zahlen in einem Land aber wieder sprunghaft nach oben gehen, brauche man einen Notmechanismus, eine „Notbremse“ auch an den Grenzen. Seehofer betonte, die Mitte März eingeführten Grenzkontrollen hätten ganz wesentlich zum Zurückdrängen der Corona-Pandemie geführt.

Seither habe es fast 150.000 Zurückweisungen an den Grenzen gegeben. An den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz sollen die Kontrollen bis zum 15. Juni fortgesetzt werden. Es gibt aber Erleichterungen für bestimmte Personen.

16.21 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich mit seinen Kollegen aus zehn der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen darauf verständigt, auf eine Öffnung der Grenzen für Touristen noch vor Sommerbeginn hinzuarbeiten.

Maas kündigte nach dem Treffen an, die noch bis zum 14. Juni weltweit geltende Reisewarnung zunächst nur für die Europäische Union aufheben und durch individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder ersetzen zu wollen. Darin soll dann auf die unterschiedlichen Risiken aufmerksam gemacht werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei einer Pressekonferenz am Montag. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Maas: „Wir können nicht dauerhaft eine Reisewarnung für die ganze Welt aufrecht erhalten.“ Der Minister betonte aber auch, dass der Sommerurlaub nicht so werden wird, wie vor der Corona-Krise. „Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zu Business as usual geben kann.“

An der Videokonferenz nahmen Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien teil. Frankreich und die Schweiz fehlten, weil sie am Mittwoch bei einer weiteren Videokonferenz auf Einladung Maas’ mit den Nachbarländern Deutschlands dabei sind.

16.01 Uhr: Ein online angebotenes T-Shirt-Design mit einem gelben Stern und der Aufschrift „nicht geimpft“ hat Empörung ausgelöst – nun beschäftigt der Fall Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig. Der polizeiliche Staatsschutz habe am Montag eine Anzeige von Amts wegen erstattet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Ob ein Verstoß gegen das Strafrecht vorliege, müsse nun von der Staatsanwaltschaft geprüft werden.

Das Design, das auf der Internetseite der Onlinefirma Spreadshirt auf T-Shirts und Hoodies angeboten worden war, hatte am Wochenende in sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Twitter-Nutzer nannten das Motiv antisemitisch, der gelbe Stern erinnere an den „Judenstern“, also die Kennzeichnung, die Menschen jüdischen Glaubens in der NS-Zeit von den Nationalsozialisten aufgezwungen wurde.

Am Sonntag löschte das Unternehmen nach eigenen Angaben das Design. Es sei wenige Tage zuvor online gestellt worden, sagte Unternehmenssprecherin Eike Adler am Montag. „Trotz technischer und menschlicher Filter kann es passieren, dass Designs durch’s Netz rutschen, die wir auf unserer Plattform nicht dulden“, twitterte Spreadshirt am Sonntag.

15.44 Uhr: Urlaub an Pfingsten, und auch am Vatertag, ist in Deutschland auch im Corona-Jahr eine reale Option. Hier finden Sie heraus, in welchen Bundesländern Sie dieses Jahr Urlaub machen können

Christian Lindner entschuldigt sich für Umarmung

15.04 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die Umarmung eines Bekannten inmitten der Corona-Krise einen Fehler genannt. „Die spontane Umarmung bei der Verabschiedung war ein Fehler, wie er unter Freunden nach einem Abend leider passiert“, sagte er am Montag dem „Spiegel“.

Zuvor war ein Bild von ihm kursiert, auf dem zu sehen war, wie Lindner einen Unternehmer umarmte und damit gegen die Abstandsregeln verstieß. Auch Mundschutz trug der Politiker dabei nicht. Seine Maske hing ihm unter dem Kinn. Der Vorfall sei „kein Vorsatz“ gewesen, sondern „Unkonzentriertheit“, sagte Lindner. „Am Ende bleibt man Mensch. Tut mir leid!“, schrieb er auch auf Twitter.

14.42 Uhr: Nach mehreren anderen Bundesländern hat auch Bayern die Quarantäne-Regeln für Einreisende geändert. Wer aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien in den Freistaat kommt, muss sich seit dem Wochenende nicht mehr in häusliche Quarantäne begeben, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Montag erklärte. „Bayern hat seine Verordnung entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarungen geändert.“

Bis dato hatten sich Menschen, die etwa aus einem europäischen Nachbarland nach Bayern einreisten, noch für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Dies sollte die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen. Die Bundesländer hatten sich vergangene Woche nach Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt darauf verständigt, die Regeln zu lockern. Einige hatten die Quarantäne-Vorgaben schon aufgehoben.

Angebliche Corona-Impfpflicht: Bundesregierung warnt vor Fehlinformationen

14.13 Uhr: Die Bundesregierung hat eindringlich vor Fehlinformationen in der Corona-Krise gewarnt. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Montag in Berlin, die Regierung nehme die Sorgen und Nöte der Menschen sowie Kritik an Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ernst. „Völlig klar ist, dass eine kritische Öffentlichkeit, Kundgebungen, Demonstrationen, Debatten, dass das alles zur Demokratie dazugehört“, sagte sie. Das gelte für alle Themen und auch in Zeiten der Pandemie. „Wir nehmen Sorgen, Nöte und selbstverständlich auch Kritik zu diesem Thema sehr ernst.“

Keinen Platz gebe es dabei aber „für extremistisches Gedankengut, für Falschinformationen, für Mythen, für irreführende Gerüchte“. Und weiter: „Wer falsche Erzählungen bewusst verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen.“ Aufrufe etwa zum Verstoß gegen Schutzmaßnahmen gefährdeten Menschenleben.

Demmer betonte erneut: „Es wird keine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben.“ Zu Microsoft-Gründer Bill Gates, den manche für einen Drahtzieher der Corona-Krise halten, sagte sie: „Hier sind jede Menge erfundene Geschichten im Umlauf, die Menschen verunsichern.“ Die Bill und Melinda Gates Stiftung habe zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bislang 250 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. „Die Bundesregierung schätzt die Arbeit der Stiftung ganz ausdrücklich.“

Ein Mann zeigt bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen vor der Rhein-Mosel-Halle ein Schild mit der Aufschrift "Impfzwang (durchgestrichen) - Freie Entscheidung". Die Bundesregierung hat nun betont, dass es keine Impfpflicht geben wird und warnte vor Falschinformationen. Foto: Thomas Frey / dpa

13.25 Uhr: Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), hat die möglichen Stellenstreichungen bei der Deutschen Bahn (DB) infolge der Corona-Krise scharf kritisiert. „Die Angestellten der DB dürfen nicht die Zeche für Corona zahlen. Ein Sparkurs, der beim Personal anfängt, ist von Beginn an diskreditiert“, sagte Rehlinger, die zugleich Verkehrsministerin des Saarlandes ist, unserer Redaktion. „Das ist die Art ,Konsolidierung‘, die auf Dauer den ganzen Laden kaputtspart.“

Nach Einschätzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind bei der Deutschen Bahn infolge der Corona-Krise mehr als 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr.

Die Bahn spielt aus Sicht der Sozialdemokratin beim Erreichen der Klimaziele eine wichtige Rolle. „Damit der Neustart der Verkehrswende gelingt, darf es nachher nicht an Personal fehlen“, sagte Rehlinger. Dass die Bahn auch auf der Kostenseite optimieren müsse sei unumstritten, „aber schlicht Stellen zu streichen ist einfallslos und kontraproduktiv“.

Marktzulassung des Medikaments Remdesivir könnte bald kommen

13.18 Uhr: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA erwägt in Kürze eine bedingte Marktzulassung des antiviralen Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Coronavirus-Patienten in Europa. „Es könnte sein, dass eine bedingte Marktzulassung in den kommenden Tagen erteilt werden kann“, sagte EMA-Leiter Guido Rasi am Montag bei einer Anhörung im Europaparlament. Dies hänge davon ab, ob die Experten die bisher vorliegenden Studiendaten zu dem Medikament als „robust genug“ einstuften.

12.53 Uhr: Der südkoreanische Erstligist FC Seoul entschuldigt sich wegen eines merkwürdigen Publikumsersatzes: Damit die Ränge bei einem Geisterspiel nicht leer sind, hatte der Verein Zuschauerattrappen verwendet. Dem Club zufolge hatte es sich dabei um Schaufensterpuppen handeln sollen – tatsächlich aber waren es Sexpuppen: teils in Trikots, teils mit Plakaten, aber auch mit Werbung für nicht jugendfreie Websites.

Der Verein entschuldige sich nun, die Fans damit verärgert zu haben: „Das ist ein unentschuldbarer Fehler von uns.“

Der südkoreanische Verein FC Seoul hat sich entschuldigt, nachdem auf den Rängen des Stadions Sexpuppen aufgestellt worden waren. Foto: Ryu Young-Suk / dpa

12.14 Uhr: Die Corona-Pandemie hat Belgien stark getroffen. Forschern der Freien Universität Brüssel zufolge verzeichnete das Land im Monat April die höchste Sterberate seit dem Zweiten Weltkrieg. Demzufolge starben im vergangenen Monat in Belgien knapp 15.000 Menschen – rund 6000 mehr, als zu erwarten gewesen wäre.

Bis Montag wurden bei 11,5 Millionen Einwohnern 55.559 Infektionen mit dem neuartigen Erreger registriert, 9080 Menschen starben.

WHO: Europa muss sich auf zweite Infektionswelle vorbereiten

12.07 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert die europäischen Staaten dazu auf, sich schon jetzt auf eine zweite Infektionswelle vorzubereiten. Es sei an der „Zeit für die Vorbereitung, nicht für Feierlichkeiten“, sagte der europäische WHO-Regionaldirektor, Hans Kluge, am Montag im „Telegraph“.

Besonders besorgt äußerte sich Kluge über die Möglichkeit einer „Doppelwelle“ – also dem gleichzeitigen Auftreten von Coronavirus-Neuinfektionen und der saisonalen Grippe oder Masern. Die Länder sollten die Zeit nutzen, um Kapazitäten in Krankenhäusern auszubauen und das Gesundheitswesen zu stärken.

11.51 Uhr: Der Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge hat der Großteil der Landkreise und kreisfreien Städte binnen einer Woche nur sehr wenige oder gar keine Corona-Neuinfektionen gemeldet. Einige Kreise bewegen sich aber auch in Richtung der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner oder liegen drüber. Der Grenzwert dient zur Überwachung des Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit den Lockerungen.

Insgesamt wurden laut RKI von Samstag auf Sonntag 342 neue Fälle gemeldet. Das Institut weist allerdings darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen durch Verzüge bei den Übermittlungen höher liegen könnten.

11.28 Uhr: Die spanische Regierung hat Hoffnungen auf eine schnelle Grenzöffnung gedämpft. „Ich hoffe, dass wir die touristischen Aktivitäten Ende Juni wieder aufnehmen können“, sagte am Montag Verkehrsminister José Luis Ábalos. „Wir können nicht die Einreise von Ausländern erlauben, während wir die spanische Bevölkerung noch einer Ausgehsperre unterziehen“, erklärte er.

Coronavirus: Söder will finanzielle Förderung für Urlaub in Deutschland

10.56 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine finanzielle Förderung von Urlaub in Deutschland in diesem Jahr vorgeschlagen. Mit finanziellen Anreizen in den Sommermonaten könnte man „ein Stück Entlastung für die Branche, aber auch Freude für die Menschen bringen“, sagte Söder am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München. Denkbar seien entweder Urlaubsgutscheine oder eine steuerliche Absetzbarkeit – er sei da relativ offen. Söder plädierte aber für eine Förderung „vor allem für diejenigen, die nicht so viel Geld haben und sich so etwas nicht so leisten können“. Und viele Menschen könnten sich nur wenig leisten.

Söder zeigte sich skeptisch, was Urlaubsmöglichkeiten in europäischen Nachbarländern angeht, und grenzte sich dabei von Außenminister Heiko Maas (SPD) ab.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat eine finanzielle Förderung von Urlaub in Deutschland vorgeschlagen. Foto: Stefan Puchner / dpa

10.30 Uhr: In einem Flüchtlingsheim in St. Augustin bei Bonn sind nach aktuellen Testergebnissen 130 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die restlichen 170 Bewohner hätten sich nicht infiziert, wie Tests gezeigt hätten, sagte am Montag eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. „Es werden, wie in allen Landesunterkünften die höchsten Hygienevorschriften umgesetzt“, betonte sie. Die negativ und die positiv Getesteten würden getrennt untergebracht.

10.02 Uhr: Restaurants und Friseure durften ihren Betrieb unter Auflagen wiederaufnehmen. Doch wie trifft die Corona-Krise Sexarbeiterinnen? Lesen Sie dazu: Die Not einer Domina in Zeiten der Corona-Pandemie.

9.47 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner steht unter Kritik, weil er am Freitagabend ein Restaurant besucht und sich dabei nicht an Hygienemaßnahmen und Mindestabstände gehalten haben soll. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Politiker und seine Partnerin Franca Lehfeldt vor dem Lokal „Borchardt“ den Honorarkonsul von Weißrussland und Unternehmer Steffen Göpel und dessen Begleitung treffen. Lindner umarmt Göpel und trägt seinen Mundschutz unter dem Kinn.

Wie die „B.Z.“ unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet, sei noch am selben Abend die Polizei angerückt, weil im „Borchardt“ zu viele Gäste waren. Man ermittele wegen eines „Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz“. Lindner selbst bezeichnete die Umarmung dem „Spiegel“ gegenüber als „Fehler, „wie er unter Freunden nach einem Abend leider passiert“.

Corona-Krise trifft Ryanair schwerer als gedacht

9.42 Uhr: Im ARD-Talk von Anne Will diskutierte die Moderatorin am Sonntag mit ihren Gästen über die Corona-Demos: Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht äußerte Verständnis für die Demonstrierenden.

8.32 Uhr: Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) mit den Vertretern der Sozialpartner am heutigen Montag fordern Wirtschaft und Gewerkschaften im „Handelsblatt“ weitere Hilfen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangt von der Bundesregierung ein Sofortprogramm, um „das Überleben von Betrieben zu sichern“. Darin sollen unter anderem Steuerentlastungen enthalten sein. Verdi-Chef Frank Werneke wünscht sich ein Konjunkturpaket von „ungefähr 100 bis 150 Milliarden Euro“ und Konsumschecks.

8.25 Uhr: Die Corona-Krise trifft die Billig-Airline Ryanair offenbar schwerer als zunächst gedacht. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, fällt zwischen April und Juni ein Verlust von mehr als 200 Millionen Euro an. Bisher hatte der Konzern mit Sitz in Dublin mit einem Fehlbetrag von 100 Millionen Euro gerechnet.

Ryanair erwartet für dieses Jahr 80 Millionen Passagiere – ursprünglich waren etwa 154 Millionen angepeilt. Ryanair-Chef Michael O’Leary geht davon aus, dass auch auf dem Höhepunkt der Reisezeit im Sommer rote Zahlen unter dem Strich stehen werden.

Die Fluggesellschaft Ryanair erwartet zwischen April und Juni doppelt so hohe Verluste als ursprünglich gedacht. Foto: Andreas Arnold / dpa

Coronavirus: Erneuter Infektionsausbruch in Fleischbetrieb

6.30 Uhr: Erneut hat es in einem deutschen Fleischbetrieb einen massiven Ausbruch von Coronavirus-Infektionen gegeben. 92 Mitarbeiter eines Betriebs im niedersächsischen Dissen wurden positiv getestet, wie der Landkreis Osnabrück mitteilte. Die Produktion in dem Schlachthof wird ausgesetzt.

Viele der Infizierten wohnten in Sammelunterkünften und würden von Subunternehmen beschäftigt, teilte der Landkreis ferner mit. Bereits zuvor waren in mehreren anderen deutschen Schlachthöfen zahlreiche Coronavirus-Infektionsfälle aufgetreten.

Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat die Beratungen über die Missstände in der Fleischindustrie am Montag kurzfristig auf Mittwoch verschoben. Aus Regierungskreisen hieß es, es gebe noch Beratungsbedarf. In mehreren Schlachtbetrieben Deutschlands hatte es in den vergangenen Wochen Corona-Ausbrüche gegeben. Der Bund plant neue Regeln für die Fleischindustrie.

5.33 Uhr: In Brasilien sind mehr als 16.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Sonntag hervor. Demnach gibt es in Brasilien nach offiziellen Angaben 16.118 Corona-Tote. 241.080 Infizierte wurden inzwischen verzeichnet.

Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmaßen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien.

Wie der brasilianische Bundesstaat São Paulo (4688) hat inzwischen auch Mexiko (mehr als 5000) bei der Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Toten China überholt.

4.23 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer befürwortet, den Anspruch auf Lohnfortzahlung zu verlängern. Wer in der Corona-Krise wegen der Betreuung kleiner Kinder nicht arbeiten kann, erhält bisher für sechs Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens. „Das war und bleibt notwendig“, sagte sie der „Saarbrücker Zeitung“. „Ich will deshalb, dass wir diese Hilfe im Rahmen des Konjunkturpaktes bis zum Ende des Jahres fortsetzen und darüber hinaus auch die Bezugsdauer von sechs auf zehn Wochen erhöhen.“

Für eine Anschlussregelung hatten sich zuvor mehrere SPD-Politiker eingesetzt.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Neue Corona-Regeln: Lockerungen in Deutschland und Europa

4.20 Uhr: Das Gastgewerbe kann aufatmen – zumindest ein bisschen. Heute werden in weiteren Bundesländern die Öffnungsverbote für Restaurants, Cafés, Hotels und andere Einrichtungen gelockert. Allerdings unterscheiden sich die Regelungen stark. Wenn Sie einen Überblick bekommen möchten: Neue Corona-Regeln: Das gilt jetzt in Ihrem Bundesland.

Nach Einschätzung der Landesvereinigungen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Saarland und in Hessen lohnt sich die Wiederöffnung unter Auflagen jedoch nicht für alle Gastronomiebetriebe. Viele würden ihre Lokale und Kneipen noch zulassen, auch um zu schauen, wie die Gäste die Angebote annehmen, teilte der Dehoga Saarland mit.

Der Dehoga-Landesverband Brandenburg kritisierte die unterschiedliche Umsetzung der Lockerungsverordnungen des Landes durch Kommunen und Landkreise für das Gastgewerbe und wünschte sich mehr Einheitlichkeit. Er bekomme zahlreiche wütende Anrufe von Kollegen, die sich über unterschiedliche Regelungen beschwerten, sagte der brandenburgische Dehoga-Präsident Olaf Schöpe.

4.12 Uhr: Mehrere europäische Länder lockern am heutigen Montag weitere Anti-Corona-Maßnahmen. In Italien dürfen sich die Menschen wieder innerhalb ihrer Region frei bewegen. Auch Restaurants, Bars, Friseursalons, Geschäfte und Museen öffnen wieder. Nach zweimonatiger Schließung öffnet auch der Petersdom in Rom wieder seine Pforten.

In Belgien werden die Schulen wieder geöffnet, in Griechenland nehmen die Oberschulen den Unterricht wieder auf. Auch die Akropolis in Athen öffnet wieder für Besucher.

Auch in Spanien treten am Montag Lockerungen in Kraft. Familientreffen und Verabredungen mit Freunden sind dann wieder erlaubt. Die Außenbereiche von Cafés und Bars dürfen wieder Gäste bewirten. Restaurants und Cafés machen auch in Portugal wieder auf, zudem öffnen Oberschulen und Kindergärten wieder.

1.15 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berät am heutigen Montag mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen, wie die Reisebeschränkungen nach und nach gelockert werden können. Zu der Videokonferenz sind Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien eingeladen.

Heiko Maas. Foto: Pool / Getty Images

Die Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas Urlaub möglich sein wird. „Die Chancen stehen gut, dass wir unsere Sommerferien nicht nur im Inland, sondern auch im europäischen Ausland verbringen können“, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Man müsse aber sichergehen, dass man nicht zu früh starte. Er sei jedoch „überzeugt, dass die weltweite Reisewarnung nach dem 14. Juni Geschichte sein wird“. In welche Länder Sie 2020 reisen können, lesen Sie hier.

Maas verwies am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“ auf positive Entwicklungen. Einige Länder hätten angekündigt, ab Juni oder Juli ihre Grenzen für Touristen zu öffnen. Und auch die Bundesregierung wolle ihre Beschränkungen lockern, sagte er. „Wir wollen nach dem 15. Juni eigentlich keine weltweite Reisewarnung mehr haben. Sondern wir wollen das ersetzen durch Reisehinweise, aus denen die Leute erkennen können: Wo kann man hinfahren? Ist es verantwortbar? Ist man willkommen? Und vor allem: Welche Regelungen gelten da?“

Maas hatte am Sonntag im Deutschlandfunk erklärt, dass er die Reisewarnung möglichst nach dem 14. Juni für europäische Länder aufheben und in individuelle Reisehinweise umwandeln will. Darin würde dann auf die Risiken in den einzelnen Ländern aufmerksam gemacht, ohne pauschal von Reisen dorthin abzuraten.

1.01 Uhr: Wir starten unser neues Blog zur Coronavirus-Krise. Mehr zu den Entwicklungen der vergangenen Tage erfahren Sie hier in unserem letzten Newsticker zur Corona-Lage.

