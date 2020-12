Die Neuinfektionen in Deutschland haben offenbar einen neuen Höchststand erreicht.

Berlin Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland am Donnerstag offenbar einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte die Zahl der Neuinfektionen zunächst mit 26.923 angegeben. Das RKI wies aber darauf hin, dass aus Baden-Württemberg aus technischen Gründen rund 3500 Fälle zu wenig übermittelt wurden. Zusammen mit den fehlenden Meldungen wäre die Marke von 30.000 Neuinfektionen also erreicht. (les)

