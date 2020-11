Corona-Ampel auf „gelb“ für immer mehr Schulen in Saalfeld-Rudolstadt

Während das Landratsamt trotz aktuell mehr als 100 aktiver Coronafälle im Landkreis nach wie vor auf Angaben zur räumlichen Verteilung verzichtet, setzt das Thüringer Kultusministerium auf Transparenz und weist auf seiner Internetseite exakt aus, in welchen Schulen und Kindereinrichtungen im Land Einschränkungen aufgrund von festgestellten Infektionen bestehen. In Saalfeld-Rudolstadt betrifft dies derzeit sechs Schulen und einen Kindergarten in vier Orten. Corona-Blog: Höchster Anstieg bei Neuinfektionen - Eilanträge gegen Gaststättenschließung erfolglos

Während der Kindergarten „Weltentdecker“ in Sitzendorf das Schlimmste wahrscheinlich überstanden hat, aber vom Ministerium immer noch in der Kategorie „rot“ geführt wird, steht die Coronaampel für sechs Schulen im Landkreis auf „gelb“. Rechnet man das Gymnasium in Neuhaus am Rennweg dazu, das auch von vielen Schülern aus Saalfeld-Rudolstadt besucht wird, sind es sogar sieben. Die Stufe „gelb“ bedeutet einen eingeschränkten Präsenz-Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz. Für alle Kontaktpersonen von positiv Getesteten besteht ein Betretungsverbot der Schule, das Abstandsgebot muss durchgängig eingehalten werden, Lehrer mit Risikomerkmalen dürfen zu Hause bleiben. Konkret auf geführt sind in der Liste des Landes - mit mindestens jeweils einer bestätigten Infektion -

das Gymnasium „Dr. Max Näder“ Königsee,

die Freie Integrative Gemeinschaftsschule Friedrich W. A. Fröbel Cumbach,

die Regelschule „Albert-Schweitzer“ Saalfeld-Gorndorf,

die Schule für Gesundheit und Soziales Medizinische Fachschule Saalfeld und

die Regelschule „Friedrich Schiller“ Rudolstadt.

Noch nicht beim Land aufgeführt, aber vom Gesundheitsamt bestätigt ist seit Donnerstag auch die Grundschule Königsee. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.