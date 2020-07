Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Forscher melden großen Durchbruch für Impfstoff

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Britische und Chinesische Forscher vermelden große Fortschritte beim Testen eines Corona-Impfstoffs

Tönnies hat einen Plan zur Umwandlung der Werkverträge in Festanstellungen verkündet

Österreich hat die Entscheidung über die Wiedereinführung der Maskenpflicht auf Dienstag verschoben

Ab heute gilt in Frankreich eine verschärfte Maskenpflicht

Das deutsche Pharma-Unternehmen Biontech hat eine erste Liefervereinbarung über einen möglichen Corona-Impfstoff geschlossen

Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket wurde erneut verlängert

Der Deutsche Fußball-Bund will mithilfe von massenhaften Präventivtests schon im September Zuschauer bei einem Länderspiel zulassen

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen vom Sonntag in Deutschland bei 1,25

Rasanter Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den USA: Texas und Arizona bestellen Kühlwagen zur Lagerung der Toten

In Deutschland gab es unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 202.000 registrierte Corona-Infektionen und rund 9.100 Todesfälle

Weltweit sind mehr als 14,5 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 606.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19 – davon allein mehr als 140.000 in den USA

Corona-News-Ticker: Sondergipfel geht in die Verlängerung – Durchbruch bei Corona-Impfstoff?

Wann kommt der Corona-Impfstoff? Laut Forschern der Universität Oxford ist auf dem Weg dorthin ein Meilenstein erreicht worden. Wie das britische Fachmagazin „The Lancet“ berichtet, seien zwei Impfstoff-Kandidaten mit vielversprechenden Ergebnissen an Menschen getestet worden. Sie hätten die Bildung von Antikörpern bewirkt und seien für Menschen verträglich gewesen.

Derweil ist der EU-Gipfel zu den Corona-Hilfen am Nachmittag in die Verlängerung gegangen. In der Nacht zuvor soll eine giftige Atmosphäre geherrscht haben. Die Staats- und Regierungschefs ringen weiter um einen Kompromiss.

Alle aktuellen RKI-Fallzahlen lesen Sie hier: RKI meldet neue Fallzahlen – Reproduktionswert steigt wieder

Montag, 20. Juli: Corona-Impfstoff mit vielversprechenden Ergebnissen an Menschen getestet

17.30 Uhr: Donald Trump brüstet sich mit seiner mentalen Fitness. Doch der Test, auf den er sich beruft, soll eigentlich Demenzkrankheiten erkennen. Lesen Sie hier: Donald Trump prahlt mit diesem Test – schaffen Sie ihn?

16.58 Uhr: Britische und Chinesische Forscher haben laut Informationen der Fachzeitschrift „The Lancet“ vielversprechende Ergebnisse bei der Erprobung zweiter Corona-Impfstoffkandidaten erzielt. Die Stoffe hätten in beiden Fällen für die Bildung von Antikörpern und eine Immunisierung gegen die Lungenkrankheit Covid-19 gesorgt. Zudem hätten sie sich als gut verträglich für die Probanden erwiesen.

Der eine Impfstoffkandidat wurde von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca entwickelt. Bei Versuchen mit mehr als tausend Probanden habe der Stoff durchweg „eine starke Immunreaktion“ hervorgerufen, berichtete „The Lancet“. Auch eine zweite Testreihe, die zusammen mit dem chinesischen Unternehmen CanSino Biologics sei erfolgreich verlaufen.

Die Universität Oxford selbst sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einem Meilenstein in den Impfstoffversuchen mit Menschen.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ — University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020

16.30 Uhr: Deutschlands berühmtester Virologe Christian Drosten will anscheinend live mit der Punkband ZSK auftreten. Die Band hatte ihm einen eigenen Song geschrieben und Drosten eine Schallplatte mit dem Lied überreicht.

16.10 Uhr: Unterschiedliche Infektionsgeschehen und Reisewarnungen sorgen bei Urlaubern weiter für Unsicherheiten. Die Lage verkompliziert sich zusätzlich, wenn Reisende in Ländern unterwegs sind, die das Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft hat. Lesen Sie dazu: Was passiert, wenn Arbeitnehmer in Quarantäne müssen

15.23 Uhr: Weil mehrere Videos von feiernden Menschen auf Gran Canaria und Teneriffa aufgetaucht sind, machen sich die Menschen auf den Kanaren Sorgen vor Corona-Ausbrüchen. Die Bilder zeigen junge Menschen, die meist ohne Masken und ohne Einhaltung des Mindestabstands auf öffentlichen Partys unterwegs sind. Der Gesundheitsminister der Kanaren Blas Trujillo appellierte an die Menschen, bei der Vermeidung von Corona-Ausbrüchen zu helfen. Nach ähnlichen Vorfällen auf Mallorca waren dort mehrere Lokale zwangsgeschlossen worden.

Österreich vertagt Entscheidung über Wiedereinführung der Maskenpflicht

14.46 Uhr: Der Fleischfabrikant Tönnies hat konkrete Pläne für Veränderungen im Unternehmen vorgelegt. In einem Pilotprojekt sollen bis Ende September 1000 Beschäftigte direkt und nicht mehr über Werkverträge angestellt werden. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Im Zuge eines Corona-Massenausbruchs in einem Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück war Tönnies wegen der Arbeitsbedingungen stark kritisiert worden.

13.12 Uhr: Österreich hat die Entscheidung über die Wiedereinführung einer allgemeinen Maskenpflicht auf Dienstag verschoben. Ursprünglich war für heute eine Entscheidung angekündigt. Weil sich aber Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen des verlängerten EU-Gipfels noch in Brüssel aufhält, wurde das nun vertagt.

Eine Wiedereinführung der Maskenpflicht, wie sie bereits für Oberösterreich erneut in Kraft getreten ist, gilt für ganz Österreich als sehr wahrscheinlich. Kurz hatte in einem Interview am Sonntag gegenüber dem Portal oe24.at gesagt, dass darüber beraten werde, in welchen Bereichen die Maskenpflicht wiedereingeführt wird.

„Als wir die ersten Lockerungen vorgenommen haben, habe ich gesagt, dass niemand die Masken wegwerfen soll, weil wir sie noch brauchen würden und dass wir jederzeit die Notbremse ziehen werden, wenn sich die Infektionszahlen wieder nach oben entwickeln“, wird Kurz zudem zitiert.

10.47 Uhr: In Frankreich ist heute eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft getreten. Zuletzt war die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich verstärkt gestiegen.

Gesundheitsminister Olivier Véran sprach von „beunruhigenden Zeichen eines Wiederauflebens der Epidemie“. Daher ist jetzt auch in Geschäften, Banken und anderen öffentlichen Räumen eine Maske Vorschrift. Ansonsten droht ein Bußgeld von 135 Euro. Bislang galt eine allgemeine Maskenpflicht in Frankreich nur in öffentlichen Verkehrsmitteln.

In der Urlaubszeit würden sich die Franzosen kaum noch an Schutzmaßnahmen halten, beklagen Virologen. Der sogenannte R-Faktor liegt in Frankreich seit Anfang Juli bei 1,2: das bedeutet, dass zehn Corona-Infizierte statistisch gesehen insgesamt zwölf weitere Menschen anstecken.

Ab heute gilt in Frankreich wegen steigender Infektionszahlen eine verschärfte Maskenpflicht. Foto: DENIS CHARLET / AFP

Biontech und Pfizer vereinbaren Lieferung von Corona-Impfstoff mit Großbritannien

9.28 Uhr: Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen der letzten Monate schlagen sich positiv in den Umsatzzahlen des Gastgewerbes nieder. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg der Umsatz von Wirten und Hoteliers im Vergleich zum Vormonat um rund 45 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr sehen die Zahlen jedoch dramatisch aus. Die Erlöse sanken um rund 63 Prozent.

8.36 Uhr: Der Präsident des bolivianischen Fußball-Verbands (FBF) ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der 58-jährige Cesar Salinas hatte kürzlich noch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in dem südamerikanischen Binnenland vorangetrieben.

Bolivien hat bei elf Millionen Einwohner bislang rund 58.000 Corona-Fälle mit 2100 Toten vermeldet, die Zahl der durchgeführten Tests pro eine Million Einwohner ist aber selbst für südamerikanische Verhältnisse gering. Salinas hatte die FBF seit 2018 geführt. Seine Frau, Chefin des bolivianischen Traditionsklubs The Strongest aus La Paz, ist ebenfalls an COVID-19 erkrankt.

8.21 Uhr: Der Verband der Arbeitgeber rechnet für die deutsche Wirtschaft im übernächsten Jahr mit einer Rückkehr zu alter Stärke. „Ich glaube, dass wir 2022 wieder das Leistungsniveau der Zeit vor Corona, also wie wir es noch im Februar erlebt haben, verzeichnen“, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der „Augsburger Allgemeinen.“

„Es ist nämlich nicht der Bedarf nach unseren Waren und Dienstleistungen zusammengebrochen“, erläuterte er. „Dieser Bedarf wird, wenn die Corona-Krise überwunden ist, auch hierzulande die Produktion erneut ankurbeln“, so Kramer.

7.15 Uhr: Das deutsche Pharma-Unternehmen Biontech und der US-Konzern Pfizer haben mit Großbritannien eine erste Liefervereinbarung zu einem möglichen, gerade in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff geschlossen.

Vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung oder Zulassung sollen 30 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten „BNT 162“ geliefert werden, voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Finanzielle Details wurden nicht bekannt. „Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit verschiedenen anderen Regierungen und hoffen, bald weitere Liefervereinbarungen bekanntgeben zu können“, sagte Biontech-Mitgründer und -chef Ugur Sahin nach der Mitteilung.

Zu insgesamt vier RNA-Impfstoffkandidaten von Biontech und Pfizer laufen derzeit in den USA und in Deutschland Studien der Phase I und II. Für zwei dieser Kandidaten genehmigte die US-Arzneimittelbehörde FDA kürzlich ein beschleunigtes Zulassungsverfahren.

Schwierige Verhandlungen in der EU – Gipfel erneut verlängert

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verhandelt in Brüssel mit den 26 anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten. Foto: John Thys / AFP

6.36 Uhr: Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket geht abermals in die Verlängerung. Die Gespräche wurden am frühen Montagmorgen unterbrochen und sollen am Nachmittag um 16 Uhr aufgenommen werden. Lesen Sie hier: Schwierige Verhandlungen – EU-Sondergipfel wird verlängert.

Zahl der Corona-Toten steigt in den USA über 140.000

5.33 Uhr: In den USA hat die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am sechsten Tag in Folge bei mehr als 60.000 gelegen. Wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Sonntagabend (Ortszeit) hervorging, wurden binnen 24 Stunden weitere 63.872 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land nahm damit auf rund 3,762 Millionen zu.

Zudem wurden nach Angaben der Universität weitere 514 Todesfälle binnen eines Tages registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in den USA stieg damit auf 140.474. Die Vereinigten Staaten sind sowohl von den Toten- als auch den Infektionszahlen her das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Erst am Freitag war bei den täglichen Neuinfektionen mit 77.638 Fällen ein neues Rekordhoch erreicht worden.

Ungeachtet der seit Wochen vor allem im Süden und Westen des Landes rasant steigenden Infektionszahlen wird weiter heftig über Vorschriften zum Tragen von Atemschutzmasken gestritten. Präsident Donald Trump sprach sich am Sonntag erneut gegen eine solche landesweite Auflage aus. „Ich will, dass die Menschen eine gewisse Freiheit haben“, sagte Trump dem Sender Fox News.

5.02 Uhr: Eine breit angelegte Corona-Impfung könnte nach Meinung der Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits Mitte 2021 erfolgen. „Im Moment sind mehr als 20 Impfstoffkandidaten in klinischen Studien“, sagte Soumya Swaminathan in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

„Deshalb sind wir zuversichtlich, dass ein paar von ihnen funktionieren werden.“ Anfang 2021 könnten erste Ergebnisse vorliegen. Nach der Massenproduktion der Impfstoffe könnte es daraufhin Mitte 2021 einen Impfstoff geben, der auf breiter Basis eingesetzt wird, so Swaminathan.

DFB will im September wieder Zuschauer in Fußball-Stadien haben

3.11 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund will mithilfe von massenhaften Präventivtests schon beim Länderspiel gegen Spanien Anfang September wieder Zuschauer im Stadion zulassen. „Es muss einen Weg geben, über Tests wieder eine gewisse Normalität zu erlangen“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller der „Badischen Zeitung“.

Der Verband arbeite mit Experten und Wissenschaftlern aus vielen Bereichen an einem System, das Stadionbesuche wieder ermöglichen soll. Mögliche Kritik an einer Sonderrolle des Fußballs wies Keller zurück. „Die Präventivtests kommen nicht dem Fußball zugute, sondern allen“, sagte der DFB-Chef.

Bei einem negativen Testresultat sei Keller zufolge ein Stadionbesuch unbedenklich. „Da Wissenschaftler davon ausgehen, dass man bis zu 48 Stunden nach einem Test mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemand anderen anstecken kann, ist es möglich, innerhalb dieses Zeitraums ein Höchstmaß an Sicherheit für andere zu gewährleisten“, erklärte der 63-Jährige.

3.01 Uhr: Deutschlands größter Schlachtkonzern Tönnies setzt am Montag seinen Probebetrieb in der Zerlegung fort. Dazu verarbeiten unter Aufsicht der Behörden nur Arbeiter einer Schicht bis zu maximal 10.000 Schweine, wie ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Sollte dies unter Einhaltung eines neuen Hygienekonzepts erfolgreich sein, will Tönnies eine zweite Schicht einsetzen. Der Konzern musste für den Infektionsschutz Trennwände aus Plexiglas zwischen die Arbeitsplätze bauen und eine neue Filtertechnik für die gekühlte Umluft installieren.

Seit Donnerstag darf das Unternehmen wieder schlachten. Am Donnerstagabend hatten die Behörden auch die letzte Verfügung aufgehoben und das Zerteilen von Schweinen erlaubt. Daraufhin begann am nächsten Tag der Probebetrieb.

1.04 Uhr: In Südafrika hat die Zahl der verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Marke von 5000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 85 Todesopfer gezählt, womit ihre Gesamtzahl auf 5033 stieg, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle lag bei rund 364.000.

Südafrika ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land auf dem afrikanischen Kontinent. In der Zahl der bestätigten Ansteckungsfälle liegt Südafrika weltweit auf dem fünften Platz. Mehr bestätigte Infektionen gibt es nur in den USA, Brasilien, Indien und Russland.

Südafrika ist das am stärksten von Corona betroffene Land Afrikas. Die Not ist groß: Freiwillige verteilen Lebensmittel an Bedürftige. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Die südafrikanischen Behörden hatten Ende März strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt, später die Corona-Restriktionen aber gelockert. Vor einer Woche wurden die Maßnahmen dann angesichts der steigenden Infektionsraten wieder verschärft. Präsident Cyril Ramaphosa verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und setzte den Verkauf von Alkohol aus.

Sonntag, 19. Juli: Millionen Katalanen sollen Wohnung nicht verlassen

22.18 Uhr: Fast 100.000 Menschen in drei weiteren Städten Kataloniens sollen ihre Häuser vorerst nicht mehr verlassen. Die Behörden erweitern damit die bereits bestehende Empfehlung für vier Millionen Katalanen einschließlich der Bewohner der Hauptstadt Barcelona. Wohnungen sollen nur für absolut notwendige Besorgungen verlassen werden. Die Gesundheitsbehörden Kataloniens hatten zuletzt über 1200 Infektionen an einem Tag gemeldet. Eine zwangsweise Ausgangssperre gibt es aber nicht.

20.52 Uhr: Etwa 100 Menschen sind getestet worden – aber nur bei einem weiteren Bewohner eines Gebäudekomplexes in Verden hat sich eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Damit gab das Landratsamt weitgehend Entwarnung.

Einzelne Familien aus dem Häuserblock, die zum Zeitpunkt der Abstriche nicht angetroffen werden konnten, sollten noch am Sonntag erneut aufgesucht werden, sagte ein Sprecher des Landkreises am Sonntag. Bis das Ergebnis feststehe, dürfte somit mindestens ein weiterer Tag vergehen. Alle negativ getesteten Familien hätten noch am späten Samstagnachmittag aus der Quarantäne entlassen werden können.

19.44 Uhr: Beim EU-Sondergipfel in Brüssel ringen die Regierungschefs um Einigung – mit Masken. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trug in den Brüsseler Tagen eine Maske, die so aussah wie eine FFP2-Maske – im Unterschied etwa zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der nur einen Mund-Nasen-Schutz trug. Lesen Sie hier: Merkel und die Masken: So schützt sich die Kanzlerin

Söder erhält in der Corona-Krise mehr Drohungen

17.50 Uhr: CSU-Chef Markus Söder wird immer häufiger bedroht. „Ich bekomme selbst auch Drohungen, seit der Coronakrise mehr denn je“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Mit Blick auf die jüngst bekannt gewordenen Morddrohungen, für die Daten von Polizeicomputern in Hessen abgerufen worden sein sollen, gab sich Söder zurückhaltend und warnte vor einem Generalvorwurf gegen die Polizei. „Die Polizei sorgt dafür, dass wir beschützt werden“, sagte er. Daher werde sie zu Recht nicht nur mit Geld sondern auch mit Vertrauen ausgestattet.

Söder erklärte zudem, dass Urlaubsheimkehrer in Bayern schon bald direkt am Flughafen auf das Coronavirus getestet werden können. „Wir jedenfalls überlegen uns jetzt, und werden das auch machen, dass wir in Flughäfen Testzentren einrichten, dass – wenn man aus dem Urlaub zurückkommt – sich auch dort jederzeit kostenlos testen lassen kann“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview“. Die Testzentren sollten in den nächsten Tagen entstehen.

CSU-Chef Markus Söder wird immer häufiger bedroht. „Ich bekomme selbst auch Drohungen, seit der Coronakrise mehr denn je“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Foto: Daniel Karmann / dpa

Außerdem zweifelte Söder in dem Interview angesichts der Corona-Situation in Teilen Europas, ob die Schule in Bayern nach den Sommerferien tatsächlich wieder regulär starten kann. „Ich sag’ Ihnen ganz offen, ich bin noch nicht so überzeugt, dass es einen ganz normalen Regelunterricht geben wird“, sagte Söder am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Er betonte: „Wir müssen uns auch Alternativkonzepte überlegen, ein abgestuftes System, für den Fall, dass es wieder schlimmer wird.“

17.47 Uhr: Zuletzt stiegen die Corona-Fallzahlen in Österreich. Teile des Landes waren deshalb bereits wieder zur Maskenpflicht zurückgekehrt. Um einen Flickenteppich bei den Regelungen zu vermeiden, will Kanzler Sebastian Kurz die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen in ganz Österreich wieder einführen.

Welche Bereiche betroffen sind, will Kurz am Sonntag mit den zuständigen Ministern beraten. Als sicher gilt laut Medienberichten die Rückkehr zur Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften. Ob auch die Gastronomie betroffen sein wird, darüber soll noch entschieden werden.

17.43 Uhr: Große Menschenansammlungen, Partys und kaum Abstand – vor allem in Köln hatte das Ordnungsamt am Wochenende wieder jede Menge zu tun, um für die Einhaltung der Corona-Regeln zu sorgen. So feierten am Freitagabend rund 200 Menschen eine Technoparty. Gemeinsam mit der Polizei durchkämmte das Ordnungsamt das Gelände und schickte etwa 15 bis 20 Kleingruppen weg. Auch am Aachener Weiher löste das Ordnungsamt eine Feier von rund 100 Personen auf. Die Veranstalter erwartet nun ein Verfahren.

R-Wert in Deutschland leicht gesunken

17.38 Uhr: In Deutschland starben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang etwas mehr als 9000 Infizierte. Die Zahl der Neuinfektionen lag hierzulande zuletzt über sieben Tage bei 3,0 pro 100.000 Einwohner (Datenstand: 19.7., 0.00 Uhr).

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland bei 1,25 (Vortag: 1,42). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

17.14 Uhr: Die Corona-Krise könnte nach Einschätzung von Ökonomen Katalysator für mobiles Arbeiten werden. „Arbeitnehmer wie Arbeitgeber haben in der Lockdown-Phase gemerkt, dass es relativ gut funktioniert im Homeoffice“, sagte IW-Forscher Michael Voigtländer der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. „Viele Firmen werden sich auch überlegen, wie sie angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage Flächen sparen und damit Kosten reduzieren können.“

In einer aktuellen Analyse von Voigtländer und Arbeitsexpertin Andrea Hammermann schreiben die IW-Forscher, Unternehmen dürften „verstärkt überlegen, ob sie Bürobeschäftigung dorthin verlagern, wo sie günstiger ausgeführt werden kann“.

Die Corona-Krise stärkt das Homeoffice – diese Entwicklung könnte langfristig bleiben. Foto: Jens Kalaene / dpa

15.02 Uhr: Nach einem größeren Corona-Ausbruch von Mitarbeitern einer Hähnchenschlachterei im niedersächsischen Lohne sieht der Landkreis keine Veranlassung für eine Schließung des Betriebs. Es handele sich um eine Ermessensfrage, sagte der Landrat des Landkreises Vechta, Herbert Winkel (CDU), am Sonntag.

„Wir konnten keinen bestimmten Infektionsherd feststellen“, sagte Winkel. Es gebe zwar ein größeres Ausbruchsgeschehen, das sich auf ein Kartonage-Lager zurückführen lasse, wo sich einige Mitarbeiter in den Pausen getroffen hatten. Das Hygienekonzept des Betriebs sei aber gut. Die Mehrheit der Betroffenen habe sich wohl in der Freizeit infiziert. Bei einem Reihentest unter Mitarbeitern der Hähnchen-Schlachterei der PHW-Gruppe (Wiesenhof) wurden von 1046 Mitarbeitern 66 positiv auf Covid-19 getestet.

13.43 Uhr: Angesichts steigender Corona-Todeszahlen haben mehrere US-Bundesstaaten Kühlwagen für Covid-19-Tote bestellt. In Texas und Arizona gaben die Behörden wegen drohenden Platzmangels in Leichenhallen und Krematorien Bestellungen auf, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten.

„Wir können sie nirgends unterbringen. Es klingt schrecklich, aber es ist wahr“, sagte der Bürgermeister des texanischen San Antonio, Ron Nirenberg, vor einigen Tagen über die Todesopfer. Bislang starben in Texas mehr als 3700 Menschen an Covid-19. Auch im Bundesstaat Arizona, der bislang 2500 Todesfälle verzeichnete, bestellten die Behörden im Bezirk Maricopa 14 Kühlfahrzeuge mit einem Fassungsvermögen von rund 300 Opfern.

Unterdessen hat das Weiße Haus Berichten zufolge Zahlungen an die Bundesstaaten für Tests blockiert. Trump verärgert damit auch seine Parteikollegen.

13.22 Uhr: Nach hunderten neuen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus in den vergangenen zwei Wochen schlagen die Behörden in Hongkong Alarm. Regierungschefin Carrie Lam sagte am Sonntag, die Lage sei „wirklich kritisch“. „Es gibt keine Anzeichen, dass die Lage unter Kontrolle gebracht wird.“ Am Sonntag meldeten die Behörden 108 Neuinfektionen binnen eines Tages – für Hongkong ein neuer Höchstwert.

In den vergangenen zwei Wochen seien mehr als 500 Neuinfektionen gemeldet worden, sagte Lam. Die Regierungschefin kündigte neue strengere Corona-Auflagen an, darunter eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Gebäuden sowie Homeoffice für Beamte, die nicht unbedingt vor Ort arbeiten müssten. Angesichts knapper Kapazitäten in den Krankenhäusern würden 2000 weitere Quarantäne-Betten in der Nähe von Disneyland Hongkong eingerichtet, sagte Lam.

Bald wieder Fußballspiele mit Zuschauern? Lauterbach irritiert

12.23 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat irritiert auf die Einschätzung von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) reagiert, im Herbst könnten Großveranstaltungen im Kulturbereich und Fußballspiele mit Fans im Stadion trotz der Corona-Pandemie wieder möglich sein. „Es muss uns im Herbst erst einmal gelingen, den Schulbetrieb zu organisieren und eine zweite Welle zu verhindern“, sagte der Bundestagsabgeordnete und Epidemiologe unserer Redaktion. „Falls das wirklich zuverlässig geklappt hat, kann über Fußball und Theater nachgedacht werden.“ Er selbst sei „nicht so optimistisch für den Herbst“.

Braun (CDU) hatte zuvor eine positive Zwischenbilanz der Bekämpfung der Coronakrise in Deutschland gezogen. „Derzeit kann man sagen: Wir haben Corona in Deutschland im Griff“, sagte Braun der „Bild am Sonntag“. Aber das sei eine Momentaufnahme, das Virus sei nach wie vor im Land. Braun stellte Großveranstaltungen im Kulturbereich und Fußballspiele mit Fans im Stadion für den Herbst in Aussicht. An der Maskenpflicht will Braun bis zur Zulassung eines Impfstoffs festhalten.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) schätzt die Chancen für Großveranstaltungen im Herbst als gering ein. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

11.20 Uhr: Nachdem das Coronavirus bei sechs Menschen in einem Stuttgarter Hochhauskomplex nachgewiesen wurde, hat die Stadt rund 400 Nachbarn vorsorglich testen lassen. Sie seien „vorab schriftlich über dieses freiwillige und kostenlose Angebot informiert worden“, teilte die Stadt am Samstag mit. Die Getesteten wohnen demnach alle in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Freiberg.

„Das städtische Gesundheitsamt führt in solchen Fällen regelmäßig vorbeugende Testungen durch“, hieß es in der Mitteilung. „Dies ist Teil der neuen Strategie, schnell großflächig mögliche Kontaktpersonen zu testen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern beziehungsweise Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen.“

11.16 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson will eine weitere landesweite Ausgangssperre gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nur als letztes Mittel anwenden. „Es ist wie bei einer Atombombe - ich möchte sie sicher nicht einsetzen“, sagte Johnson der Zeitung „Daily Telegraph“ in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Zugleich könne er nicht auf die Möglichkeit verzichten, im Notfall doch auf die Ausgangssperre zurückgreifen zu können.

Johnson geht nach eigenen Worten nicht davon aus, dass Großbritannien noch einmal in eine Lage gerät, in der Ausgangsbeschränkungen nötig würden. Die Gesundheitsbehörden seien „viel besser darin geworden, das Virus zu finden und lokal zu isolieren“, sagte Johnson. Außerdem würden sie dazulernen, wen das Virus am härtesten treffe und wie es verbreitet werde.

Coronavirus-Neuinfektionen: Melbourne führt Maskenpflicht ein

7.05 Uhr: Trotz einer zehntägigen Ausgangssperre ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Melbourne weiter gestiegen – nun hat die australische Küstenmetropole als erste Stadt des Landes eine weitgehende Maskenpflicht eingeführt. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, müssen die Menschen in Melbourne von Donnerstag an in öffentlichen Räumen einen Mundschutz tragen. Verstöße werden mit bis zu 200 australischen Dollar (120 Euro) bestraft.

5.24 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 202 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 201.574 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Sonntagmorgen meldete (Datenstand 19. Juli, 0 Uhr).

In Deutschland starben den RKI-Angaben zufolge bislang 9084 mit dem Virus infizierte Menschen – das bedeutet ein Plus von 1 im Vergleich zum Vortag. Bis Sonntagmorgen hatten 187.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

3.14 Uhr: Tausende Menschen haben am Samstagabend in Israel erneut gegen den Umgang der Regierung mit der Corona-Krise demonstriert. In Jerusalem versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Anwesen von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, auch in einem Park in Tel Aviv kam es zu Protesten, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor, nachdem mancherorts Straßen blockiert und Polizisten mit Pfefferspray attackiert worden waren. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

Die israelische Regierung steht derzeit wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus massiv in der Kritik. Bereits vergangene Woche hatten tausende Menschen gegen Netanjahus Krisenmanagement demonstriert.

Jerusalem am Samstagabend: Demonstranten stellen sich bei Protesten gegen die Corona-Politik der Regierung den Wasserwerfern der Sicherheitskräfte entgegen. Foto: Oded Balilty / dpa

0.03 Uhr: Kanzleramtsminister Helge Braun kann sich auch in Deutschland einen Staatsakt für die Todesopfer der Corona-Pandemie vorstellen. Auf eine entsprechende Frage sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“: „Ja. Bei all der Freude über niedrige Infektionszahlen sollten wir ein Zeichen setzen, dass die Gestorbenen nicht vergessen sind.“ Er finde das sehr wichtig. „Nach meinem Gefühl könnte es ein gutes Zeichen für einen Schlusspunkt der Pandemie sein, dieses Andenken würdigend in den Mittelpunkt zu stellen.“ Lesen Sie dazu unseren Kommentar: Wir dürfen die Toten in der Corona-Krise nicht vergessen

Samstag, 18. Juli: Kostenlose Corona-Tests bei Urlaubsrückkehrern – Grüne rufen zur „Rettung der Innenstädte“ auf

Die Verhandlungen über das milliardenschwere Corona-Hilfspaket der EU gehen am Sonntag in die Verlängerung. Angela Merkel sieht keine Erfolgsgarantie. Lesen Sie mehr: EU-Gipfel geht am Sonntag in die Verlängerung – mit Erfolg?

EU-Gipfel geht am Sonntag in die Verlängerung – mit Erfolg? Corona-Ausbruch in einem Schlachthof : 66 Menschen sind in einem Wiesenhof-Hähnchenschlachthof im niedersächsischen Lohne positiv auf das Coronavirus getestet worden.

: 66 Menschen sind in einem Wiesenhof-Hähnchenschlachthof im niedersächsischen Lohne positiv auf das Coronavirus getestet worden. Tausende von Israelis haben am Samstag gegen den Kurs der Regierung von Benjamin Netanjahu in der Corona-Krise demonstriert.

in der Corona-Krise demonstriert. In Frankreich gilt im Kampf gegen das Coronavirus ab diesem Montag eine Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen.

gilt im Kampf gegen das Coronavirus ab diesem Montag eine in öffentlichen geschlossenen Räumen. Nach der coronabedingten Zwangspause für Kreuzfahrtschiffe bereitet sich die Branche allmählich wieder auf Passagierfahrten vor. Lesen Sie hier: Mit diesen Corona-Regeln geht es bald auf See

für Kreuzfahrtschiffe bereitet sich die Branche allmählich wieder auf Passagierfahrten vor. Mit diesen Corona-Regeln geht es bald auf See SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich für kostenlose Corona-Tests bei allen Urlaubsrückkehrern ausgesprochen.

hat sich für ausgesprochen. Der Fleischproduzent Clemens Tönnies will trotz heftiger Kritik nicht darauf verzichten, Lohnkostenerstattung wegen der behördlichen Schließung seines Hauptwerks geltend zu machen.

will trotz heftiger Kritik nicht darauf verzichten, wegen der behördlichen Schließung seines Hauptwerks geltend zu machen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert ein Programm im Umfang von einer Milliarde Euro zur „Rettung der Innenstädte“ in der Corona-Krise . Lesen Sie hier: Spätere Sperrstunde, Milliardenprogramm: So wollen die Grünen Innenstädte beleben

fordert ein Programm im Umfang von einer Milliarde Euro zur . Spätere Sperrstunde, Milliardenprogramm: So wollen die Grünen Innenstädte beleben Die Mehrwertsteuersenkung macht sich als Kaufanreiz in der Wirtschaft laut Verband der Automobilindustrie (VDA) bereits bemerkbar. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Mehrwertsteuer-Senkung reizt offenbar zum Autokauf

macht sich als Kaufanreiz in der Wirtschaft laut Verband der Automobilindustrie (VDA) bereits bemerkbar. Mehrwertsteuer-Senkung reizt offenbar zum Autokauf In den USA wurden binnen 24 Stunden 77.638 Neuinfektionen registriert, wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Freitagabend (Ortszeit) hervorgeht.

Freitag, 17. Juli: Ärzte und Pflegekräfte machen laut WHO zehn Prozent aller Corona-Fälle aus

Mehr als 1,3 Millionen Ärzte und Pflegekräfte weltweit sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang am neuartigen Coronavirus erkrankt. Beschäftigte im Gesundheitssektor machten bisher etwa 10 Prozent aller weltweiten Covid-19-Fälle aus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.

sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang am neuartigen Coronavirus erkrankt. Beschäftigte im Gesundheitssektor machten bisher etwa 10 Prozent aller weltweiten Covid-19-Fälle aus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Nach acht Corona-Infektionen in einem Gebäudekomplex in Verden (Niedersachsen) werden rund 100 weitere Menschen auf das Virus getestet . Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner stehen bis zur Vorlage der Testergebnisse unter Quarantäne, wie der Sprecher des Landkreises mitteilte. Demnach gibt es Anhaltspunkte, dass sich das Coronavirus im direkten Wohnumfeld der positiv getesteten Personen ausgebreitet hat.

(Niedersachsen) werden rund . Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner stehen bis zur Vorlage der Testergebnisse unter Quarantäne, wie der Sprecher des Landkreises mitteilte. Demnach gibt es Anhaltspunkte, dass sich das Coronavirus im direkten Wohnumfeld der positiv getesteten Personen ausgebreitet hat. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Nach aktualisierten Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitagabend wurden für Donnerstag 1929 Fälle gemeldet – ein Rekordwert. Insgesamt wurden in Israel bislang 47.459 Infizierte registriert.

ist so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Nach aktualisierten Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitagabend wurden für Donnerstag 1929 Fälle gemeldet – ein Rekordwert. Insgesamt wurden in Israel registriert. Der geringere Autoverkehr in Städten während der Corona-Krise hat sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark auf die Belastung mit gesundheitsgefährdenden Stickoxiden ausgewirkt – auch wenn das an Messdaten nicht immer abzulesen war. Wenn man meteorologische Einflüsse abtrenne, zeige sich für die Zeit vom 23. März bis zum 19. April in 48 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern eine Verbesserung der Luftqualität durch den Lockdown um etwa 30 Prozent für Stickoxide (NOx), teilte der DWD am Freitag mit.

um etwa 30 Prozent für Stickoxide (NOx), teilte der DWD am Freitag mit. Bei einem besonderen Konzert mit Tim Bendzko wollen Forscher der Uniklinik Halle mehr über Großveranstaltungen in Corona-Zeiten herausfinden. Derzeit werden 4000 gesunde Freiwillige zwischen 18 und 50 Jahren gesucht, die am 22. August ein Konzert des Berliner Musikers („Keine Maschine“) in Leipzig besuchen wollen, teilten die Projektverantwortlichen am Freitag in Halle mit. Erste Ergebnisse der Studie werden vier bis sechs Wochen später erwartet. Während des Projekts gelten strenge Hygieneregeln. Die Probanden sind etwa verpflichtet, sogenannte FFP2-Masken zu tragen.

mehr über in Corona-Zeiten herausfinden. Derzeit werden 4000 gesunde Freiwillige zwischen 18 und 50 Jahren gesucht, die am 22. August ein Konzert des Berliner Musikers („Keine Maschine“) in Leipzig besuchen wollen, teilten die Projektverantwortlichen am Freitag in Halle mit. Erste Ergebnisse der Studie werden vier bis sechs Wochen später erwartet. Während des Projekts gelten strenge Hygieneregeln. Die Probanden sind etwa verpflichtet, sogenannte FFP2-Masken zu tragen. Mallorca sperrt die Partymeilen aller Lokale der „Bier-“ und „Schinkenstraße“. Sie haben sich nicht an die Corona-Hygieneregeln gehalten. Wirte kritisieren die Entscheidung. Lesen Sie hier: Mallorca-Wirte wollen klagen: „Schankverbot ist Schikane“

Mallorca-Wirte wollen klagen: „Schankverbot ist Schikane“ Bürger aus Serbien und Montenegro dürfen wegen zuletzt gestiegener Corona-Fallzahlen ab sofort nicht mehr in die EU einreisen. Wie der Rat der EU-Staaten am Donnerstag mitteilte, gilt nur noch für zwölf Länder eine Ausnahme der in der Corona-Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen. Als 13. Land steht weiterhin China auf der Liste - allerdings unter dem Vorbehalt, dass EU-Bürger dort auch wieder einreisen dürfen. In zwei Wochen wird die Liste, die für die EU-Staaten nicht bindend ist, erneut aktualisiert.

und dürfen wegen zuletzt gestiegener Corona-Fallzahlen ab sofort nicht mehr in die EU einreisen. Wie der Rat der EU-Staaten am Donnerstag mitteilte, gilt nur noch für zwölf Länder eine Ausnahme der in der Corona-Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen. Als 13. Land steht weiterhin China auf der Liste - allerdings unter dem Vorbehalt, dass EU-Bürger dort auch wieder einreisen dürfen. In zwei Wochen wird die Liste, die für die EU-Staaten nicht bindend ist, erneut aktualisiert. Während des Corona-Ausbruchs in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ist laut einer neuen Studie ein Großteil der Fälle unentdeckt geblieben. Die Untersuchung chinesischer Wissenschaftler, die in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass in der ersten akuten Phase zwischen dem 1. Januar und dem 8. März bis zu 87 Prozent der Infektionen unter dem Radar geblieben sein könnten.

ist laut einer neuen Studie ein Großteil der Fälle unentdeckt geblieben. Die Untersuchung chinesischer Wissenschaftler, die in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass in der ersten akuten Phase zwischen dem 1. Januar und dem 8. März bis zu der Infektionen unter dem Radar geblieben sein könnten. Die Urlaubssaison ist in vielen Ländern trotz der Corona-Krise angelaufen. Trotzdem bleibt das Reisen während der Pandemie kompliziert, beinahe täglich ändern sich in vielen europäischen Ländern Infektionsgeschehen und die Regeln, mit denen darauf reagiert wird. Wir haben mit Marek Andryszak, Deutschlandchef des Reiseveranstalters TUI , darüber gesprochen, wie sein Unternehmen durch die Krise kommt und wie Urlaub 2020 aussieht: TUI-Chef sagt Corona-Garantie zu – und streicht Partyurlaube

ist in vielen Ländern trotz der Corona-Krise angelaufen. Trotzdem bleibt das Reisen während der Pandemie kompliziert, beinahe täglich ändern sich in vielen europäischen Ländern Infektionsgeschehen und die Regeln, mit denen darauf reagiert wird. Wir haben mit , darüber gesprochen, wie sein Unternehmen durch die Krise kommt und wie Urlaub 2020 aussieht: TUI-Chef sagt Corona-Garantie zu – und streicht Partyurlaube Nach einem starken Anstieg der Corona-Infektionen hat die Regierung in Israel in der Nacht zum Freitag eine Reihe von Schutzmaßnahmen wieder eingeführt . Unter anderem wurden Versammlungen von mehr als zehn Personen in geschlossenen Räumen und mehr als 20 Personen im Freien verboten. Ministerien schließen für den Publikumsverkehr, Kontakte sind demnach nur noch Online möglich. Zu den Lockdown-Maßnahmen am Wochenende gehört die Schließung einer Reihe von Geschäften , mit Ausnahme wichtiger Dienstleister wie etwa Apotheken oder Supermärkte. Zudem werden Fitnessstudios geschlossen, während Restaurants nur noch Essen zum Mitnehmen oder zur Lieferung nach Hause anbieten dürfen. Ab Freitag kommender Woche sollen auch die Strände gesperrt werden.

in der Nacht zum Freitag eine Reihe von . Unter anderem wurden Versammlungen von mehr als zehn Personen in geschlossenen Räumen und mehr als 20 Personen im Freien verboten. Ministerien schließen für den Publikumsverkehr, Kontakte sind demnach nur noch Online möglich. Zu den Lockdown-Maßnahmen am Wochenende gehört die , mit Ausnahme wichtiger Dienstleister wie etwa Apotheken oder Supermärkte. Zudem werden Fitnessstudios geschlossen, während Restaurants nur noch Essen zum Mitnehmen oder zur Lieferung nach Hause anbieten dürfen. Ab Freitag kommender Woche sollen auch die werden. Mit einer TV-Kampagne versuchen Hollywood-Stars, die US-Bürger in Corona-Zeiten zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zu bewegen. „Wenn Sie eine Maske tragen, haben Sie meinen Respekt“, sagt beispielsweise Schauspieler Morgan Freeman in den von Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow gedrehten halbminütigen TV-Spots. Auch Robert de Niro, Jamie Foxx, Ellen Pompeo und Rosie Perez beteiligen sich an der von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo ins Leben gerufenen Kampagne.

YouTube – Mask Up America mit Morgan Freeman

Donnerstag, 16. Juli: Russische Hacker nehmen Corona-Impfstoff ins Visier

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat auch die letzte Verfügung gegen den Fleischbetrieb Tönnies aufgehoben. Tönnies darf jetzt auch wieder Schweine zerlegen, wie die Stadt mitteilte.

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben die verpflichtende Quarantäne von zwei Wochen für Rückkehrer aus Schweden aufgehoben.

von zwei Wochen für Rückkehrer aus aufgehoben. Russische Hacker versuchen offenbar, mit Attacken gegen Institute in Großbritannien, Kanada und USA an Informationen zu Corona-Impfstoffen zu gelangen. Das teilen britische Behörden mit. Sie handeln dabei wohl im Auftrag des russischen Geheimdienstes, erklärte die britische Behörde für Cybersicherheit (NCSC). Die Behörde erklärte auch, dass die USA und Kanada die Zugehörigkeit der Hacker-Gruppe namens APT29 ebenso einschätzen würden.

versuchen offenbar, mit Attacken gegen Institute in Großbritannien, Kanada und USA an Informationen zu zu gelangen. Das teilen britische Behörden mit. Sie handeln dabei wohl im Auftrag des russischen Geheimdienstes, erklärte die britische Behörde für Cybersicherheit (NCSC). Die Behörde erklärte auch, dass die USA und Kanada die Zugehörigkeit der Hacker-Gruppe namens APT29 ebenso einschätzen würden. Italien hat neue Einreiseverbote für Reisende aus Serbien, Montenegro und dem Kosovo verhängt. Das gab der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstag bekannt. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in den drei genannten Ländern aufgehalten habe, dürfe weder nach Italien ein- noch durchreisen.

hat neue für Reisende aus Serbien, Montenegro und dem Kosovo verhängt. Das gab der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstag bekannt. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in den drei genannten Ländern aufgehalten habe, dürfe weder nach Italien ein- noch durchreisen. Bund und Länder wollen künftig zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren. Ein- und Ausreisesperren soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind, heißt es in einem Beschluss, der dieser Redaktion vorliegt: „Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis beziehungsweise die gesamte kreisfreie Stadt beziehen.“ Mehr dazu: Gesundheitsminister: Corona-Ausreisesperren künftig denkbar

reagieren. soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind, heißt es in einem Beschluss, der dieser Redaktion vorliegt: „Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis beziehungsweise die gesamte kreisfreie Stadt beziehen.“ Gesundheitsminister: Corona-Ausreisesperren künftig denkbar Für die Campingplätze in Schleswig-Holstein gelten ab dem 31. Juli neue Regeln, die die Corona-Erfahrungen berücksichtigen. So dürfen auf den Standplätzen künftig mobile Toiletten und Duschkabinen aufgestellt werden.

gelten ab dem 31. Juli neue Regeln, die die Corona-Erfahrungen berücksichtigen. So dürfen auf den Standplätzen künftig mobile Toiletten und Duschkabinen aufgestellt werden. Wegen steigender Infektionszahlen verschärft Frankreich seine Maskenpflicht – früher als erwartet. Bereits ab der kommenden Woche muss in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Präsident Macron hatte zuvor als möglichen Termin für die Verschärfung der Maskenpflicht den 1. August genannt. Dies scheine aber „zu spät“, räumte der neue Regierungschef Castex ein.

seine Maskenpflicht – früher als erwartet. Bereits ab der kommenden Woche muss in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, ein getragen werden. Präsident Macron hatte zuvor als möglichen Termin für die Verschärfung der Maskenpflicht den 1. August genannt. Dies scheine aber „zu spät“, räumte der neue Regierungschef Castex ein. Mit einer großen Trauerfeier hat Spanien Abschied von seinen mehr als 28.400 Corona-Toten genommen. Im Beisein der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der gesamten Spitze der Europäischen Union gedachte König Felipe VI. in Madrid der vielen Opfer. Zu den Klängen von Johannes Brahms („Das Geistliche Lied“) wurden weiße Rosen an einer Votivflamme in der Mitte des Platzes niedergelegt. Nicht wenige hatten dabei Tränen in den Augen, wie die Kameras des spanischen Fernsehens zeigten.

Abschied von seinen mehr als 28.400 genommen. Im Beisein der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der gesamten Spitze der Europäischen Union gedachte König Felipe VI. in Madrid der vielen Opfer. Zu den Klängen von Johannes Brahms („Das Geistliche Lied“) wurden weiße Rosen an einer Votivflamme in der Mitte des Platzes niedergelegt. Nicht wenige hatten dabei Tränen in den Augen, wie die Kameras des spanischen Fernsehens zeigten. Das Coronavirus hat die USA fest im Griff. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt rasend schnell zu. Im ganzen Land gab es bis Mittwoch rund 3,5 Millionen Infektionen und mehr als 136.000 Todesfälle. Vor allem die Bundesstaaten im Süden, Südwesten und Westen verzeichnen eine rasante Ausbreitung der Seuche. Einen Überblick über die schlimmsten Hotspots bekommen Sie hier.

fest im Griff. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt rasend schnell zu. Im ganzen Land gab es bis Mittwoch rund 3,5 Millionen Infektionen und mehr als 136.000 Todesfälle. Vor allem die Bundesstaaten im Süden, Südwesten und Westen verzeichnen eine rasante Ausbreitung der Seuche. Einen Überblick über die schlimmsten Hotspots bekommen Sie hier. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat nach den Mallorca-Partys ohne Sicherheitsabstand vor Leichtsinn beim Urlaub in Corona-Zeiten gewarnt. „Uns ist es gerade erst gelungen, in Europa die Grenzen wieder zu öffnen. Das dürfen wir jetzt nicht durch leichtsinniges Verhalten aufs Spiel setzen“, sagte er unserer Redaktion. „Sonst werden neue Beschränkungen unvermeidbar sein“, führte er auf eine Frage nach möglichen Beschränkungen für Urlaubsrückkehrer aus. Unser komplettes Interview mit Heiko Maas lesen Sie hier: Corona: Außenminister Maas droht leichtsinnigen Urlaubern

Mittwoch, 15. Juli: Auswärtiges Amt hebt Reisewarnung für Norwegen auf

Die Impfskepsis der Deutschen nimmt zu. Einer Studie des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg zufolge würden sich nur 61 Prozent gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn es einen entsprechenden Impfstoff gäbe.

der Deutschen nimmt zu. Einer Studie des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg zufolge würden sich nur 61 Prozent gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn es einen entsprechenden Impfstoff gäbe. Wenn ein Kind Symptome hat, die auch bei einer Erkrankung mit Covid-19 auftreten können, darf es nicht in die Kita . Dazu gehört auch Schnupfen . Kinderärzte schlagen nun Alarm. Lesen Sie hier: Corona-Angst in der Kita: Wer Schnupfen hat, bleibt zu Hause

. Dazu gehört auch . Kinderärzte schlagen nun Alarm. Lesen Sie hier: Corona-Angst in der Kita: Wer Schnupfen hat, bleibt zu Hause Rund vier Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück darf das Unternehmen an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hat den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

in Rheda-Wiedenbrück darf das Unternehmen an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hat den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht. Rund 67.400 Menschen wurden am Dienstag positiv auf das Virus getestet, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch hervorgeht.

in den hat einen neuen Höchststand erreicht. Rund wurden am Dienstag positiv auf das Virus getestet, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch hervorgeht. Wegen illegaler Partys am „ Ballermann “ hat Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten „Bier-“ und „Schinkenstraße“ beschlossen. Diese Anordnung gelte zunächst für zwei Monate und trete am Mittwoch mit der Veröffentlichung des entsprechenden Beschlusses im Amtsblatt sofort in Kraft, teilte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mit. Lesen Sie hier: Mallorca macht Lokale auf dem Ballermann dicht

“ hat Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten beschlossen. Diese Anordnung gelte zunächst für zwei Monate und trete am Mittwoch mit der Veröffentlichung des entsprechenden Beschlusses im Amtsblatt sofort in Kraft, teilte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mit. Mallorca macht Lokale auf dem Ballermann dicht Wegen anhaltender Infektionsherde hat die Regierung in Portugal ihre Corona-Auflagen für die Metropolregion Lissabon bis mindestens Ende Juli verlängert. Fast im gesamten Land mit Ausnahme von Lissabon und seiner Umgebung gingen die Neuinfektionen zurück, begründete die Regierung ihre Entscheidung nach einer Dringlichkeitssitzung.

ihre Corona-Auflagen für die Metropolregion Lissabon bis mindestens Ende Juli verlängert. Fast im gesamten Land mit Ausnahme von Lissabon und seiner Umgebung gingen die Neuinfektionen zurück, begründete die Regierung ihre Entscheidung nach einer Dringlichkeitssitzung. Das Auswärtige Amt hat am Mittwoch die coronabedingte Reisewarnung für Norwegen aufgehoben. Zuvor hatte das norwegische Außenministerium eine Liste mit Ländern veröffentlicht, aus denen die Einreise vom Mittwoch an wieder gestattet ist. Darunter war auch Deutschland. Damit sei nun die Einreise aus Deutschland für alle Zwecke wieder erlaubt, teilte das Auswärtige Amt mit. Sie sei quarantänefrei entweder direkt oder über Dänemark beziehungsweise Finnland möglich, über Schweden nur in direktem Transit. Lesen Sie hier: Urlaub im Ausland: In welche Länder Sie 2020 reisen können

hat am Mittwoch die coronabedingte aufgehoben. Zuvor hatte das norwegische Außenministerium eine Liste mit Ländern veröffentlicht, aus denen die Einreise vom Mittwoch an wieder gestattet ist. Darunter war auch Deutschland. Damit sei nun die Einreise aus Deutschland für alle Zwecke wieder erlaubt, teilte das Auswärtige Amt mit. Sie sei quarantänefrei entweder direkt oder über Dänemark beziehungsweise Finnland möglich, über Schweden nur in direktem Transit. Urlaub im Ausland: In welche Länder Sie 2020 reisen können Die großen Schweizer Berggebiete werden nach dem Abflauen der Corona-Krise in Europa in diesem Sommer von Urlaubern fast überrannt. Viele haben für die Sommermonate höhere Buchungen als im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Lesen Sie hier: Wandern während Corona: Das müssen Sie jetzt beachten

werden nach dem Abflauen der Corona-Krise in Europa in diesem Sommer von Urlaubern fast überrannt. Viele haben für die Sommermonate höhere Buchungen als im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Wandern während Corona: Das müssen Sie jetzt beachten Der geheimnisvolle Streetart-Künstler Banksy hat in einer U-Bahn in London mit Ratten-Bildern für das Tragen von Masken in der Corona-Krise geworben. Auf einem auf Instagram verbreiteten knapp einminütigem Video soll Banksy selbst zu sehen sein – mit Maske, weißem Schutzanzug, blauen Gummi-Handschuhen und einer orangefarbenen Warnweste. Passagiere erkennen ihn nicht, weil sie ihn wohl für einen Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe halten.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, sieht Ausreisesperren zur Eindämmung lokaler Corona-Ausbrüche skeptisch. Zwar seien Regeln sinnvoll, um einen Ausbruch an der Quelle eindämmen, sagte der Leipziger Oberbürgermeister unserer Redaktion. „Ob Ausreisesperren dazugehören, wenn nichts anderes hilft, müssen wir diskutieren. Die Hürden dafür sind hoch“, betonte Jung. Wie genau Ausreiseverbote nach Jungs Auffassung gestaltet sein sollten, lesen Sie exklusiv hier: Ausreisesperren für Corona-Hotspots: „Hürden sind hoch“

Dienstag, 14. Juli: Merkel wirbt für Ausreiseverbote aus Corona-Hotspots – Reisewarnung für Schweden Aufgehoben

Montag, 13. Juli: Verschärfte Maskenpflicht auf Mallorca und anderen Balearen-Inseln tritt in Kraft

Die Bundesregierung plant ein zielgenaueres Durchgreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen

Hongkong: Patient mit Blut eines mit Coronavirus infizierten Spenders behandelt

Grünes Licht für beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei Impfstoffkandidaten in den USA

Corona-Infektionszahlen in Israel steigen massiv an – Lockdown gefordert

Bundesregierung: Deutsche Wirtschaft auf dem Weg der Besserung

Jens Spahn warnt vor neuen Corona-Hotspots und mahnt zur Vorsicht auch im Urlaub. Lesen Sie hier: Mallorca: Deutsche sorgen mit Ballermann-Party für Entsetzen

Mallorca: Deutsche sorgen mit Ballermann-Party für Entsetzen Nach der Tönnies-Schließung sinken die Schweinefleisch-Preise für Bauern. Lesen Sie hier: Corona-Krise bedroht Schweinebauern: Wird Fleisch billiger?

Corona-Krise bedroht Schweinebauern: Wird Fleisch billiger? In Texas stirbt ein 30-Jähriger nach einer „Covid-19-Party“. Lesen Sie dazu: Corona in Räumen – So vermeiden Sie Viren in der Raumluft

Corona in Räumen – So vermeiden Sie Viren in der Raumluft Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln tritt eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft

Sonntag, 12. Juli: Erneut neuer Corona-Rekord in den USA – Trump trägt Maske

Bei frühen Corona-Patienten sinkt die Zahl der Antikörper, zeigen mehrere Untersuchungen: Damit sinkt auch die Hoffnung auf eine anhaltende Immunität. Forscher fragen sich jetzt: Wenn das Risiko für eine Neuansteckung mit dem Coronavirus höher ist als erhofft: Was bedeutet das für einen möglichen Impfstoff?

Deutsche Touristen feiern auf Mallorca, als gäbe es Corona nicht: dicht gedrängt und ohne Masken am Ballermann. „Chaos“, titelte am Sonntag die Regionalzeitung „Última Hora“. Die Lage sei „am Samstag völlig außer Kontrolle geraten“.

Der Deutsche Städtetag hat die Bürger aufgefordert, wieder verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich Fahrpersonal oder Fahrgäste überdurchschnittlich im Nahverkehr mit dem Corona-Virus angesteckt hätten. Das zeigt, die Maßnahmen wirken, auch die Maskenpflicht“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy unserer Redaktion.

Die Folgen der Corona-Pandemie belasten viele Menschen psychisch. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), die unserer Redaktion vorab vorliegt. Lesen Sie mehr zu der Umfrage: So wirkt sich die Pandemie auf die Psyche aus

belasten viele Menschen psychisch. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), die unserer Redaktion vorab vorliegt. So wirkt sich die Pandemie auf die Psyche aus In den USA hat die Zahl der täglich registrierten Corona-Neuinfektionen schon wieder einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Samstagabend (Ortszeit) 66.528 Ansteckungsfälle verzeichnet. Vor diesem Hintergrund hat sich Donald Trump zum ersten Mal bei einem Termin mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gezeigt.

Donald Trump mit Maske: Der Präsident zeigte sich erstmals mit Mund-Nasen-Bedeckung bei einem Termin. Foto: Patrick Semansky / dpa

Samstag, 11. Juli: Altmaier nennt Kriterium für Ende der Maskenpflicht

Der mit seiner Stiftung an internationalen Gesundheitsprojekten beteiligte Microsoft-Gründer Bill Gates sieht den weltweiten Kampf gegen das neuartige Coronavirus nach eigenen Angaben positiv

sieht den weltweiten Kampf gegen das neuartige Coronavirus nach eigenen Angaben positiv Wegen der drohenden Ausweisung ausländischer Studierender aus den USA bitten deutsche Studenten die Bundesregierung um Unterstützung

aus den USA bitten deutsche Studenten die Bundesregierung um Unterstützung Die bevorstehende erste Hinrichtung in den USA auf Bundesebene seit 17 Jahren ist vorläufig ausgesetzt worden. Ein Gericht gab den Angehörigen der Opfer des wegen Mordes Verurteilten Daniel Lee am Freitag Recht, nachdem sie um einen Aufschub wegen der Corona-Krise gebeten hatten

in den USA auf Bundesebene seit 17 Jahren ist vorläufig ausgesetzt worden. Ein Gericht gab den Angehörigen der Opfer des wegen Mordes Verurteilten Daniel Lee am Freitag Recht, nachdem sie um einen Aufschub wegen der gebeten hatten Die Bundesregierung warnt Unternehmen vor Betrügern , die sich als Vertreter eines imaginären „Bundesamts für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe“ ausgeben

, die sich als Vertreter eines imaginären „Bundesamts für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe“ ausgeben Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland nähert sich der 200.000-Marke.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat ein Kriterium für ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel genannt: den Rückgang der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland auf unter 100.

hat ein Kriterium für ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel genannt: den Rückgang der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland auf unter 100. CDU-Politiker Norbert Röttgen plädiert dafür, Hilfen aus dem geplanten europäischen Wiederaufbaufonds an konkrete Projekte zur Modernisierung der Volkswirtschaften zu knüpfen. Lesen Sie hier das Interview: Röttgen: „Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist völlig offen“

plädiert dafür, Hilfen aus dem geplanten europäischen Wiederaufbaufonds an konkrete Projekte zur Modernisierung der Volkswirtschaften zu knüpfen. Röttgen: „Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist völlig offen“ Die USA haben erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 66.000 Neuinfektionen an einem einzelnen Tag verzeichnet. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstag lag die Zahl der am Vortag registrierten Neuansteckungen bei 66 627

an einem einzelnen Tag verzeichnet. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstag lag die Zahl der am Vortag registrierten Neuansteckungen bei 66 627 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsendet auf der Suche nach dem Ursprung des neuartigen Coronavirus am Samstag ein Expertenteam nach China

Corona-News vom Freitag, 10. Juli: Unruhen in Serbien spitzen sich zu – Rekordzahlen in den USA

Nach einer mehrstündigen friedlichen Kundgebung in Belgrad gegen die Corona-Politik der Regierung ist eine Gruppe nationalistischer Demonstranten am Abend gewaltsam in das serbische Parlament eingedrungen

gegen die Corona-Politik der Regierung ist eine Gruppe nationalistischer Demonstranten am Abend gewaltsam in das serbische Parlament eingedrungen Weil er auf die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam gemacht hatte, war ein französischer Busfahrer am vergangenen Sonntag so brutal zusammengeschlagen worden, dass für hirntot erklärt worden war. Nun ist der 59-Jährige an den Folgen der Verletzungen gestorben.

am vergangenen Sonntag so brutal zusammengeschlagen worden, dass für hirntot erklärt worden war. Nun ist der 59-Jährige an den Folgen der Verletzungen gestorben. Auf den Balearen finden immer wieder illegale Partys statt, die gegen die Corona-Regeln verstoßen. Wegen der Nachlässigkeit einiger Bürger hatte die Regionalregierung bereits am Donnerstag die Einführung einer strengen Maskenpflicht angekündigt, die am Montag in Kraft treten soll

statt, die gegen die Corona-Regeln verstoßen. Wegen der Nachlässigkeit einiger Bürger hatte die Regionalregierung bereits am Donnerstag die Einführung einer strengen Maskenpflicht angekündigt, die am Montag in Kraft treten soll Eine Familie hat wegen einer Coronavirus-Infektion die Urlaubsinsel Sylt verlassen müssen. Die Kreisverwaltung Nordfriesland teilte mit, dass die Familie in den frühen Morgenstunden mit dem Auto abgereist sei

die Urlaubsinsel verlassen müssen. Die Kreisverwaltung Nordfriesland teilte mit, dass die Familie in den frühen Morgenstunden mit dem Auto abgereist sei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet mit einem Ende der wirtschaftlichen Corona-Krise in etwa eineinhalb Jahren

rechnet mit einem Ende der wirtschaftlichen Corona-Krise in etwa eineinhalb Jahren Bei „Maybrit Illner“ ging es um den Corona-Hotspot USA. Virologe Hendrik Streeck sagte, dass er eine zweite und dritte Corona-Welle erwarte.

Im Kreis Euskirchen wird es keinen Lockdown geben. Nach einem Ausbruch in einer mennonitischen Gemeinde waren von rund 220 neuen Test-Ergebnissen nach Angaben des Kreises am Freitag nur elf positiv

wird es keinen geben. Nach einem Ausbruch in einer mennonitischen Gemeinde waren von rund 220 neuen Test-Ergebnissen nach Angaben des Kreises am Freitag nur elf positiv In den USA sollen vier Männer ein Bleichmittel als Wundermittel gegen das Coronavirus verkauft haben und damit für den Tod mehrerer Menschen verantwortlich sein

Nach den USA verzeichnet auch Israel Höchstwerte bei den täglichen Neuinfektionen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag 1464 neue Corona-Fälle gemeldet

Höchstwerte bei den täglichen Neuinfektionen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag 1464 neue Corona-Fälle gemeldet Der US-Immunologe Anthony Fauci hat das Coronavirus als „schlimmsten Albtraum“ für Gesundheitsexperten bezeichnet, weil es sich so leicht übertragen lässt. Top-Experte Fauci: Darum sind die USA Corona-Hotspot

hat das Coronavirus als „schlimmsten Albtraum“ für Gesundheitsexperten bezeichnet, weil es sich so leicht übertragen lässt. Top-Experte Fauci: Darum sind die USA Corona-Hotspot Die USA verzeichnen ein weiteres Rekordhoch bei den täglich festgestellten Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden am Donnerstagabend (Ortszeit) weitere 65.551 positive Tests auf das Coronavirus verzeichnet Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich gegen erneute bundesweite Maßnahmen ausgesprochen, falls es eine zweite Infektionswelle gäbe. In einem Interview mit dem „Focus“, erklärte sie, es müsse stattdessen „punktuell und regional“ auf die jeweilige Entwicklung reagiert werden

(SPD) hat sich gegen erneute bundesweite Maßnahmen ausgesprochen, falls es eine gäbe. In einem Interview mit dem „Focus“, erklärte sie, es müsse stattdessen „punktuell und regional“ auf die jeweilige Entwicklung reagiert werden Die bolivianische Interimspräsidentin Jeanine Añez wurde positiv auf das Coronavirus getestet. In einem am Donnerstag auf Twitter veröffentlichten Video sagte die 53-Jährige, sie fühle sich gut und werde in den kommenden zwei Wochen in Quarantäne bleiben

Corona-News vom Donnerstag, 9. Juli: Wacken als Online-Event – Unruhen in Serbien

Corona-News vom Mittwoch, 8. Juli: Mehr als drei Millionen Coronavirus-Fälle in den USA

Corona-News vom Dienstag, 7. Juli: Die USA ist endgültig aus der WHO ausgetreten

Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen

haben ihren aus der vollzogen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht zunehmende Indizien dafür, dass sich das neuartige Coronavirus auch über mehrere Meter hinweg in der Luft übertragen kann

sieht zunehmende Indizien dafür, dass sich das neuartige Coronavirus auch in der Luft übertragen kann Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Mehr dazu hier: Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert

hat sich mit dem infiziert. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert In Österreich führt als erstes Bundesland Oberösterreich nach einem spürbaren Anstieg der Corona-Infektionen die Maskenpflicht wieder ein

führt als erstes nach einem spürbaren Anstieg der Corona-Infektionen die wieder ein Das Land Niedersachsen will nach der gerichtlichen Aufhebung des Lockdowns im Kreis Gütersloh auch die bestehenden Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Kreis fallen lassen – allerdings erst ab dem 13. Juli . Im Gegensatz dazu dürfen Touristen aus diesem Kreis schon jetzt ohne Auflagen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen

will nach der gerichtlichen Aufhebung des Lockdowns im Kreis Gütersloh auch die bestehenden Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Kreis fallen lassen – allerdings erst ab dem . Im Gegensatz dazu dürfen Touristen aus diesem Kreis schon jetzt ohne Auflagen wieder nach reisen Ausländische Studierende an US-Universitäten, die im Wintersemester wegen des Coronavirus ausschließlich Online-Kurse anbieten, sollen nach dem Willen der US-Regierung das Land verlassen

Corona-News vom Montag, 6. Juli: Corona-Beschränkungen für Gütersloh aufgehoben

Ein französischer Busfahrer wollte eine Gruppe von Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz und Fahrschein nicht in den Bus lassen – und wurde dafür ins Krankenhaus geprügelt. Busfahrer weist auf Mundschutz hin – und ist jetzt hirntot

Ein französischer Busfahrer wollte eine Gruppe von Menschen ohne und Fahrschein nicht in den Bus lassen – und wurde dafür ins geprügelt. Busfahrer weist auf Mundschutz hin – und ist jetzt hirntot Vitamin D ist notwendig für den Knochenstoffwechsel, es fördert den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen und macht sie dadurch hart und widerstandsfähig. Studien sehen nun sogar einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und bedrohlichen Covid-19-Verläufen . Lesen Sie hier: Coronavirus: Hilft Vitamin D im Kampf gegen Covid-19?

ist notwendig für den Knochenstoffwechsel, es fördert den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen und macht sie dadurch hart und widerstandsfähig. Studien sehen nun sogar einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und bedrohlichen . Coronavirus: Hilft Vitamin D im Kampf gegen Covid-19? Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt

für das öffentliche Leben im vorläufig außer Vollzug gesetzt Die Gesundheitsbehörde in der autonomen chinesischen Region Innere Mongolei schlägt Alarm. In der Stadt Bayan könnte die Beulenpest von einem Murmeltier auf einen Menschen übertragen worden sein. Lesen Sie hier: Innere Mongolei: Murmeltiere sollen Beulenpest übertragen

in der autonomen chinesischen Region Innere Mongolei schlägt Alarm. In der Stadt Bayan könnte die von einem auf einen Menschen übertragen worden sein. Lesen Sie hier: Innere Mongolei: Murmeltiere sollen Beulenpest übertragen In Österreich sind erstmals seit Mai wieder mehr als 1000 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert

sind erstmals seit Mai wieder mehr als akut mit dem Coronavirus infiziert Schweden will für den Fall einer zweiten Corona-Welle im Herbst gerüstet sein. Unter anderem soll die Gesundheitsverwaltung mögliche Szenarien entwerfen und prüfen, ob Ratschläge und Vorschriften, die derzeit für das ganze Land gelten, regional angepasst werden können. Lesen Sie hier: Darum ist Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise riskant.

Darum ist Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise riskant. Die australische Regierung schließt wegen zunehmender Corona-Fälle die Grenzen zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Victoria und New South Wales

Corona-News vom Sonntag, 5. Juli: Touristin am Timmendorfer Strand mit Corona infiziert – Neue Quarantäne in Spanien

Spanien: Landkreis A Mariña ab Montag unter erneuter Quarantäne

90-jährige Touristin in Timmendorfer Strand mit Coronavirus infiziert

Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh weiter gesunken

weiter gesunken Mecklenburg-Vorpommern will die Maskenpflicht im Handel abschaffen. Mehr zu den Plänen auch anderer Bundesländer lesen Sie hier.

abschaffen. Mehr zu den Plänen auch anderer Bundesländer lesen Sie hier. Donald Trump lobt bei seiner Ansprache an die Nation am diesjährigen Unabhängigkeitstag den Umgang mit der Pandemie

lobt bei seiner Ansprache an die Nation am diesjährigen Unabhängigkeitstag den Neuer Rekord-Wert: Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden klettert nach WHO-Angaben auf 212.326 Fälle

binnen 24 Stunden klettert nach WHO-Angaben auf 212.326 Fälle Innenminister Horst Seehofer fordert bundesweit kostenfreie Corona-Tests für alle

Corona-News vom Samstag, 4. Juli: Erneute Ausgangsbeschränkungen in Spanien

Das HIV-Mittel Lopinavir/Ritonavir wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab sofort nicht mehr in einer Studie mit Coronavirus-Patienten angewendet

wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab sofort nicht mehr in einer Studie mit Coronavirus-Patienten angewendet Die spanische Region Katalonien hat angesichts eines deutlichen Anstiegs von Corona-Infektionsfällen erneut Ausgangsbeschränkungen für 200.000 Menschen verhängt. Europäische Touristen können seit dem 22. Juni wieder nach Spanien reisen

hat angesichts eines deutlichen Anstiegs von Corona-Infektionsfällen erneut für 200.000 Menschen verhängt. Europäische Touristen können seit dem 22. Juni wieder nach Spanien reisen Pharmafirmen und Biotech-Start-ups kommen bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Sars-CoV-2 voran. Welche das sind, lesen Sie hier.

gegen Sars-CoV-2 voran. Welche das sind, lesen Sie hier. Lockerungen in England: Nach mehr als drei Monaten Schließung wegen der Corona-Epidemie öffnen Hotels, Bars, Restaurants und vor allem die beliebten Pubs wieder

Corona-News vom Freitag, 3. Juli: Infektionszahlen – Südamerika überholt Europa

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat Lateinamerika bei der Zahl der Corona-Infektionen Europa überholt

bei der Zahl der Corona-Infektionen überholt Haustiere , die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen künftig den Behörden gemeldet werden

, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen künftig den Behörden gemeldet werden Der Wirkstoff Remdesivir wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Die Entscheidung gab die EU-Kommission am Freitag bekannt

wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Die Entscheidung gab die EU-Kommission am Freitag bekannt Während in Europa gelockert wird, breitet sich das Coronavirus weltweit immer rascher aus. Lesen Sie hier: Rollt die zweite Corona-Welle schon? So ist die Weltlage

England lockert die Quarantäne-Vorschriften für Einreisende

Corona-News vom Donnerstag, 2. Juli: Kinder von Schlachthof-Mitarbeitern infiziert

Wer mit dem Flugzeug nach Spanien reist, muss ab sofort vorher eine Erklärung zum Gesundheitszustand ausfüllen. Diese generiert einen QR-Code. Lesen Sie hier, was Urlauber jetzt wissen müssen.

Im Fall des geschlossenen Putenschlachthofes in Wildeshausen bei Oldenburg ist auch bei Kindern von Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen worden

ist auch worden Reiseveranstalter, die ihren Kunden wegen einer coronabedingt geplatzten Pauschalreise Geld zurückzahlen müssen, dürfen diesen als Alternative einen Gutschein anbieten. Einem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundestag zugestimmt

Geld zurückzahlen müssen, dürfen diesen anbieten. Einem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundestag zugestimmt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert vom Hersteller des Corona-Medikaments Remdesivir trotz eines Großeinkaufs der USA weiterhin Lieferfähigkeit

(CDU) fordert vom Hersteller des Corona-Medikaments trotz eines Großeinkaufs der USA weiterhin Lieferfähigkeit Kleine und mittlere Unternehmen sehen in der Corona-Zeit viele Vorteile beim Arbeiten im Homeoffice. Lesen Sie dazu: Umfrage bei Unternehmen: Homeoffice verbessert Produktivität

Kleine und mittlere Unternehmen sehen in der Corona-Zeit viele Vorteile beim Umfrage bei Unternehmen: Homeoffice verbessert Produktivität Die Bundesbürger buchen wieder deutlich mehr Pauschalreisen ins Ausland. Lesen Sie dazu: Deutsche buchen wieder deutlich mehr Reisen ins Ausland

Corona-News vom Mittwoch, 1. Juli: Corona-Krise – Mehrwertsteuersenkung tritt in Kraft

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich am Mittwoch zum siebten Mal im Bundestag eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten. Lesen Sie hier: Merkel nennt Corona-Lage in Deutschland „fragil“

Merkel nennt Corona-Lage in Deutschland „fragil“ Deutschland gewährt Menschen aus elf Staaten außerhalb der Europäischen Union wieder die unbeschränkte Einreise

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen

in Deutschland ist wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen Die USA haben beinahe den kompletten Bestand für die kommenden drei Monate des Corona-Medikaments Remdesivir aufgekauft

aufgekauft Griechenland hat alle seine Flughäfen auf den Inseln und in den Ferienregionen des Festlandes für Auslandsflüge geöffnet. Lesen Sie hier: Touristen benötigen QR-Code vor Einreise

hat alle seine Flughäfen auf den Inseln und in den Ferienregionen des Festlandes für Auslandsflüge geöffnet. Lesen Sie hier: Touristen benötigen QR-Code vor Einreise Die Mehrwertsteuer wird ab 1. Juli für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent abgesenkt, der ermäßigte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Was die Mehrwertsteuersenkung wirklich für Kunden bringt

Corona-News vom Dienstag, 30. Juni: Airbus streicht weltweit 15.000 Stellen – 5100 in Deutschland

Der Flugzeugbauer Airbus will wegen der Luftfahrt-Krise weltweit 15.000 Stellen streichen, 5100 Stellen allein in Deutschland

will wegen der Luftfahrt-Krise weltweit streichen, allein in Deutschland Mieter müssen ab Mittwoch auf die Sonderregelung zum K ündigungsschutz in der Corona-Pandemie verzichten

verzichten Die bayerische Regierung hat beschlossen, dass sich alle Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Lesen Sie hier: So funktioniert der Corona-Test.

So funktioniert der Corona-Test. In China haben Wissenschaftler eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie auslösen könnte. Lesen Sie hier: Forscher warnen vor neuem Virus – und sehen Pandemie-Gefahr

Corona-News vom Montag, 29. Juni: Bundestag und Bundesrat beschließen Mehrwertsteuersenkung und Kinder-Bonus

Bundestag und Bundesratz haben die zur Abfederung der Corona-Folgen initiierte Mehrwertsteuersenkung und einen Bonus von 300 Euro pro Kind beschlossen

beschlossen Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies wurden die Lockdown-Maßnahmen im Kreis Gütersloh um eine Woche verlängert

im um eine Woche verlängert Seit März gilt in Südafrika als Teil der Lockdown-Regeln ein Verkaufsverbot für Tabakwaren. Wie die Menschen im Land mit dem erzwungenen Nikotin-Entzug umgeht, lesen Sie hier: So leben die Südafrikaner mit ihrem Corona-Rauchverbot

Die Zahl der infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen weltweit ist auf mehr als eine halbe Million angewachsen

Corona-News vom Sonntag, 28. Juni: Pelosi fordert Maskenpflicht für USA

Angesichts der massiv steigenden Zahl an Neuinfektionen in den USA hat die Demokratin Nancy Pelosi eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gefordert

eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gefordert Die chinesische Regierung hat für eine halbe Million Menschen in der Nähe von Peking einen neuen Lockdown angeordnet

angeordnet Im spanischen Corona-Hotspot Madrid hat es erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie binnen eines Tages keinen einzigen neuen Todesfall gegeben

Portugal ist nun hinter Schweden das EU-Land mit den meisten Neuinfektionen. Lesen Sie hier, was das für den Sommertourismus bedeutet

ist nun hinter Schweden das EU-Land mit den meisten Neuinfektionen. Lesen Sie hier, was das für den Sommertourismus bedeutet Angesichts der massiven Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen in Deutschland wie bei Tönnies oder Wiesenhof hat der EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit ein rasches Handeln der EU-Kommission angekündigt. Lesen Sie hier, was Schmit in Aussicht stellt: Corona-Ausbrüche auch in Fleischbetrieben anderer EU-Staaten

in Schlachthöfen in Deutschland wie bei Tönnies oder Wiesenhof hat der EU-Sozialkommissar ein rasches Handeln der EU-Kommission angekündigt. Lesen Sie hier, was Schmit in Aussicht stellt: Corona-Ausbrüche auch in Fleischbetrieben anderer EU-Staaten Die Zahl der nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektionen im Kreis Gütersloh ist in der Bevölkerung ohne direkten Bezug zur Tönnies-Belegschaft „merklich“ angestiegen

Corona-News vom Samstag, 27. Juni: EU sammelt mehr als sechs Milliarden Euro Spenden für Corona-Impfstoff

Neuer Höchststand in den USA: 45.224 gemeldete Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilte mit, dass die Spendenkonferenz der EU 6,15 Milliarden Euro eingebracht hat. Zu dem Spendengipfel gehörte auch ein Konzert mit internationalen Stars

Corona-News vom Freitag, 26. Juni: Nach Corona-Ausbruch: Laschet prüft Haftbarkeit von Tönnies

Corona-News vom Donnerstag, 25. Juni: Die Rentenerhöhung fällt 2020 wegen der Corona-Krise wohl aus

Corona-News vom Mittwoch, 24. Juni: Dritter Schlachtbetrieb meldet Infektionen

Der Landkreis Cloppenburg vermeldet Corona-Infektionen in einem Schlachtunternehmen . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden

in einem . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden In Deutschland stehen die Sommerferien an. Verfolgen Sie auf unserer neuen interaktiven Karte, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen nun steigen:

‣ Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich: Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen

Corona-News vom Dienstag, 23. Juni: Corona-Infektionen bei Wiesenhof

Corona-News vom Montag, 22. Juni: Corona-Krise – Lufthansa verhandelt weiter über Job-Abbau

In den USA haben mehr als 40 Millionen Menschen aufgrund der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren

verloren Mittlerweile 1553 bestätigte Fälle unter Tönnies-Mitarbeitern

Grünen-Chefin Baerbock fordert Krisentreffen nach Tönnies-Skanda. Lesen Sie mehr: Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe

Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe Niederlande: Erstmals seit März keine Covid-19-Todesfälle

Die Lufthansa verlässt am Montag den Deutschen Aktienindex (Dax)

verlässt am Montag den (Dax) Im Landkreis Gütersloh gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern weiter

gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von weiter Brasilien verzeichnet mehr als 50.000 Todesopfer durch Coronavirus

Corona-News vom Sonntag, 21. Juni: Gütersloh – Kein flächendeckender Lockdown geplant

Die Reproduktionszahl des Coronavirus ist laut Robert Koch-Institut auf 2,88 gestiegen

gestiegen Die Koalitionsspitzen beraten über die EU-Ratspräsidentschaft – Corona-Krise ist dabei großes Thema

Bei Ausschreitungen an einem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen sind acht Polizeibeamte verletzt worden

verletzt worden Im Kreis Gütersloh soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs keinen flächendeckenden Lockdown geben

soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs geben Zahlreiche Tönnies-Beschäftige reisten möglicherweise vor Verhängung der Quarantäne ab

Deutschlands First Lady Elke Büdenbender zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen. Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier.

zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen. Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier. Donald Trump hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, Coronavirus-Tests einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam

hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam Spanien öffnet nach mehr als drei Monaten seine Grenzen für europäische Reisende

Corona-News vom Samstag, 20. Juni: Tönnies muss nach Corona-Ausbruch schließen

Clemens Tönnies hat Rücktritts-Spekulationen nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen

nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen Der Tönnies-Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück ist nun für 14 Tage geschlossen. Lesen Sie auch: Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin?

Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin? Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Europa hat die Schwelle von 2,5 Millionen überschritten

Corona-News vom Freitag, 19. Juni: 60 Menschen in Quarantäne nach Corona-Ausbruch in Kassel

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies müssen sämtliche Mitarbeiter am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne

am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne Die Verhandlungen über das 750-Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise drohen zu einer Zerreißprobe für die EU zu werden. Lesen sie mehr: 750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU?

750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU? Die Studie mit dem Corona-Impfstoff der Firma Curevac ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung

der Firma ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung Nach 20 Corona-Fällen in einer Geflüchtetenunterkunft sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne

sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne Das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen

offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies soll jetzt die Bundeswehr helfen. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei.

Corona-Ausbruch bei Tönnies soll jetzt die Bundeswehr helfen. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei. Forscher der Universität Marburg sehen vielversprechende Ansätze für den Einsatz des Krebsmedikaments Ruxolitinib bei schweren Corona-Erkrankungen

Corona-News vom Donnerstag, 18. Juni: Blutgruppen können Covid-19-Verläufe beeinflussen

Wegen der Coronavirus-Pandemie will die Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt 62 seiner 172 Filialen schließen

Kanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen

hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden Die Blutgruppen könnten eine Rolle in den sehr unterschiedlichen Covid-19-Verläufen spielen

Corona-News vom Mittwoch, 17. Juni: Mindestabstand und Maskenpflicht bleibt, Schulen sollen nach Sommerferien öffnen

Bund und Länder sind sich über das Konjunkturpaket zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Hintergrund: Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert

zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert Die Schulen sollen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren

Großveranstaltungen sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Lesen Sie hier: Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten

sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten Dexamethason sei laut einer Studie das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere. Lesen Sie hier: Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19?

sei laut einer Studie das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere. Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19? Zusammen mit 130 weiteren Ländern hat die Bundesregierung die Türkei als Corona-Risikogebiet eingestuft

Corona-News vom Dienstag, 16. Juni: Corona-Warn-App geht an den Start

Der Entzündungshemmer Dexamethason könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken

könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Download: In vier einfachen Schritten zur Corona-Warn-App

Die in der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten finden wieder statt

Corona-News vom Montag, 15. Juni: Erste deutsche Touristen auf Mallorca angekommen

Seit diesem Montag dürfen deutsche Touristen wieder „testweise“ Urlaub auf Mallorca machen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier

machen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat die Ausnahmegenehmigung für Hydroxychloroquin zurückgezogen

Deutschland hat sich bereits mit mehreren Maßnahmen in Stellung gebracht, um möglichst früh auf den Corona-Impfstoff zugreifen zu können. Lesen Sie hier: Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert

Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder geöffnet

Corona-News vom Sonntag, 14. Juni: Bieten Lebendimpfstoffe Schutz vor Covid-19?

Die Bundesregierung erwägt ein Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen

Die erwägt ein zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen Spanien will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen

will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen Bis es einen Impfstoff gegen das Coronvairus gibt, könnten möglicherweise bereits existierende Lebendimpfstoffe einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende

einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende Brasilien ist nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720

Corona-News vom Samstag, 13. Juni: Polen öffnet Grenzen zu EU-Ländern

Das Auswärtige Amt will bald die Rechnungen für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken

will bald die für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken Impfstoff gegen Corona – EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen

EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen Polen öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern

öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern Brasilien überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten

überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten Mehr als 800 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

Arbeitnehmer, die noch im Homeoffice arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier.

arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier. Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen

Corona-News vom Freitag, 12. Juni: Mütter sollen trotz Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre Neugeborenen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion Das Bundeskabinett hat die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus auf den Weg gebracht

hat die vorübergehende Senkung der und den auf den Weg gebracht Wann kommt der Impfstoff gegen Sars-CoV-2? Bei „Illner“ sagte Virologe Hendrick Streeck, er sei nicht sicher, ob der Corona-Impfstoff überhaupt kommt

Corona-News vom Donnerstag, 11. Juni: Corona-Studie – Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich enttäuscht über die Corona-Warn-App geäußert. Lesen Sie hier das Interview

hat sich enttäuscht über die geäußert. Lesen Sie hier das Interview Eine neue Covid-19-Studie lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt

im Blut vorhersagen lässt Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie

Corona-News vom Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Generaldebatte der UN-Vollversammlung erstmals in der Geschichte nur virtuell statt

erstmals in der Geschichte nur virtuell statt Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Corona-Virus-News vom Dienstag, 9. Juni: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus:„Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln.“ Lesen Sie mehr: Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“

warnt angesichts der gegen Rassismus:„Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln.“ Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“ 6000 Touristen und Touristinnen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen. Lesen Sie mehr: Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“

Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“ In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen

In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus geäußert. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Lesen Sie hier : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, werde laut Außenminister Heiko Maas (SPD) von der Bundesregierung nicht zurückgeholt

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Was die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, lesen Sie hier

beim Verlauf einer eine große Rolle spielen. Was die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, lesen Sie hier Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

will seinen deutschen Ferienflieger um rund die Hälfte verkleinern. TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich laut einer Studie gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, macht Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

Mehr Infos zur Corona-Pandemie