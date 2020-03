In den Drogerien und Supermärkten wird das Desinfektionsmittel knapp. Mit dieser Anleitung kann jeder sein eigenes Desinfektionsmittel herstellen.

Desinfektionsmittel selbst herstellen: So wird es gemacht

Berlin. Das Coronavirus breitet sich weltweit aus, in Deutschland sind fast alle Bundesländer betroffen. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

Coronavirus: Saarland meldet Infektion – US-Leitzins gesenkt

Das Coronavirus breitet sich weiter aus, bereits 73 Länder und rund 91.000 Menschen sind betroffen

In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut 188 Infizierte, der Erreger Sars-CoV-2 wurde in fast allen Bundesländern nachgewiesen

Mehrere Großveranstaltungen wurden wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt, wie etwa die Leipziger Buchmesse oder die Tourismusmesse ITB in Berlin

Die US-Notenbank hat wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus den Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt

Das Coronavirus breitet sich weiterhin weltweit aus. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind mittlerweile 73 Länder und rund 91.000 Menschen betroffen. Die meisten Fälle gibt es in China, wo das Virus ursprünglich ausgebrochen war. Insgesamt sind dort über 80.000 Menschen infiziert, fast 3000 sind gestorben.

In China ist die Zahl der Neu-Infektionen rückläufig. Anders sieht es in Europa und den anderen Teilen der Welt aus. In Südkorea sind mehr als 5000 Menschen infiziert. Auch die Zahl der Infektionen im Iran steigt weiter – über 1500 Fälle wurden dort gemeldet, das Land meldet 66 Tote.

Italien ist in Europa das Land mit den meisten Infizierten. Über 2000 Fälle sind dort nachgewiesen, mehr als 50 Menschen sind bereits gestorben. In Deutschland sind mittlerweile 188 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen.

Lesen Sie im Newsblog alle weiteren Entwicklungen zum Coronavirus (die bisherigen Coronavirus-Nachrichten finden Sie in unserem vorherigen Newsblog):

Dienstag, 3. März: Coronavirus – Saudi-Arabien rät von Reisen nach Deutschland ab

17.07 Uhr: Auch in Bremen steigt die Zahl der Infizierten. Zwei weitere Menschen sind dort positiv auf das Coronavirus getestet worden, insgesamt gibt es in dem Bundesland nun drei bestätigte Fälle. Bei einem der beiden neuen Fälle handele es sich um einen Fernfahrer, teilte ein Sprecher des Gesundheitsressorts am Dienstag mit.

Er werde in einem Klinikum behandelt, zwei Kontaktpersonen seien in häuslicher Quarantäne. Der zweite Infizierte habe nach der Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol über Symptome geklagt. Er befinde sich mit seiner Ehefrau, die ebenfalls Symptome aufweise, in häuslicher Quarantäne.

16.51 Uhr: Im Saarland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Coronavirus: US-Notenbank senkt Leitzins

16.33 Uhr: In Niedersachsen gibt es den dritten bestätigten Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus dem Landkreis Cuxhaven, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Hintergrund sei eine Reise nach Norditalien.

Der Erkrankte sei in häuslicher Quarantäne, seine Frau als Kontaktperson ebenso. Hinweise darauf, dass das Virus in der Bevölkerung des Landkreises zirkuliere, gebe es nicht. Zuvor war ein weiterer Coronavirus-Fall aus dem Landkreis Ammerland bekanntgeworden, ein junger Mann und seine Mutter sind dort in Quarantäne.

16.08 Uhr: Die US-Notenbank hat wegen der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Coronavirus ihren Leitzins überraschend um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Der Leitzins liege nun im Korridor von 1 bis 1,25 Prozent, teilte die Notenbank Federal Reserve (Fed) am Dienstag mit.

15.54 Uhr: Der französische Staat wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Atemschutzmasken beschlagnahmen. „Wir beschlagnahmen alle Vorräte sowie die Produktion von Schutzmasken“, verkündete Präsident Emmanuel Macron am Dienstag auf Twitter. Die Masken sollen nach seinen Angaben an das Gesundheitspersonal und mit dem Virus infizierte Franzosen verteilt werden.

Berliner Kliniken richten Anlaufstellen für Coronavirus-Tests ein

15.29 Uhr: Berliner Kliniken richten Anlaufstellen für Coronavirus-Tests ein. Am Dienstagmorgen hatte die Charité bereits eine Anlaufstelle eröffnet. Um die Mittagszeit habe es bereits eine Schlange mit rund 100 Patienten gegeben, sagte der Ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei.

Nun haben auch die Vivantes-Kliniken angekündigt, Anlaufstellen im Wenckebach-Klinkum in Tempelhof und im Prenzlauer Berg einrichten zu wollen, wie eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Vivantes sei derzeit dabei, die Einrichtungen zu organisieren.

15.22 Uhr: Saudi-Arabien rät von Reisen nach Deutschland und Frankreich ab. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus. Zuvor hatte das saudische Gesundheitsministerium wegen des Virus bereits empfohlen, soweit möglich nicht mehr nach Italien oder Japan zu reisen. Reisen nach China, wo Sars-CoV-2 ausgebrochen war, hatte das Königreich bereits vor mehreren Wochen gestoppt.

(dpa/afp/sid/fmg)