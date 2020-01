Danakil wird teurer - der Ega-Eintritt auch

Es gibt Frösche aus Afrika, die saugen in der Regenzeit so viel Wasser auf, wie in ihre Harnblase passt. Dann graben sie sich ein und überleben dank ihres angelegten Wasservorrats neun Monate oder noch länger. Genau so ist die Überlebensstrategie der lebenden Steine, einer Art sukkulente Pflanzen. Beide, Grabfrösche und Sukkulenten, kann man spätestens im nächsten Jahr zusammen unter einem Dach in Erfurt beobachten – während der Bundesgartenschau (Buga) im Klimazonenhaus Danakil auf der Ega.

Geplanter Peis für das Danakil von 22 Millionen Euro wird nicht reichen

Der repräsentative Bau kostet natürlich eine Menge Geld. 22 Millionen Euro sind eingeplant. Das wird aber nicht reichen. In der Baubranche sind derzeit Preissteigerungen von fünf bis zehn Prozent nichts Ungewöhnliches. „Das wird auch uns treffen“, so Ega-Chefin Kathrin Weiß. Und wenn dieses Thema einmal auf der Tagesordnung steht, kommt die zierliche Managerin von Erfurts größtem Erholungspark auch nicht umhin anzukündigen, dass nach der Buga die Eintrittspreise anziehen werden. Um ein reichliches Drittel, schätzt sie. Soll heißen: eine Tageskarte kostet heute acht, 2022 dann um die 13 Euro. Das letzte Wort, so Kathrin Weiß, sei da vom Aufsichtsrat noch nicht gesprochen. „Wir bieten dem Besucher für den höheren Preis dann aber auch viel mehr“. Enthalten ist bei jedem Ega-Besuch der Eintritt ins Danakil ebenso wie in das in der Umgestaltung befindliche Gartenbaumuseum. Dazu werden zahlreiche andere neue Attraktionen geboten. 2014, sagt Weiß, seien die Eintrittspreise letztmalig angehoben worden. Verglichen mit anderen Freizeitattraktionen liege man ab 2022 auf gleichem Niveau.

Die Ega-Mitarbeiter beim Einsetzen der Kakteen im Wüstenteil des Danakil. Foto: Marco Schmidt

2020 schließt die Ega ab dem 1. September

In diesem Jahr bleiben die Preise unverändert. Ein zusätzliches Angebot soll Käufer locken. Wer eine Dauerkarte erwirbt, bekommt zehn Prozent Nachlass auf den im Vorverkauf ohnehin schon reduzierten Preis für eine Buga-Dauerkarte. Statt 100 kostet sie dann nur 90 Euro. Das würde sich dann schon nach dem fünften Besuch rechnen, wirbt Kathrin Weiß. Vergisst aber nicht darauf hinzuweisen, dass in diesem Jahr am 30. August 2020 letztmalig ein Besuch des Ega-Parks möglich sein wird. Danach wird nur noch gebaut und das Publikum muss aus Sicherheitsgründen draußen bleiben, bis sich die Pforten am 23. April 2021 öffnen. Sie hofft dennoch, dass sich im Jahresverlauf bis zur Schließung 360.000 Besucher auf die Ega verlaufen. Letztes Jahr, zum Vergleich, waren es exakt 505.029. Mit eingerechnet sind da die Weihnachtsbindeschau am Domplatz (36.000) und das Winterleuchten (35.000), das heute mit einem Feuerwerk zu Ende geht, im kommenden Winter aber aus den bereits genannten Gründen ausfallen muss.

Im Danakil wird derzeit die Felslandschaft gestaltet

Draußen ist das Wetter derzeit so gar nicht winterlich. Alles Grau in Grau. Was im Danakil nicht stört. Dort wird bei überschlagenen Temperaturen – man hört es - emsig gebaut. Aktuell entsteht die Felsenlandschaft der Wüste. Ein Team aus acht Leuten modelliert aus Stahl die Gebirgsstruktur nach Originalfotos der Wüstenregion im Nordosten Afrikas, legt ein Stahlgazegewebe darüber und füllt zu guter Letzt zwei Lagen Spritzbeton auf. Die farbliche „Endfertigung“ der Oberfläche obliegt der Ukrainerin Tatiana Skalko-Karlovska und ihrem Kollegen Andey Bobb. Fertig ist die Illusion, inmitten dieser für Menschen unwirtlichen Region zu stehen. Die dennoch voll von Reizen ist.

Kakteen mit unglaublicher Formenvielfalt

Allein schon der Kakteen wegen. Große, kleine, dicke, dünne, spitze, kugelrunde, spiralförmige, kerzengerade, zarte und weit ausladende, manche über 100 Jahre alt. Dort hohe Madagaskar-Palmen, dort eine Opuntie, die beim „Umtopfen“ sage und schreibe zwei Tonnen – mitsamt dem Wurzelballen – wog. Was den Gabelstapler zur Aufgabe zwang. Die Formenvielfalt der neuen Danakil-Bewohner in ihrer Gesamtheit ist schon jetzt, da noch nicht alle der stachligen Schönheiten an ihrem zugewiesenen Platz sind, unglaublich. Und dass sie sich am ihrem neuen Standort wohlfühlen, macht Projektleiter Sandro Schollmeyer auch daran fest, dass eine Pflanze in voller Blüte steht. Das habe sie vorher, im alten Pflanzenschauhaus, jahrelang nicht getan. Jetzt, umgeben und geschützt von 4800 Quadratmeter Glas, 700 Tonnen Stahl und 3500 Kubikmeter Beton, ist sie so weit.

Zum Jahresende sollen die Tiere einziehen

Ende des Jahres soll alles – sowohl der Wüsten-, als auch der Urwaldteil - bezugsfertig übergeben werden. An die neuen Bewohner. 15 Arten Tiere in beiden Landschaftsteilen. Die ziehen im Herbst um. Einige hundert sind es, schätzt Schollmeyer. Von klitzekleinen Ameisen über drollige Fettschwanzrennmäuse bis hin zu Erdmännchen. Drei Aquarienteiche werden Fische und Schildkröten aufnehmen. Wenn alles ihren Platz gefunden haben, folgt noch ein Stresstest, in dem man fingierte Besucherströme probehalber durchlaufen lassen will.