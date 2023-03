Das Aus für E-Roller-Sharing des Jenaer Nahverkehrs

Jena. Das E-Roller-Sharing des Jenaer Nahverkehrs wird eingestellt. Ursache soll die Insolvenz des Roller-Herstellers sein.

Das vom Jenaer Nahverkehr angebotene evita E-Roller-Sharing kann ab sofort (Freitag, 31. März 2023) und bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.

Ursache dafür sei die Insolvenz der e-bility GmbH, so teilt der Jenaer Nahverkehr mit. Das Unternehmen mit Sitz in Remagen ist der Hersteller der „evita E-Roller“. Die notwendige technische Anbindung der beliebten Fahrzeuge an das Buchungssystem des Jenaer Nahverkehrs („evita App“) werde seitens des Herstellers nicht mehr gewährleistet, so dass das E-Roller-Sharing in der Saalestadt derzeit nicht angeboten werden könne. Der Jenaer Nahverkehr bittet alle Evita-Nutzerinnen und Evita-Nutzer um Verständnis.