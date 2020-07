Ein Kunstwerk schmückt nun die Eisenbahnunterführung in der Puschkinstraße.

Erfurt. In der Unterführung in der Erfurter Puschkinstraße ist ein Kunstwerk aus 34 Einzelbildern entstanden. Es gibt bereits Pläne für weitere „Street-Art"-Projekte.

„Das größte Comic Erfurts“ schmückt die Puschkinbrücke

Innerhalb von zwei Wochen sind in der Eisenbahnunterführung in der Erfurter Puschkinstraße Schmierereien, Hassparolen und unerlaubt angebrachte Plakate verschwunden. Stattdessen ist eine kleine Meise eingezogen, die in einem Kunstwerk, bestehend aus 34 Einzelbildern, Passanten mit auf ihre Reise nimmt.

„Erfurt ist um ein Kunstwerk reicher“, sagt Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit und Umwelt. Wie die Stadtverwaltung Erfurt mitteilt, ist es, nach der Brücke in der Löberstraße, die zweite, die in einer Zusammenarbeit des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Erfurt und der Deutschen Bahn künstlerisch gestaltet wurde.

Fabel „Die Meise“ in grafische Novelle verwandelt

Tim Golombek, Leiter Instandhaltung der DB Netz AG in Erfurt, und Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit und Umwelt, bringen das Schild an, auf dem die Fabel abgedruckt ist. Im Hintergrund ist Künstler Stefan Kowalczyk. Foto: Stadtverwaltung Erfurt

Entstanden ist das „größte Comic Erfurts“, wie es Street-Art-Künstler Stefan Kowalczyk bezeichnet. Gemeinsam mit Felix Schwager, Steve Seeger alias Dr. Hot und der Unterstützung von Veit Gossler hat er die russische Fabel „Die Meise“ von Iwan Krylow in eine grafische Novelle übersetzt.

Dafür hat die Künstlergruppe mit Pinseln und 120 Litern Acrylfarbe insgesamt 34 Einzelbilder an die Betonwände gezeichnet. Die Bilder erzählen den Angaben zufolge die Geschichte des Vogels, der durch Wald und Wiesen zieht und den tierischen Bewohnern vom brennenden Meer berichtet. Dort angekommen, zeigt sich das Meer als sanfter Wellenteppich – die Tiere ziehen enttäuscht von dannen. Eine Tafel am Eingang der Brücke erzählt die Geschichte.

Positive Resonanz von Passanten

Von den Passanten gebe es durchweg positive Resonanzen. „Es macht Spaß zu beobachten, wie die Brücke zu einer Art Bildungseinrichtung geworden ist“, sagt Stefan Kowalczyk. Steve Seeger alias Dr. Hot pflichtet seinem Künstlerkollegen bei: „Wenn wir sehen, wie begeistert gerade Kinder reagieren und dass Anwohner die Brücke und ihr ganzes Viertel ganz anders wahrnehmen, ist das für uns sehr viel wert.“

Street-Art soll in Erfurt etabliert werden

Eine kleine Meise nimmt Passanten mit auf ihre Reise. Foto: Stadtverwaltung Erfurt

Es gebe aktuell auch schon Pläne für weitere Projekte. „Street-Art in Erfurt zu etablieren, ist zu einem der Schwerpunkte in der Arbeit des Kriminalpräventiven Rates geworden“, so Andreas Horn. Aktuell würden die Abstimmungen mit den verschiedenen Eigentümern der Verteilerkästen im Stadtgebiet laufen, die häufig zum Opfer von Schmierereien und Hassparolen werden.

