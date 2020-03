Deswegen kreiste am Mittwochnachmittag ein Flugzeug über Erfurt

Ein Flugzeug starte am Flughafen Erfurt-Weimar.

Erfurt. Viele Erfurter wunderten sich über den hohen Flugbetrieb am Flughafen Erfurt-Weimar am Mittwochnachmittag. Wir haben nachgefragt.

Viele Erfurter haben sich gewundert: Am Mittwochnachmittag kreiste mehrere Stunden ein Flugzeug über der thüringischen Landeshauptstadt und flog immer wieder den Erfurter Flughafen an. Dabei habe es sich um Trainingsflüge der Fluggesellschaft Condor gehandelt, teilt ein Sprecher des Flughafens Erfurt-Weimar mit. „Die Piloten leisten ihre Flugstunden ab“, sagt er. Auch in Zeiten des Coronavirus. Denn die sollen nicht aus der Übung kommen, heißt es.

Flugzeug nicht in Erfurt gelandet

Durchgeführt wurden Anflugübungen. Gelandet sei das Flugzeug daher nicht. Es habe mehrer Male die Landebahn angeflogen, kurz den Boden berührt und sei direkt wieder durchgestartet. Es handelte sich dabei also nicht, wie der ein oder andere Erfurter angenommen hat, um mehrer Flugzeuge, sonder nur um eines.

