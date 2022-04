Berlin Millionen Menschen in Deutschland erhalten durch die Deutsche Post die Werbesendung "Einkauf Aktuell". Das sorgt für massenhaft Müll.

Die Deutsche Post verschickt jede Woche Prospekte von Supermärkten

Nicht jeder Haushalt ist über die Sendung glücklich

Grund dafür ist die Verpackung der Prospekte

Millionen Menschen in Deutschland kennen "Einkauf Aktuell". Einmal in der Woche landet die Postwurfsendung der Deutschen Post vor allem in Ballungsräumen in den Briefkästen. Enthalten sind verschiedene Prospekte, häufig von Supermärkten wie Rewe und Edeka oder Discountern, zum Beispiel Aldi und Lidl. Für die Deutsche Post ist das Werbepaket ein großer Erfolg: Laut einer Untersuchung ist "Einkauf Aktuell" das reichweitenstärkste Werbemedium der Republik.

Doch gerade diese große Reichweite sorgt für Kritik. Denn: Auch viele Menschen, die sich gar nicht für die Werbeprospekte interessieren, erhalten diese wöchentlich. Das bemängelt unter anderem der Verein "Letzte Werbung". Mit der Aktion "Plastikpost" will er etwas gegen die ungewollte Werbung im Briefkasten tun.

Sendung der Deutschen Post sorgt für massenhaft Müll

Denn die sorgt tatsächlich für Probleme: So wird das Bündel aus verschiedenen Prospekten vielerorts in einer Plastiktüte zugestellt. Etwa eine Milliarde solcher Tüten landen laut "Letzte Werbung" jährlich in deutschen Briefkästen – und dann im Müll.

Zwar arbeitet die Deutsche Post nach eigenen Angaben derzeit an einer Umstellung auf eine Banderole aus Papier. Vollzogen ist dieser Schritt laut Unternehmen aber erst bei knapp über sieben Millionen Exemplaren, bei weiteren fast drei Millionen Ausgaben ist die Umstellung in Arbeit. Etwa 13 Millionen Haushalte erhalten "Einkauf Aktuell" derzeit aber noch in Plastik verpackt.

Papier statt Plastik: "Einkauf Aktuell" der Deutschen Post wird in Teilen Deutschlands nicht mehr in Plastik verpackt. Foto: IMAGO / teutopress

Deutsche Post: Viele Menschen wollen keine Werbesendungen

Egal ob in Plastik oder Papier: Viele Menschen wollen nicht, dass die Prospekte in ihrem Briefkasten landen. Laut "Letzte Werbung" geben etwa drei Viertel der Deutschen in Umfragen an, keine Werbepost zu wollen. Ihnen will der Verein helfen. Über die Website der Aktion "Plastikpost" können Post-Kundinnen und -Kunden der Zustellung von "Einkauf Aktuell" widersprechen. Das geht laut Verein in drei Schritten:

Das Formular auf der Webseite von "Plastikpost" ausfüllen Der Verein "Letzte Werbung" sendet den Widerspruch an die Deutsche Post Anschließende setzt der Verein den Widerspruch durch

Werbung widersprechen: Ist es wirklich so einfach?

Was so einfach klingt, scheint aber wenig erfolgversprechend. Zwar gibt es ein Urteil des Landgerichts Lüneburg, dass eine Zustellung von Werbeeinwürfen gegen den ausdrücklichen Willen des Empfängers oder der Empfängerin untersagt. Die Deutsche Post weigert sich laut "Letzte Werbung" derzeit aber, die über den Verein ausgesprochenen Widersprüche anzuerkennen. Ihr Argument: Dem Verein liege keine entsprechende Vollmacht vor.

Das will "Letzte Werbung" nicht akzeptieren: Auf seiner Website kündigt der Verein an, vor Gericht gegen die Deutsche Post vorgehen zu wollen. Bis dahin bleibt Menschen, die keine Werbung im Briefkasten wollen, wohl weiterhin nur der "Keine Werbung"-Aufkleber.

Dieser Artikel wurde zuerst auf morgenpost.de veröffentlicht.