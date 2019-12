Täsch. In einem Parkhaus in der Schweiz hat ein Deutscher 74 Autos zum Teil schwer beschädigt – darunter waren auch einige Luxusfahrzeuge.

Deutscher demoliert 74 Autos in Schweizer Skigebiet

Ein 37-jähriger Mann aus Deutschland hat am Wochenende in einem Schweizer Skigebiet randaliert. Nach dem Vorfall zeigte sich ein Bild der Verwüstung in einem Parkhaus in dem Ort Täsch unweit von Zermatt: 74 Autos hatte der Mann beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ereignet. Der 37-Jährige hatte einen Defibrillator von einer Wand gerissen und damit auf parkende Autos eingeschlagen. Auf Fotos der Polizei war zu sehen, dass dabei zahlreiche Scheiben zu Bruch gingen und Außenspiegel beschädigt wurden. Unter den 74 Fahrzeugen waren auch hochpreisige Fahrzeuge von Land Rover oder Tesla.

An diesem Land Rover wurd der Außenspiegel demoliert. Foto: Kantonspolizei Wallis

Der mutmaßliche Täter wurde von Beamten der Regional- und Kantonspolizei gestoppt, musste aber auch medizinisch behandelt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Täsch stellen viele Urlauber ihre Autos ab, um mit dem Zug weiter nach Zermatt oder in andere Skigebiete rund um das Matterhorn zu fahren. (ac)

