Die ganze Vielfalt jüdischen Lebens: Themenjahr in Erfurt eröffnet

Im Erfurter Kaisersaal wurde das Themenjahr „900 Jahre Jüdisches Leben in Thüringen“ eröffnet. Geplant sind bis Ende September 2021 etwa 150 Veranstaltungen - Ausstellungen, Lesungen, Vorträge und Musik in verschiedenen Orten - zum Beispiel auch mit der von Hans Heller. Der Komponist stammt aus einer jüdischen Familie in Greiz, emigrierte 1933 nach Frankreich, entkam nach der deutschen Besetzung knapp der Deportation nach Auschwitz, überlebte den Holocaust im Versteck. Doch seine Werke wurden vergessen, fast ausgelöscht aus der Musikgeschichte. Jascha Nemtsov ist Professor für jüdische Musikgeschichte an der Musikhochschule Weimar. Als er in Archiven auf die wenigen erhaltenen Kompositionen von Hans Heller stieß, sei diese Musik für ihn wie eine Offenbarung gewesen. Zur Eröffnung des Themenjahres in Erfurter Kaisersaal spielte Jascha Nemtsov ein Klavierstück von ihm.

Eine Entdeckung, die gleichzeitig Einiges über die Intention dieses Jahres erzählt: Reichtum und Vielfalt, die 900 Jahre jüdische Geschichte in Thüringen hinterließen, um das Sichtbarmachen von fast Vergessenem und von Verlorenem, von dem was einst Teil von uns war. Wohlstand und Entwicklung Thüringer Städte sei nicht möglich gewesen ohne des Beitrags jüdischer Unternehmer, Kaufleute, Wissenschaftler und Kunstförderer, erinnerte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Man wolle sich in den kommenden zwölf Monaten der ganzen Facette jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte zuwenden. Den dunklen Teil zwischen 1933 und 1945 werde und könne man natürlich nicht ausblenden. Doch wenn man jüdisches Leben nur über den Holocaust definiere, übersehe man den Reichtum des jüdischen Lebens.

Thüringer Themenjahr wird auch überregional wahrgenommen

Ein Aspekt, den auch der Vorsitzende des Jüdischen Landesgemeinde Reinhard Schramm betonte. Das Themenjahr biete eine Möglichkeit, die von den Nazis geschlagenen Lücken im Wissen um jüdisches Leben und jüdische Leistungen zu schließen. Die Landesgemeinde freue sich auf Begegnungen und auf einen wachsenden Dialog. Er baue auf eine Zukunft, in der das Wort „Jude“ auf Schulhöfen mit Respekt ausgesprochen werde und nicht als Schimpfwort. Und auf eine Zeit, fügte er diplomatisch wie deutlich hinzu, in der kein Bürger dieses Landes die Existenz Israels in Frage stellt, unabhängig davon ob er schon immer hier lebt oder neu nach Deutschland kam. Er hoffe, das dieses Themenjahr auch dazu beitragen könne.

Es soll ein besonderes Jahr in Thüringen werden, das Jahr 5781 nach jüdischem Kalender, das im September begann. Und es wird durchaus auch überregional wahrgenommen: Zu den Gästen gehörte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der in seiner Rede nicht nur an die lange jüdische Geschichte in Erfurt mit seiner Alten Synagoge erinnerte, sondern auch an die lange Geschichte des Antisemitismus. Er habe die Aufklärung überlebt, das Industriezeitalter, mutierte wie ein Virus. Bis heute seien in Teilen der Gesellschaft archaische Bilder präsent, zäh haftende Vorurteile, die Jahrhunderte überlebten. Beim Kampf gegen Antisemitismus gehe es nicht nur um die Juden, es ginge um Demokratie und Grundrechte aller Bürger. Josef Schuster dankte den Kirchen für ihre Bemühungen, die eigenen Anteile am jahrhundertealten Antisemitismus aufzuarbeiten, zum Beispiel mit in der Auseinandersetzung mit dem Judenhass des Reformators im Lutherjahr.

Ein Thema, das die beiden Kirchen in Thüringen mit einem symbolträchtigen Projekt aufgreifen: Sie schenken der Jüdischen Landesgemeinde eine neue Torarolle, deren Niederschrift vor einem Jahr begann.

