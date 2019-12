Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schönsten Wunschzettel vom Thüringer Weihnachtspostamt in Himmelsberg

Puppen, Plüschpferde und Rennautos, immer öfter Handys und Computerspiele, aber auch Gesundheit für die Großeltern, mehr Schlaf für die Mutter und endlich wieder Arbeit für den Vater – mehr als 6000 Wünsche aus Thüringen, Deutschland und der ganzen Welt sind in den vergangenen Wochen im ehemaligen Backhaus in Himmelsberg bei Sondershausen eingetroffen. Denn seit über 20 Jahren ist das kleine Häuschen mitten im Dorf das Thüringer Weihnachtspostamt. Und jeden Abend sitzen in der Vorweihnachtszeit die fleißigen Helferinnen des Heimatvereins am großen Tisch und beantworten handschriftlich alle Briefe. Die Post spendiert die Briefmarken. In diesem Jahr kam sogar ein Päckchen mit Stroh und hartem Brot für die Rentiere des Weihnachtsmanns in Himmelsberg an. „Das gab es noch nie“, verriet Manuela Verges, die Vorsitzende des Heimatvereins.

„In den Briefen geht es nicht immer nur um materielle Wünsche. Ein Kind hat sich weniger Hausaufgaben gewünscht, ein anderes möchte, dass seine Lehrerin nicht in Rente geht. Auch mehr Schlaf für die Mutter sollte der Weihnachtsmann schon organisieren.“

Kinder schickten bunte Wunschzettel an das Weihnachtspostamt in Himmelsberg (Kyffhäuserkreis). Foto: Ingo Glase

Allerdings hätten sich auch die Wunschzettel in den Jahren verändert: „Heute wird viel mehr aus Katalogen ausgeschnitten. Gemalt wird immer weniger.“ Dennoch sind viele Wunschzettel liebevoll und rührend. Anbei eine Auswahl:

Ich bin zwar nicht immer lieb, aber ich werde versuchen, mich zu bessern. Denn ich möchte meine Wünsche erfüllt bekommen: eine Autorennbahn und ein Laserschwert. Max



In diesem Jahr wünsche ich mir einen Schaufelradbagger, eine Handyhülle und viele Freunde. Alex



Lieber Weihnachtsmann, ich habe viele Wünsche: einen Deko-Elch, ein Radio, einen Wecker, ein Tuch – andere Sachen kannst du mir aber auch schenken. Ich wäre sehr dankbar dafür! Jördis

Meine Geschwister sollen mich nicht mehr so ärgern. Jarik

In der Schule läuft es ganz gut, allerdings sagen meine Eltern, dass ich noch besser aufräumen muss. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir einige Wünsche erfüllen könntest. Aber nicht alle! Ich habe am 7. Januar Geburtstag – da muss auch noch was für meine Eltern übrig bleiben. Marlon

Hier ist Charlotte. Ich habe einen Wunschzettel für dich gemacht und wünsche mir, dass du ihn erfüllst. Es muss auch nicht alles sein, nur ein bisschen…Ich wünsche mir einen Toaster und eine Kaffeemaschine für mein Puppenhaus. Und dass es bald ganz viel schneit. Matilda

Für meine Schwester wünsche ich mir eine Puppe. Ich lass mich überraschen. Larissa

Ich wünsche mir ein Puppenhaus. Annika

Ich möchte Sie um ein Weihnachtsgeschenk bitten. Mein Traum ist es, ein Handy zu bekommen. Vielen Dank im Voraus. Sebastian

Wenn deine Rentiere Hunger haben, kannst du gern in meinem Garten eine Pause machen. Dort gibt es nämlich leckeres Heu, Stroh und Möhren. Anni

Ich möchte so gern eine Puppenmutti werden und meine Puppi so lieb haben, wie mich Mama und Papa lieb haben. Lara

Lieber Weihnachtsmann, meiner Mutter geht es gesundheitlich und finanziell nicht gut. Bitte sende ihr doch ein paar liebe Zeilen und die Lottozahlen für das Jahr 2020.

Erika

Ich wünsche mir eine Tasse, auf der steht: Ich hab dich lieb. Layla

Ich wünsche mir einen Handball, weil ich Handball spiele. Alisa

Das Jahr verging diesmal wie im Fluge. Mein größter Wunsch ist, dass ich dich trotz der vielen Arbeit mal sehen könnte. Sven-Paul

Ich würde mich so sehr freuen, wenn du mir meine Wünsche erfüllen könntest. Ich wohne in einem orangefarbenen Haus. Nino

Bekomme ich bitte einen Hund? Den wünsche ich mir schon so lange. Anna

Ich wünsche mir einen elektrischen Hamster, der hören und fressen kann wie ein echter. Emilie

Von Lego City 4204, 7937 und 8404. Jeremy

Ich wünsche mir eine Puppe und ein kleines Nachtlicht. Ich habe viel geholfen und mitgemacht. Lilly

Ich bin Nele, bin vier Jahre alt und brauche keinen Nucki mehr. Und wünsche mir eine Puppe.

Hallo Weihnachtsmann, hier ist Jasper. Du hast den falschen Wunschzettel bekommen. Den ich gerade schreibe, ist der Richtige. Ich wünsche mir drei Computerspiele. Wenn du jetzt sauer bist, verstehe ich dich.

Ich sehe ein, dass es falsch war, meinen Bruder „dick“ zu nennen. Ich wünsche mir eine Murmelbahn und ein Rennauto. Luis

Das könnte Sie auch interessieren: