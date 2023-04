Die Top-9-Tipps für das Osterwochenende in Jena und Umgebung

Jena. Osterwasser, Ostereier und Darkwave werden am Wochenende in Jena und Umgebung geboten. Doch damit nicht genug: Hier man in den kommenden Tagen das Leben ganz besonders genießen.

1. Osterwasser Schöpfen in Wöllnitz

In Wöllnitz findet auch dieses Jahr das traditionelle Osterwasser Schöpfen statt. Am Ostersonntag treffen sich alle Interessierten um 7 Uhr am Weißbierbrunnen. Weniger traditionell ist allerdings: auch Männer sind diesmal eingeladen.

2. Leipziger Künstlerin in Jenaer Galerie

Die Leipziger Malerin Sylvia Perlet-Pfefferkorn verbindet realistische Figuren mit phantastischen Welten, um zu fragen: „Was können Kunstwerke Transportieren?“ Ihre Ausstellung ist am Samstag in der Jenaer Galerie und Kunsthandlung Hubert & Treff von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

3. Spaziergang zu den sieben Wundern Jenas

Der Osterspaziergang ist nicht nur was für Goethefans, sondern auch für echte Kenner Jenas. Er führt nämlich an allen sieben Wundern Jenas vorbei. Der Treffpunkt ist 13.30 Uhr auf dem Marktplatz. Tickets gibt es in der Tourist-Information.

4. Ostereier im Botanischen Garten

Offenbar hat sich der Osterhase dieses Jahr auch in den botanischen Garten verirrt. Am Ostersonntag warten dort 3000 Ostereier darauf, von Kindern gefunden zu werden. Die Suche läuft von 10 bis 13 Uhr.

5. Pläne machen im Theaterhaus

Zukunft, was soll das sein? Diese Frage stellt sich das Stück „Making Plans“. Am Samstag um 20 Uhr wird es ein letztes mal im Theaterhaus Jena aufgeführt. Das Stück beschäftigt sich mit den aktuellen Krisen und der Frage danach wie unsere Zukunft aussehen könnte.

6. Darkwave im Kassa

Nicht österlich aber dafür düster-romantisch feiert das Kassablanca dieses Jahr die Osternacht. Unter dem Motto Return of Dark & Bites werden dort am Samstagabend Darkwave und Gothic aufgelegt. Der Einlass beginnt um 22 Uhr.

7. Kein Stress im Kapellendorf

Die Kurz- & Kleinkunstbühne führt am Karsamstag der Villa K in Kapellendorf ihr Stück „Bloß kein Stress“ auf. Darin geht es um drei alte Freunde, die seit langem einen Abend miteinander verbringen. Was mit einem harmlosen Umtrunk beginnt, läuft dann aber komplett aus dem Ruder

8. Osterfrühstück in Kahla

Die Kahlaer Stadtkirche lädt am Ostersonntag zum Osterfrühstück ein. Die Veranstaltung beginnt bereits um 5.30 Uhr.

9. Osterfest im Tierpark Eisenberg

Am Sonntag werden über 2000 Eier im Tierpark Eisenberg versteckt. Von 8 bis 18 Uhr können sich die Besucher auf die Suche nach ihnen begeben. Während des gesamten Tages gibt es auch ein Glücksrad, eine Bastelstraße und Ponyreiten.