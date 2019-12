Holger Schütze, Annett und Marion Kämmerer und Werner Tittel beim Erinnerungsfoto zur 34. Bund-Kaninchenschau in Karlsruhe

Die Weltmeister aus Zottelstedt

Mit beachtlichen Ergebnissen kehrten die Zuchtfreunde der Rassekaninchenzuchtvereine T41 Wickerstedt und T135 Niederroßla jüngst von der 34. Bundes-Kaninchenschau in Karlsruhe zurück. Auf der weltgrößten Kaninchenausstellung, die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet, waren in diesem Jahr insgesamt 28.066 Tiere vertreten, berichtet Zuchtfreund Werner Tittel aus Niederroßla. Tittel konnte sich dabei zum ersten Mal in seiner 50-Jährigen Züchterlaufbahn mit 382,5 Punkten den Titel Deutscher Meister sichern. Den bekam er für sein Zuchttier Zwergkaninchen Löwenkopf rhönfarbig.

Das Siegerkaninchen: Ein Löwenkopf, rhönfarbig Foto: Tittel/Kämmerer Gemeinsam mit Tittel reisten auch Marion Kämmerer, Holger Schütze, Annett Kämmerer, Jens Keimling und Niklas Beyhl nach Karlsruhe. Der Reisdorfer Beyhl, der im Wickerstedter Zuchtverein organisiert ist, holte mit 385,5 Punkten den Titel Deutscher Jugendmeister mit seinem Zuchttier, einem Thüringer, nach Hause. Sein Vereinskollege Jens Keimling bekam für seine Sammlung Schwarze Wiener insgesamt 386,5 Punkte und erhielt damit den Titel Deutscher Vize-Meister. Gleich hinter dem frisch gekürten Deutschen Meister Werner Tittel mit seinen Zwergkaninchen Löwenkopf rhönfarbig landete mit gleicher Rasse und Farbenschlag das Züchterteam Holger Schütze und Annett Kämmerer. Damit kehrten die Zottelstedter mit der Auszeichnung Deutscher Vize-Meister für den Niederroßla Verein zurück aus Karlsruhe. Mit im Gepäck hatten sie obendrein den Titel Deutscher Meister mit ihren Zwergkaninchen Löwenkopf weiß Blauaugen und den Bundessieg auf das Einzeltier mit 97,5 Punkten. Marion Kämmerer konnte zudem den Klassensieg bei den Deutschen Kleinwiddern für sich verbuchen. Alleine hier trat Kämmerer gegen 150 Mitbewerber an. Dass die Latte bei der Bundesschau recht hoch liegt, sieht man nicht nur an der Teilnehmerzahl. Insgesamt 250 Preisrichter benötigten über zwei Tage für ihre Entscheidung. In Österreich holten Schütze und Kämmerer neben dem Weltmeistertitel auch den Weltsieg Foto: Tittel/Kämmerer Doch damit nicht genug. Gerade ein paar Tage zuvor, Ende November, fand im österreichischen Wels die Weltmeisterschaft der Zwergkaninchen statt. Bei der Schau mit über 3600 Tieren aus aller Welt räumte das Team Annett Kämmerer und Holger Schütze ebenfalls kräftig ab. Für die Zottelstedter gab es am Ende auf ihre Sammlung (vier Tiere) Löwenkopf weiß Blauauge den Weltmeistertitel. Bei der Einzeltierbewertung holten sie sich zudem den Titel Weltsieger in der Rasse.