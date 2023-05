Doch kein Spuk: Darum ging nachts auf der Schwarzburg manchmal das Licht an und aus

Schwarzburg Im Hauptgebäude ist gelegentlich abends die Beleuchtung ausgelöst worden. Das sorgte für Irritationen bei Ortsansässigen.

Auf Schloss Schwarzburg ist der Frühjahrsputz für die neue Saison beendet. Im Kaisersaalgebäude wurden die Stuckdecken durch Restauratoren entstaubt und auch der Kronleuchter im Kaisersaal glänzt dank fachmännischer Reinigung wieder. Mit der Fertigstellung des zweiten Rettungswegs am Gebäude ist der namengebende Kaisersaal im Obergeschoss wieder im Museumsrundgang der Fürstlichen Erlebniswelten Schloss Schwarzburg zu besichtigen.

Bis zum 5. November zeigt das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg im Obergeschoss die Sonderausstellung „Aufgespießt – Das Jagdvergnügen der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt“. Auch Veranstaltungen können im Kaisersaal nun wieder stattfinden.

Ab dem 27. Mai beginnt auch die neue Audiowalk-Saison auf Schloss Schwarzburg. Der Hörspaziergang führt an den Wochenenden vom nördlichen Bereich der Schlossanlage bis in den Emporen- und den Ahnensaal im Hauptgebäude. Der Audiowalk gibt Einblick in die Geschichte des Schlosses, zu der auch der begonnene Umbau zum Reichsgästehaus unter den Nationalsozialisten gehört.

Arbeiten an der Beleuchtung

Aber auch die heutige Zeit mit den Hintergründen für den Teilausbau des Hauptgebäudes unter dem Titel „Denkort der Demokratie“ im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen wird in den Blick genommen. Der Audiowalk war 2019 als Teil des IBA Projektes entstanden. In diesem Jahr feiert die IBA Thüringen ihr Finale.

Über die Winterpause sind auch die Arbeiten an der Beleuchtung im teilsanierten nördlichen Bereich des Hauptgebäudes abgeschlossen worden. Die energieeffizient gestaltete Beleuchtung wird in Teilen über Bewegungssensoren gesteuert. Durch Fehlschaltungen und Kleintiere war im Hauptgebäude gelegentlich abends die Beleuchtung ausgelöst worden, was zu Irritationen bei Ortsansässigen führte.

Ganzjährig lädt auch das Zeughaus mit der Schauwaffensammlung der Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt zum Besuch ein.

Audiowalk Schloss Schwarzburg - Denkort der Demokratie

27. Mai bis 8. Oktober 2023, Sa/So

Voranmeldungen über die Museumskasse im Torhaus

T: 03 67 30 - 39 96 30

Aufgespießt – Das Jagdvergnügen der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt

Sonderausstellung im Kaisersaalgebäude

6. Mai bis 5. November 2023