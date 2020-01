Eichsfelder Wochenendtipps: Konzerte, Rassegeflügel und Modellbahnen

Bodenstein. Der Freundeskreis „Bodensteiner Kabarett“ freut sich, am Freitag um 20 Uhr zum ersten Kabarett in diesem Jahr in den Burgsaal der Burg einzuladen. Erstmals gastieren Lisa und Laura Goldfarb mit ihrem Programm „Die kleine Koalition“ auf dem Bodenstein. Die eine ist smart, die andere sexy. Die eine macht Kabarett, die andere Comedy. Die eine hat Schuhgröße 36, die andere Körbchengröße D. Sie passen einfach nicht zusammen. Aber sie müssen. Denn gemeinsam sind sie fast drei Meter groß. Lisa und Laura Goldfarb sind Zwillinge und: die kleine Koalition. In ihrem gleichnamigen Programm stellen sie die wahren Vertrauensfragen: Demokratie oder Demoband? Amazon oder Ampelkoalition? Nachhaltigkeit oder Nachschenken? Globalisierung oder Globuli? Und wie macht man als Frau eigentlich einen Hammelsprung? Lisa und Laura Goldfarb sprengen mit ihrem Programm die Grenzen aller Genres: Kabarett, aber sexy. Comedy, aber klug. Rasant, aber charmant. Tänzerisch, aber verständlich. Süß, aber verdammt sauer. Kartenvorbestellungen werden unter Telefon 036074/970 entgegengenommen. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Konzert für guten Zweck

Die Schüler des Staatlichen Gymnasiums St. Josef laden am Freitag um 17 Uhr zu einem nachweihnachtlichen Konzert in die St.-Gertrud-Kirche ein. Während der Veranstaltung werden die Schüler eine Spende an einen Vertreter des Kinderhospizes Mitteldeutschland übergeben. Für eine Verpflegung am Ende des Konzertes ist gesorgt. Die Einnahmen kommen einem sozialen Zweck zu Gute.

Rassiges Geflügel

Büttstedt . Der Rassegeflügelzuchtverein Büttstedt lädt am Wochenende zur diesjährigen Rassegeflügelschau ein. Gezeigt werden insgesamt 728 Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner, Wachteln und Tauben. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

Karneval wird gefeiert

Mengelrode. Karneval in Mengelrode heißt es am Samstag im Dorf. Mit dabei sind der Siemeröder Karnevalsverein und die Band Thanas. Restkarten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse. Richtig los geht es um 20 Uhr. Laut dem Kirmesverein, der herzlich zu der Veranstaltung einlädt, beginnt der Tanz gegen 23 Uhr.

Modellbahnausstellung

Leinefelde. Zur 17. Modellbahnausstellung und einer Börse für Modellbahnartikel lädt der Eisenbahnclub Leinefelde am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in die Obereichsfeldhalle ein. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf die clubeigene H0-Anlage, auf der die Elektrifizierung der Bahnstrecke in vollem Gange ist, die TT-Großanlage mit bekannten Bahnmotiven des Eichsfelds, die Ausstellungsanlage der Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunde Halle-Stadtmitte, die den nordamerikanischen Kontinent zum Vorbild hat, oder das Mini-Truck-Team aus Rosdorf mit seinen funkferngesteuerten Straßenfahrzeugen freuen. Für die jungen Modellbahnfreunde gibt es zudem am Samstag ab 14 Uhr eine Bastelecke.

Neujahrsgala im Kulturhaus

Heiligenstadt. Bereits traditionell wird das neue Jahr im Eichsfelder Kulturhaus mit der Neujahrsgala begrüßt. Diese findet am Samstag ab 15.30 Uhr statt. Das Publikum darf sich auf die Wiener Operettenrevue mit Solisten, Musiker des Nationaltheaters Brünn und Tänzer des Fernsehballetts Prag freuen.

Konzert am Krippenweg

Kefferhausen. Im Rahmen des Südeichsfelder Krippenweges gibt es am Samstag um 17 Uhr in der Kefferhäuser Kirche ein Weihnachtskonzert.

Theater in der Kirche

Heiligenstadt. Die Theatergruppe des St. Johannesstifts Ershausen führt am Sonntag in der Heiligenstädter Kirche St. Aegidien das Stück „Vater Martin“ auf. Beginn ist um 15 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich zu der Aufführung willkommen.

Singen an der Krippe

Dingelstädt. Zum Singen an der Krippe sind Jung und Alt am Sonntag um 16 Uhr in die Pfarrkirche eingeladen.

Benefizkonzert

Helmsdorf. Ein weihnachtliches Benefizkonzert gibt es am Sonntag ab 16 Uhr in der katholischen Kirche „St. Peter und Paul“. Der Frauenchor Birkungen unter Leitung von Thomas Fuhlrott will an diesem Nachmittag die Zuhörer verzaubern. Der Eintritt ist frei. Die Türkollekte ist für die Anschaffung neuer Glocken bestimmt.

Festliche Weisen

Heiligenstadt. Zu einem festlichen Epiphaniaskonzert sind die Eichsfelder am Sonntag um 16 Uhr in der Heiligenstädter St.-Martin-Kirche willkommen. Es werden Chor-, Bläser- und Orgelmusik erklingen. Das Programm gestalten der Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus den evangelischen Kirchenchören Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis und Wintzingerode sowie dem Regionalchor „Bodetal“, das Vokalensemble „Martin’s Six“ und der Eichsfelder Posaunenchor aus Leinefelde. Die Orgel spielt Johannes Schmidt, Klavier Ricarda Kappauf. Die Gesamtleitung hat Ralf Lippold. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.