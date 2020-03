Ein Selbstversuch: Mit neuer Linie im Grantler-Express von Jena nach Wien

Es rattert, wackelt und quietscht. „Willkommen an Bord des Intercity 95 von Rostock Hauptbahnhof

Ein Doppelstockzug des Schienenfahrzeug-Herstellers Stadler steht in der Intercity-Lackierung der Deutschen Bahn auf einem Gleis im Berliner Hauptbahnhof. Die neuen Züge fahren auf der Intercity-Linie Rostock-Wien und halten unter anderem auch in Jena und Saalfeld.

nach Wien Hauptbahnhof“, sagt die Durchsagerstimme. Um 2.15 Uhr fährt der Nachtzug vom Paradiesbahnhof Jena ab. An der Seite der Maschine entlang zieht sich eine rote Linie, die nur vom Logo der Bahn unterbrochen wird. Inzwischen hat die Deutsche Bahn die Züge auch als ihre eigenen kenntlich gemacht. Am Montag fuhr noch ein grün-blau-gemusterter Zug ein. Es sind die Farben der österreichischen Westbahn. Im Sommer kaufte die DB 17 gebrauchte Einheiten des österreichischen Privatunternehmens.

Die neue Linie verkehrt seit Montag täglich zwischen Rostock und Wien. Um 2.15 und 2.21 Uhr hält sie an den Jenaer Bahnhöfen Paradies und Göschwitz. Dann geht es weiter über Saalfeld, Nürnberg, Passau und Linz nach Wien. Um 10.45 Uhr kommt der Zug am Wiener Hauptbahnhof an. Die Tickets von Jena aus kosten mindestens 37,90 Euro.

Im Nachtzug von Wien nach Jena. Zu späterer Stunde bleiben die meisten Plätze leer. Foto: Felix Stippler

Außer dem Namen erinnert der Intercity kaum an einen Nachtzug. Es gibt weder Schlaf- noch Liegewagen. Auch das Licht bleibt an. In den doppelstöckigen Waggons sind insgesamt 300 Sitzplätze. Ohne das Zuginterieur könnte man meinen, man sei im Yogakurs. Die Fahrgäste verrenken sich, um eine bequeme Position zu finden. Manche versuchen, quer über den Sitzen zu liegen und recken die Beine in den Gang. Andere wollen die Füße auf dem Vordersitz ablegen, sodass Knie und Kopf sich beinahe berühren oder kauern sich auf den schmalen Bänken zusammen. Dabei wachen sie ständig auf. Und ihren Gesichts­ausdrücken nach zu urteilen, war die Position wohl doch nicht so bequem.

Für manche Sehenswürdigkeit, für die anderen Sportplatz

Felix Stippler. Foto: Thomas Beier

Wieder quietscht es. Nach acht Stunden kommt der Zug am Wiener Hauptbahnhof an. Die Unausgeschlafenen steigen aus und ziehen Gesichter. Wenigstens fallen sie so nicht gleich als Touristen auf. Denn die Wiener sind „grantig“, also schlecht gelaunt, gleichwohl bleiben sie dabei meist charmant.

Gründe dafür haben sie allerdings wenige; Wien landete in der Mercer-Studie zur weltweiten Lebensqualität in den vergangenen zehn Jahren zehnmal auf dem ersten Platz. Auch andere Umfragen stuften die österreichische Hauptstadt als die lebenswerteste Stadt der Welt ein.

Wien strotzt nur so vor Sehenswürdigkeiten. Die ganze Stadt an einem Tag zu sehen, ist unmöglich. Was sollte man sich also unbedingt anschauen? Nur unweit des Bahnhofes befindet sich das Schloss Belvedere. Im Schlosspark machen Touristen Selfies vor den barocken Bauten. Daneben joggen Wiener Studenten und zwei Handwerker machen Pause. „Gibst ma bitte mein Semmerl?“, fragt der eine seinen Kollegen.

Wien wird regelmäßig zu einer der unhöflichsten Städte der Welt gewählt

Wer Wien erlebt haben will, muss die Wiener erlebt haben. Dazu reichen Banalitäten: Einfach mal auf den Rolltreppen der U-Bahn-Station links stehen - ein „Heast, rechts stehen - links gehen!“, lässt meistens nicht lange auf sich warten. Je nach dem Grant-Niveau des Wieners wird eine Beleidigung oder ein „bist deppert?“ angefügt. Manchmal muss man auch nur an der Ampel stehen. Eine ältere, sehr fein angezogene Dame mit großer Sonnenbrille zwängt sich vorbei und schimpft: „Schön, dass Sie mich auch sehen.“ Wien wird nicht nur regelmäßig zur lebenswertesten, sondern auch zu einer der unhöflichsten Städte der Welt gewählt. Die Wiener haben es geschafft, ihren Grant zur Kultur zu machen.

Im Wiener Belvedere wurde der österreichische Staatsvertrag unterschrieben. Heute ist es ein Museum. Foto: Felix Stippler

Den wohl bekanntesten Wiener Palast, das Schloss Schönbrunn, die ehemalige Sommerresidenz Maria Theresias, erreicht man per U-Bahn-Linie 4. Auch in den Öffentlichen Verkehrsmitteln ist man den Wienern nicht gewappnet - selbst nicht als Wiener. Einer, der zu fest an den Türen rüttelt, wird gleich darauf vom Fahrer über die Lautsprecher zurechtgewiesen: „An den Herrn, der es so eilig hat. Das nächste Mal behalten’S einen kühlen Kopf und denken’S dran, dass auch die jüngere Generation zuschaut. So san’S kein gutes Vorbild.“

Bei schlechtem Wetter kann man den Tag in einem der Kaffeehäuser verbringen, wie schon Siegmund Freud, Arthur Schnitzler oder Stefan Zweig. Diese historische Last bewegt jedoch keinen Kellner dazu, freundlich zu sein. Sie tragen Smoking, Weste und Fliege - und kaum jemand grantelt so elegant.

Ein Alleinstellungsmerkmal: Getrennte Toiletten im Zug

„Willkommen im Intercity 94 von Wien-Hauptbahnhof nach Rostock-Hauptbahnhof“, sagt die Durchsagerstimme. Es ist 19.15 Uhr, das Abteil ist leer. Die Züge des Modells „KISS“ - auf wienerisch sagt man Bussi - fahren bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell. Hergestellt werden sie vom Schweizer Unternehmen Stadler. Alleinstellungsmerkmal: Damen- und Herrentoiletten sind getrennt. Hungrige können sich an den Snack-Stationen bedienen. Nach acht Stunden quietscht es ein letztes Mal. Der IC 94 hält um etwa 3.10 Uhr in Jena. Das Zug-Yoga blieb wieder erfolglos. Immerhin versteht jetzt manch ein Fahrgast, was es heißt, grantig zu sein.

