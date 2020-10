Wald-Badehaus für Masserberg – Umbau kostet zehn Millionen Euro

Masserberg. Die Gemeinde plant den Umbau der Therme bis Ende 2022. In Masserberg soll dann das erste Wald-Badehaus in Deutschland entstehen.

Nachdem das Vergabeverfahren für die Planung des Umbaus des Badehauses in Masserberg (Landkreis Hildburghausen) abgeschlossen ist, wird die Gemeinde noch in diesem Jahr einen Antrag auf Förderung beim Wirtschaftsministerium stellen. „Wenn dieser positiv entschieden wird, werden danach die Baufirmen beauftragt“, so Bürgermeister Denis Wagner (CDU).