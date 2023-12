Fenster und Türen geschlossen halten! Einfamilienhaus brennt in Schmalkalden – zwei Verletzte

Schmalkalden In Schmalkalden steht ein Einfamilienhaus in Flammen. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung.

In Schmalkalden brennt ein Einfamilienhaus (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Das erste Obergeschoss ist eingestürzt. Es werde mit einem Totalschaden und einem Schaden im sechsstelligen Bereich gerechnet, so ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, die fünf Anwohner seien nicht mehr im Gebäude.

Den Angaben zufolge hat der Brand bisher nicht auf Nachbarhäuser im Ortsteil Wernshausen übergegriffen. Die Brandursache sei bisher unbekannt, so der Sprecher.

Warnung für Anwohner

Auch die Leitstelle warnte über die Warn-App „Katwarn“. Das Gebiet soll weiträumig gemieden werden. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. „Ermöglichen Sie den Rettungskräften ungehinderten Zugang zum Einsatzgebiet“, heißt es weiter.

