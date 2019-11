Im Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft „An der Marke“ beginnen die Vorbereitungen für die Datenzusammenfassung der Meldedaten beider Verwaltungsgemeinschaften.

Großrudestedt springt ein

Aus diesem Grund können Anträge für Personalausweise und Reisepässe in der Zeit vom 1. Dezember bis 20. Dezember 2019 im Einwohnermeldeamt in Schloßvippach nicht entgegengenommen werden. Im vorgenannten Zeitraum übernimmt das Einwohnermeldeamt in Großrudestedt, Bahnhofstraße 16, diese Aufgabe.

Für Anträge auf Führungszeugnisse, An- und Abmeldung des Wohnsitzes, vorläufige Anträge aller Art, etc. bleibt das Einwohnermeldeamt in der VG „An der Marke“ Ansprechpartner für die Bürger.

In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung darauf hin, dass das Einwohnermeldeamt in Großrudestedt jeweils donnerstags den „langen Sprechtag“ hat und bis 18 Uhr geöffnet ist.

Erste Wochen 2020 schwierig

Ab 17. Januar 2020 ist das Einwohnermeldeamt der neuen Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Vippach“ an beiden Standorten arbeitsfähig. In der Zeit vom 2. Januar bis 16. Januar 2020 sind beide Meldestellen aus technischen Gründen nicht in der Lage, Antragsbearbeitungen oder Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen vorzunehmen.

Wie die konkrete Regelung für die ersten beiden Wochen im Januar 2020 getroffen wird, wird im Dezember-Amtsblatt und im Amtsblatt des Landkreises Sömmerda mitgeteilt.