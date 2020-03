Mit Spinne im Gesicht: Cassandra Feliciano bei der sechsten Staffel von Germanys next Topmodel mit Heid Klum.

Gera. Cassandra Feliciano hat es in der Casting-Show mit Heidi Klum weit gebracht. Nach der sechsten Folge ist für die 27-Jährige Geraerin trotzdem Schluss.

Einzige Thüringerin scheidet bei Germany’s next Topmodel aus

Unter die besten 20 hat sie es geschafft: Cassandra Feliciano aus Gera. Dennoch gab es nach der sechsten Episode der Kult-Casting-Show mit Heidi Klum dann doch kein Bild für die 27-Jährige Geraerin. Sie scheidet am Donnerstagabend im Shoot Out aus.

Erstes Beauty-Shooting bei GNTM mit Heidi Klum

In ebendieser sechsten Folge von Germany’s next Topmodel wurden den Mädchen besondere Shooting-Partner auf die Haut gesetzt. Ganz nach dem Namen des Titels „Das große Krabbeln“ zierten Spinnen, Skorpione oder Kakerlaken die Gesichter der Topmodel-Anwärterinnen bei ihrem ersten Beauty-Shooting mit Fotograf Lado Alexi. „Nie ist der Gesichtsausdruck wichtiger als bei einem Beauty-Shooting“, sagt die Modelchefin Heid Klum dazu. Für Cassandra Feliciano hat es am Ende trotz Vogelspinne im Gesicht nicht gereicht.

Unsere Zeitung stand mit der Geraerin während GNTM immer wieder in Kontakt:

