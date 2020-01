Aufregung bei Edeka in Kleinmachnow: Fünf Mitarbeiter bestellten T-Shirts mit der Aufschrift „Hart wie Stahl, zäh wie Leder. Das sind die deutschen Fleischzerleger“ im Internet (Symbolbild).

Berlin. Metzger in Kleinmachnow bestellten T-Shirts mit einem „lustigen“ Spruch, wie sie dachten. Dieser hat aber eine dunkle Vorgeschichte.

Eklat bei Edeka: Mitarbeiter trugen Shirt mit Hitler-Zitat

Dieser Spaß ging nach hinten los. Metzger aus Kleinmachnow in Brandenburg hatten im Internet ein lustiges T-Shirt entdeckt. Darauf war ein Fleischermeister zu sehen, dazu prangte der Spruch „Hart wie Stahl, zäh wie Leder. Das sind die deutschen Fleischzerleger“ auf der Vorderseite.

Laut „Potsdamer Neueste Nachrichten“ wurden fünf Exemplare bestellt, die hinter der Fleischtheke eines Edeka-Supermarkts zum Einsatz kamen – allerdings nur für anderthalb Tage. Denn ein Kunde guckte sich die T-Shirts genauer an und beschwerte sich prompt beim Edeka-Kundenservice.

Eklat bei Edeka: Metzger tragen Shirts mit Zitat von Adolf Hitler

Denn was die fünf Metzger offenbar nicht wussten: Der Spruch hat eine sehr düstere Vorgeschichte, denn er ist ein leicht verändertes Zitat von Adolf Hitler. Es stammt vom Reichsparteitag in Nürnberg am 14. September 1935 und propagiert die Hitlerjugend. Sein Ideal der Jugend beschrieb Hitler mit den Worten „flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“.

Der aufmerksame Kunde erhielt dem Bericht zufolge umgehend Antwort vom Edeka-Kundenservice und wird von der Zeitung wie folgt zitiert: „Wir haben Ihren Hinweis sehr ernst genommen und die besagten T-Shirts wurden umgehend ausgetauscht.“

Seitdem tragen die betroffenen Metzger wieder ihre normale Arbeitskleidung. Den Mitarbeitern soll der Hintergrund des Slogans nicht bewusst gewesen sein, erklärte das Edeka-Management der Zeitung. Die Mitarbeiter bestätigten demnach das T-Shirt-Verbot, konnten den Wirbel um das Zitat aber nicht nachvollziehen.

