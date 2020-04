Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Er gab Denzel Washington seine Stimme: Leon Boden ist tot

Leon Boden ist verstorben. Das bestätigte seine Agentur „Stimmgerecht“ gegenüber „t-online.de“. Der Schauspieler und Regisseur wurde demnach 61 Jahre alt.

Vielen Film- und Fernsehfans war der gebürtige Kieler vor allem durch seine markante Stimme bekannt. Als Synchronsprecher vertonte er unter anderem Filme der Hollywoodstars Denzel Washington, Jason Statham, Laurence Fishburne und (einmalig) Will Smith.

Selbst vor der Kamera stand er unter anderem für TV-Produktionen wie „Freunde fürs Leben“, „Polizeiruf 110“ und „Tatort“. Schauspielerin Katy Karrenbauer (57), die an der Seite von Boden in „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ spielte, verabschiedete sich mit einem langen Facebook-Post: „Deine Stimme, deine Art und dein großartiges Spiel, sowie Vieles aus unserer gemeinsamen Zeit werden mir immer in bunter Erinnerung bleiben.“

(ba)